Clip Huỳnh Anh nắm tay một cô gái leo thẳng lên "hot search": Dân mạng đồng loạt nói ra 1 từ

Mới đây, trên TikTok xuất hiện đoạn clip viral ghi lại khoảnh khắc Huỳnh Anh sánh đôi cùng một cô gái xinh đẹp. Cả hai tay trong tay, gương mặt rạng rỡ, trông vô cùng hạnh phúc khiến dân mạng không khỏi chú ý.

Nhiều người dành lời khen cho visual nổi bật của cả hai. Khung hình như được “nhân đôi nhan sắc” khi Huỳnh Anh xuất hiện lịch lãm trong sơ mi trắng, quần âu, còn cô gái gây ấn tượng mạnh với chiếc đầm đỏ ôm sát, tôn trọn vóc dáng và thần thái “slay”. Nhan sắc của nam diễn viên cũng được nhận xét ngày càng thăng hạng, chuẩn soái ca màn ảnh.

Clip do nữ diễn viên đăng tải đang viral trên TikTok.

Visual của cặp đôi này đang nhanh chóng viral trên mạng xã hội.

Bởi thế khoảnh khắc này đang được chia sẻ rộng rãi lên mạng xã hội, những từ khóa tìm kiếm như Huỳnh Anh, Huỳnh Anh và bạn gái lọt top tìm kiếm trên TikTok. Cô gái này không phải bạn gái của Huỳnh Anh càng khiến cho nhiều người thêm phần tò mò danh tính, thu hút nhiều lượt tìm kiếm.

Lúc này, nhiều "mọt phim" nhanh chóng nhận ra đây chính là một cảnh quay trong phim Cách Em 1 Milimet.

Trong phim, cô gái vào vai Duyên - vợ sắp cưới của Bách (do diễn viên Huỳnh Anh thủ vai). Đó là nữ diễn viên Hà Bùi. Cô vốn không phải là một gương mặt diễn viên quá quen thuộc, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong một vài dự án phim, vào vai phụ hoặc cameo. Trên TikTok cá nhân, Hà Bùi cũng đăng lại khoảnh khắc này và thu về hơn 2 triệu lượt xem, kèm chú thích hóm hỉnh: “Nụ cười của kẻ chiến thắng.”

Dưới phần bình luận, bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc và visual trên phim, không ít khán giả đồng loạt đặt dấu hỏi về vai diễn lần này của cô, và nhắc đến từ "tiểu tam": liệu Duyên có phải lại vào vai “tiểu tam” trong phim này?

Lý do là biểu cảm của Hà Bùi trong phân cảnh có phần… đáng ngờ, lạ lắm, khiến người xem liên tưởng đến một nhân vật mang màu sắc mập mờ.

Sự suy đoán này không phải không có cơ sở. Trong Cách Em 1 Milimet, Hà Bùi đang vào vai vợ sắp cưới của Bách, thế nhưng Duyên - nhân vật của cô lại xuất hiện trong khách sạn cùng một chàng trai khác là Hiếu (Lê Hải). Chi tiết này khiến nhiều người dự đoán Duyên có thể chính là “tâm bão” drama của phim, một trap girl, lừa tình Bách hay đang cùng lúc dành tình cảm cho hai người?

"Lại phản diện nữa hả, nhìn nụ cười ấy đi", "Bạn này xinh mà lạ quá, Huỳnh Anh cũng đẹp trai nữa", 'Bạn này hợp vai ghê á, mà trong phim nhìn hơi đứng chứ ngoài đời trẻ xinh nha",... là những bình luận của cư dân mạng.

Nhân vật của Hà Bùi có mối quan hệ mập mờ với người đàn ông khác, dù đã đính hôn. Đây tiếp tục là một vai phản diện nữa của cô. Khung hình gấp đôi visual

Không chỉ gây bàn tán về tạo hình nhân vật, nhan sắc của Hà Bùi trong phim cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng cô trông có phần “dừ” và kém mềm mại hơn so với thường ngày. Ngay sau khi tập phim lên sóng, Hà Bùi đã nhanh chóng đáp lại bằng một đoạn clip TikTok với thái độ đầy hài hước: “Các bác có thể nói xấu nhân vật của em, chứ đừng nói em xấu được không. Cảnh hôm qua hơi dừ tí thôi, tuần sau em làm lại liền nha!”

Bùi Hà sinh năm 2000 tại Hải Phòng hiện là diễn viên, mẫu tự do. Cô nàng từng theo học chuyên ngành Diễn viên Kịch hát Dân tộc tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và thủ khoa đầu vào của chuyên ngành.

Hà Bùi từng viral với vai nàng geisha đeo mặt nạ trong Biệt Dược Đen vào năm 2023.

Vào năm 2023, Hà Bùi từng gây chú ý khi vào vai cô gái geisha đeo mặt nạ trong Biệt Dược Đen vào năm 2023. Thời điểm này, dù chỉ vài giây xuất hiện vài giây, song cô nàng liền gây chú ý với vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng cùng lối nhập vai ấn tượng.

Cô từng vào bán kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018, lọt top 10 thế hệ 2x bảng xếp hạng online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Đời thường Hà Bùi theo đuổi nhiều phong cách khác nhau, được khen ngợi xinh đẹp, quyến rũ.

Một số hình ảnh đời thường của Hà Bùi:

Trần Hà.