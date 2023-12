Cindy Lư công khai khoảnh khắc con gái gọi Đạt G bằng danh xưng thân mật, như một gia đình đúng nghĩa!

Sau khi chính thức công khai "gương vỡ lại lành" vào cuối tháng 11 vừa qua, Đạt G và Cindy Lư đã không còn ngần ngại khi chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau lên MXH. Cả hai thoải mái đăng tải những giây phút đời thường, thu hút sự chú ý lớn của netizen. Đặc biệt trong số đó có những khoảnh khắc Đạt G thể hiện sự thân thiết và chiều chuộng con gái của Cindy Lư.

Mới đây nhất, trong 1 clip Cindy Lư quay Đạt G và con gái trên xe ô tô cho thấy rõ sự thân thiết này. Con gái của Cindy Lư còn gọi Đạt G bằng "ba" vô cùng tự nhiên và thoải mái. Nam ca sĩ cũng xưng ba - con và bày trò để cô bé nghịch ngợm, cười đùa vui vẻ. Tương tác của hai "ba con" nhà này dễ thương, không khó để nhìn thấy sự kiên nhẫn của nam ca sĩ khi cố gắng bồi đắp tình cảm trong mối quan hệ này. Đây là lần đầu tiên Cindy Lư khoe điều này lên MXH.

Đạt G và con gái Cindy Lư cực kỳ thân thiết

Nam ca sĩ thể hiện tình cảm và cho thấy sự cưng chiều cô bé, chẳng khác nào công chúa nhỏ của ba.

Trước đó tối 20/11, Đạt G công khai chia sẻ hình ảnh chụp cùng Cindy Lư và hai con gái của cô. Nam ca sĩ viết: "Ba chúc mừng sinh nhật các con và mẹ. Ba luôn phía sau và đồng hành cùng 3 đứa con gái của ba. Chuyện gì xảy ra không quan trọng, quan trọng là sống vui, sống khoẻ" .

Những bức hình mà Cindy Lư chụp từ sau lưng của cặp "ba - con" nhà này lúc tan trường cũng thể hiện rõ sự cưng chiều của Đạt G khi nắm tay và ôm bé liên tục. Con gái Cindy Lư cũng thích thú, đùa nghịch với Đạt G như không có khoảng cách. Có thể thấy trong mối quan hệ này, những đứa trẻ là người được nâng niu và dành trọn sự yêu thương của cặp đôi.

Không khí của 1 gia đình!

Chuyện tình của Đạt G và Cindy Lư từng gây ra nhiều xôn xao trên mạng xã hội. Vào năm 2011, cả hai công khai tình cảm khi thường xuyên đăng ảnh chụp chung, không ngần ngại dành những lời có cánh cho đối phương. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, cả hai đã chia tay sau nhiều áp lực của dư luận.

Hơn nửa năm sau khi công khai "đường ai nấy đi", mới đây Cindy Lư đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh chụp chung cùng hai con gái và Đạt G kèm caption: "Cảm ơn vì đã âm thầm đồng hành cùng em nuôi dạy, chăm sóc lo lắng cho tụi nhỏ từ chuyện ăn uống, đến học hành suốt 3 năm nay, và cám ơn vì đã luôn theo đúng chủ nghĩa “để trẻ thơ đầy đủ tình thương khi lớn lên”. Thank you, we love you. 12/2020 - 11/2023".