Chuyến xe ở TP.HCM và Hà Nội khiến dân tình tò mò: Lên xe có sẵn gối ôm, bộ 100 câu đố và… một khoảng “nghỉ xả hơi” ngon lành!

Nếu đã quen với việc vừa lên xe là mở điện thoại, tranh thủ trả lời tin nhắn hoặc xử lý nốt công việc chưa làm, hẳn nhiều người sẽ thấy bất ngờ khi bước vào một chuyến xe với đủ combo gối ôm, gối tựa đầu, một bộ 100 thẻ đố vui!!!

Nghe có vẻ ngược đời, bởi thời gian ngồi trên xe vốn thường được tận dụng để lướt mạng xã hội, check mail hay tranh thủ hoàn thành thêm vài task trước khi đến nơi. Vậy nếu điện thoại được cất đi, khoảng 20-30 phút trên đường sẽ được dùng để làm gì?

Trải nghiệm nghe lạ mà hay này đang khiến dân tình tại TP.HCM và Hà Nội rần rần, phải thử cho bằng được!

Cất điện thoại rồi mới thấy… 30 phút thoải mái ghê!

Ngay khi bước lên xe, hành khách đã có sẵn một vài món đồ để tận hưởng khoảng nghỉ trên đường. Gối tựa đầu và gối ôm được bố trí trên ghế, vừa đủ để tựa lưng thư giãn sau một buổi sáng chạy deadline hoặc những cuộc họp nối tiếp nhau.

Chuyến xe "Nghỉ Xả Hơi" biến thời gian di chuyển thành một khoảng nghỉ ngơi giữa ngày bận rộn

Ngoài ra, bộ 100 câu đố vui cũng là một lựa chọn để đổi mood. Những câu hỏi được thiết kế theo hướng giải trí, có câu trả lời khá nhanh nhưng cũng có câu phải suy nghĩ một lúc mới tìm ra đáp án. Hành khách có thể giải vài câu đố, cười một chút, rồi lại ngả lưng tiếp cũng chẳng cần theo quy tắc nào.

Đặc biệt, món đồ khiến nhiều người đặc biệt chú ý là chiếc túi đựng điện thoại. Bởi với không ít người , điện thoại gần như là "vật bất ly thân" trong những lúc di chuyển. Trong lúc di chuyển, hành khách thường tranh thủ trả lời tin nhắn, kiểm tra email hoặc xử lý một công việc còn dang dở.

Anh Tuấn, một nhân viên văn phòng tại TP.HCM, vốn định tranh thủ xử lý vài tin nhắn trong lúc di chuyển nhưng sau khi bước lên xe đã quyết định chọn nghỉ xả hơi trước khi tới quán cà phê gặp khách hàng. "Lúc đầu cũng hơi bứt rứt, nhưng có thêm chiếc gối quá êm để tựa đầu, mình quyết định chợp mắt luôn."

"Nghỉ xả hơi được một chút rồi xuống xe thấy đầu óc nhẹ hơn, ít nhất là không có cảm giác vừa đi đường vừa phải xử lý thêm việc", Anh Tuấn chia sẻ.

Trong khi đó, chị Ngọc Anh lại chọn giải bộ 100 câu đố vui để "giết thời gian" thay vì chỉ ngả lưng nghỉ ngơi. Ban đầu, chị chỉ định làm thử vài câu cho biết, nhưng càng chơi càng bị cuốn, nhất là những câu nhìn qua tưởng dễ mà ngồi nghĩ mãi vẫn chưa ra đáp án.

Theo Ngọc Anh, điều thú vị nhất là có một thứ để làm nhưng lại không cần mở điện thoại.

" Bình thường ngồi xe là kiểu mở TikTok một cái rồi hết chuyến lúc nào không biết. Lần này cũng có cái để chơi, nhưng chơi xong lại thấy đầu óc thoải mái hơn, không bị cuốn vào cả đống thông báo như mọi hôm ", Ngọc Anh nói.

Bộ 100 câu đố vui giúp hành khách đổi mood thay vì liên tục lướt điện thoại.

Một khoảng nghỉ ngơi ngắn trên xe cũng vì thế trở thành điểm khác biệt của hành trình. Không cần phải đợi đến giờ nghỉ trưa hay về nhà mới có thể chợp mắt, vài chục phút di chuyển cũng đủ để người đi tranh thủ nạp lại năng lượng cho hoạt động tiếp theo. Có người ngủ một giấc, có người ngồi giải đố, có người chỉ đơn giản là... chẳng làm gì cả.

Ai rồi cũng cần "nghỉ xả hơi" mà thôi..

Sau khi trải nghiệm xong, nhiều người mới nhận ra đây không phải một chuyến GrabCar Plus thông thường. GrabCar "Nghỉ Xả Hơi" là trải nghiệm đặc biệt được KitKat phối hợp cùng Grab triển khai trên GrabCar Plus tại TP.HCM và Hà Nội, với ý tưởng khá biến khoảng thời gian di chuyển vốn dễ bị lấp đầy bởi công việc và thông báo thành một quãng nghỉ ngắn giữa ngày.

Chương trình bắt đầu tại TP.HCM từ ngày 15/8/2026 và tại Hà Nội từ ngày 21/8/2026.

Gối ôm, gối tựa đầu được chuẩn bị sẵn để hành khách tranh thủ ngả lưng sau những giờ làm việc bận rộn

Nhìn qua thì đây chỉ là vài món đồ đơn giản như gối ôm, gối tựa đầu, bộ câu đố hay chiếc túi đựng điện thoại, nhưng chính những trang bị nhỏ đó lại khiến nhiều người bất giác chậm lại một nhịp. Không còn thói quen vừa lên xe là mở mail hay lướt mạng xã hội, hành khách có thêm một lựa chọn khác: nghỉ ngơi đúng nghĩa trong khoảng 20-30 phút di chuyển.

Đây cũng là một cách rất đời thường để đưa tinh thần "Have a Break" vào nhịp sống hàng ngày. Không cần đợi tới cuối tuần hay kỳ nghỉ dài, đôi khi một khoảng dừng ngắn giữa lịch trình bận rộn cũng đủ để "sạc lại pin" trước khi tiếp tục guồng quay tiếp theo.

Điều thú vị là trải nghiệm này không đòi hỏi người dùng phải thay đổi lịch trình hay dành thêm thời gian cho bản thân. Chuyến xe vẫn vậy, cung đường vẫn vậy, chỉ khác là lần này 20-30 phút trên đường được dùng để nghỉ ngơi thay vì cố gắng làm thêm một việc gì đó.

Car "Nghỉ Xả Hơi" hiện có mặt trong mục GrabCar Plus trên ứng dụng Grab tại TP.HCM và Hà Nội. Nếu đang có một ngày chạy deadline liên tục, biết đâu đây lại là lý do hợp lý để cho bản thân một khoảng nghỉ ngắn giữa ngày.