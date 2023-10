Cicabio Crème - Giải pháp làm dịu và phục hồi da tổn thương từ BIODERMA

Điển hình như cảm giác ngứa, đỏ rát khó chịu, thậm chí có nguy cơ để lại sẹo sau điều trị với các hoạt chất AHA, BHA, Retinol, sau thủ thuật thẩm mỹ, xâm lấn như peel, laser, tiêm meso,... hay các vùng da tổn thương thường gặp trong sinh hoạt hàng ngày.



BIODERMA Cicabio Crème – Bảo bối làm dịu, phục hồi da tổn thương không thể thiếu trên bàn làm đẹp và trong tủ thuốc gia đình.

"Cứu cánh" cho làn da thương tổn

"Phương pháp phục hồi da hữu hiệu", "cách chăm sóc da tổn thương"… là những từ khóa tìm kiếm quen thuộc của bất cứ ai sau khi sử dụng các thủ thuật thẩm mỹ xâm lấn như peel, laser, tiêm meso,... hay điều trị da với Retinol, AHA, BHA. Đây cũng là mối quan tâm của nhiều gia đình mỗi khi các thành viên, đặc biệt là trẻ nhỏ không may bị trầy xước trên da do té ngã, mẩn ngứa hay côn trùng cắn… Theo nghiên cứu, tổn thương trên da từ nông đến vừa sẽ cần tới 6-12 tháng để biến mất. Do vậy, luôn cần tới một chu trình chăm sóc chuyên biệt nhằm nhanh chóng khôi phục hàng rào bảo vệ tự nhiên trên da, lành thương và tránh để lại sẹo.

Xuất phát từ nhiều năm nghiên cứu dựa trên triết lý sinh học hệ da "ecobiology", thương hiệu dược mỹ phẩm hàng đầu đến từ Pháp, BIODERMA đã mang đến cho người tiêu dùng giải pháp đột phá: Cicabio Crème - Kem dưỡng làm dịu và phục hồi da tổn thương. Với hiệu quả dưỡng ẩm, xoa dịu cảm giác ngứa ngay tức thì, đồng thời giúp phục hồi nhanh chóng vùng da tổn thương, Cicabio Crème luôn là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của BIODERMA, được các chuyên gia da liễu và chuyên gia làm đẹp trên khắp thế giới tin tưởng lựa chọn và khuyên dùng.

Cicabio Crème có thể sử dụng cho người lớn, trẻ em từ một tháng tuổi trở lên, trừ trẻ sinh non.

Kết quả nghiên cứu lâm sàng cho thấy Kem dưỡng làm dịu và phục hồi da Cicabio Crème giúp tăng cường tốc độ phục hồi làn da tổn thương nhanh gấp 3 lần so với khi không sử dụng. Ngoài ra, trong quá trình kiểm nghiệm thực tế, tới 98% các chuyên gia công nhận khả năng phục hồi tế bào da, 96% làm dịu da và 85% giảm cảm giác ngứa. Đây cũng là lý do giúp sản phẩm trở thành món "bảo bối" không thể thiếu trên bàn làm đẹp và trong thuốc gia đình, phù hợp để phục hồi sức khỏe làn da của mọi lứa tuổi, ngoại trừ trẻ sinh non.

Giải pháp đột phá giúp đẩy nhanh tốc độ phục hồi da

Chuyên gia da liễu của thương hiệu dược mỹ phẩm BIODERMA lý giải, có tới 3 yếu tố giúp Cicabio Crème xứng đáng là giải pháp phục hồi da hàng đầu trên thị trường.

Đầu tiên phải kể tới công nghệ ANTAGICINETM mô phỏng cơ chế làm dịu da sinh học tự nhiên của cơ thể. Lấy cảm hứng từ một dipeptide nội sinh có vai trò phân bổ tập trung ở vùng vỏ não, Kem dưỡng Cicabio Crème giúp giảm ngay cảm giác ngứa, loại bỏ sự khó chịu tức thì, xoa dịu và vỗ về vùng da tổn thương vô cùng hiệu quả.

Kem dưỡng làm dịu và phục hồi da tổn thương Cicabio Crème được chỉ định để chăm sóc các vùng da tổn thương kín miệng, không rỉ dịch.

Thứ hai là phức hợp hoạt chất phục hồi Resveratrol, Đồng Sulphate và 3 dẫn xuất từ rau má tác động toàn diện lên 3 giai đoạn phục hồi, thúc đẩy tốc độ lành thương. Cụ thể, phức hợp Đồng sulphate – Kẽm đóng vai trò kháng khuẩn, kháng viêm, kiểm soát vi khuẩn và nấm, đồng thời ổn định hệ vi sinh vật trên da. Trong khi 3 dẫn xuất từ rau má gồm Asiaticoside - Asiatic Acid - Madecassic Acid giúp làm dịu và tăng cường rõ rệt khả năng giúp phục hồi các vùng da tổn thương.

Cuối cùng, phải kể đến Hyaluronic Acid phân tử lớn (HMW) kích thước từ 1,3–1,8 MDa, được xem là thành phần đặc biệt quan trọng giúp tạo màng bảo vệ đáng kể so với việc sử dụng Hyaluronic Acid phân tử nhỏ, góp phần duy trì độ ẩm, giảm thiểu nguy cơ để lại sẹo sau phục hồi. Bên cạnh đó, Cicabio Crème còn được ứng dụng sáng chế D.A.FTM của BIODERMA, giúp tăng ngưỡng dung nạp của sản phẩm, tăng cường sức đề kháng tự nhiên cho làn da, đảm bảo an toàn, lành tính đối với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm, dễ kích ứng.

Để mang lại hiệu quả tốt nhất, nên thoa một lớp vừa đủ Kem dưỡng làm dịu và phục hồi da Cicabio Crème lên vùng da thương tổn, da bị kích ứng và các vùng da tổn thương không rỉ dịch, sau khi đã làm sạch hoàn toàn và để khô, đồng thời lặp lại chu trình chăm sóc trên đều đặn 2 lần mỗi ngày. Lưu ý, sản phẩm dùng được cho cả da mặt, da cơ thể và môi, dành cho cả gia đình (trừ trẻ sinh non).

Sử dụng Kem dưỡng Cicabio Crème trên vùng da thương tổn, da bị kích ứng và tổn thương không rỉ dịch, sau khi đã làm sạch và để khô.

Với 46 năm hình thành và phát triển, BIODERMA là thương hiệu dược mỹ phẩm hàng đầu đến từ Pháp, được xây dựng dựa trên triết lý sinh học hệ da "ecobiology" - phương pháp tiếp cận cốt lõi của NAOS nhằm bảo vệ hệ sinh thái của da và duy trì sức khỏe hệ da lâu dài. khách hàng tại Việt Nam có thể tìm mua các sản phẩm chính hãng của BIODERMA thông qua đơn vị phân phối độc quyền và hợp pháp là Công ty TNHH Minthacare. Danh mục sản phẩm hiện đã có mặt trên Tiktok Shop, Shopee mall, Lazada mall và Tiki của BIODERMA Việt Nam, hoặc tại các điểm bán lẻ uy tín như Hasaki, Guardian…

