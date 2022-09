CLIP: Dẫn giải Hacker Nhâm Hoàng Khang ra tòa

Lúc 7h30 ngày 14/9, xe cảnh sát dẫn giải bị cáo Nhâm Hoàng Khang xuất hiện tại khuôn viên TAND TP.HCM. Sau đó, cảnh sát nhanh chóng đưa bị cáo Nhâm Hoàng Khang vào phòng chờ xử án.

Lúc 7h30 sáng nay, xe cảnh sát dẫn giải Nhâm Hoàng Khang xuất hiện trong khuôn viên Tòa án. Ảnh: Tân Châu

Khi cánh cửa xe mở ra, Nhâm Hoàng Khang xuống xe đảo mắt nhìn quanh như tìm người thân, rồi bước đi theo hướng dẫn của cảnh sát.

Cảnh sát nhanh chóng đưa Nhâm Hoàng Khang vào phòng xử án. Ảnh: Tân Châu

Nhâm Hoàng Khang tại khuôn viên tòa án sáng nay. Ảnh: Tân Châu

Tại phiên tòa sáng nay , TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm Nhâm Hoàng Khang (SN 1987, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM), về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, theo điểm a, khoản 3, Điều 170 Bộ luật hình sự (khung phạt từ 7 năm đến 15 năm tù).

Nhâm Hoàng Khang bị cáo buộc cưỡng đoạt chủ sàn tiền ảo T-Rex, chiếm hưởng hơn 400 triệu đồng.

Ngày 1/10/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố Nhâm Hoàng Khang, 3 ngày sau Khang bị bắt tạm giam cho đến ngày nay.

Ngày 25/11/2021, Viện KSND tối cao đã chuyển vụ án cho các cơ quan tố tụng TP.HCM xử lý ttheo thẩm quyền.

Quá trình thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và thi hành lệnh khám xét đối với Nhâm Hoàng Khang tại nhà ở TP Cần Thơ, Cơ quan CSĐT thu giữ 0,0190 gram ma túy Khang cất giữ để sử dụng. Do khối lượng ma túy chưa đủ định lượng để khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” nên ngày 18/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có công văn đề nghị Công an quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Khang là có căn cứ.

Nhâm Hoàng Khang khai nhận với Cơ quan điều tra là bị cáo đã xâm nhập vào tài khoản Facebook tên “Đạo Diễn Hoa Hạ” của bà Phạn Thị Ánh Phượng, sau đó cung cấp thông tin qua tài khoản Zalo cho bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Cty CP Đại Nam); lấy danh sách 85 tài khoản người dùng, đăng tải một số hình ảnh lên trang nội bộ của báo điện tử VOV. Do bà Phượng xác định không bị thiệt hại, không tố cáo, trang nội bộ VOV không liên quan đến website Báo Điện tử VOV nên Cơ quan điều tra đề nghị Sở TT&TT TP.HCM xử phạt hành chính đối với Nhâm Hoàng Khang.