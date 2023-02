Chuyên trang du lịch bình chọn 10 địa danh đẹp nhất Việt Nam năm 2023: Có nơi được mệnh danh là "Tiểu Vạn lý trường thành"

Việt Nam là quốc gia có vô số những danh lam thắng cảnh được thiên nhiên ban tặng, một đường bờ biển dài với nhiều bãi tắm tuyệt đẹp, từ những đồng lúa xanh mơn mởn ở Sapa cho đến những bãi biển với cát trắng, nắng vàng ở Phú Quốc, tất cả sẽ đều khiến bạn bị mê hoặc. Nếu bạn đang dự định khám phá hết vẻ quyến rũ của dải đất hình chữ S thì hãy đến 10 địa điểm đẹp nhất Việt Nam năm 2023 do chuyên trang du lịch Best Price Travel bình chọn dưới đây nhé.

1. Hội An

Với những con đường lát đá sạch sẽ, lối kiến trúc độc đáo từ thời còn là một thương cảng sầm uất, Hội An luôn mang trong mình một nét đẹp hoài cổ và đặc biệt không lẫn vào đâu được. Năm 1999, Hội An đã vinh dự được UNESCO trao tặng danh hiệu Di sản thế giới và cho đến nay, nơi đây vẫn luôn là một trong các địa danh thu hút du lịch top đầu của Việt Nam.

Tới Hội An, bạn có thể nhâm nhi cà phê và thưởng thức bầu không khí tĩnh tại của đô thị cổ này, hoặc tìm hiểu các kiểu kiến trúc cổ của châu Âu ở Nhà cổ Quân Thắng, Phùng Hưng, Tấn Ký.

Thời gian thích hợp nhất để tới Hội An là vào những ngày diễn ra Lễ hội đèn lồng Hội An, thường diễn ra vào ngày 14 âm lịch hàng tháng. Nếu tới đây vào đúng dịp lễ này, bạn sẽ được chứng kiến một Hội An đã đẹp lại còn đẹp hơn, vô cùng lung linh, huyền ảo và rực rỡ sắc màu.

2. Đà Lạt

Đà Lạt là một trong những nơi đẹp và lãng mạn nhất mà các cặp đôi hay lựa chọn. Nằm ở độ cao 1500m so với mực nước biển, mảnh đất này có khí hậu mát mẻ dễ chịu quanh năm. Với địa hình đa dạng từ đồi, núi, sông, suối, hồ, thác nước, Đà Lạt sẽ cho du khách nhiều kiểu du lịch trải nghiệm và vô cùng thú vị.

Đầu tiên, khi tới đây, bạn đừng bỏ qua Hồ Xuân Hương ở giữa lòng thành phố. Nơi đây được cho là đẹp nhất vào mùa xuân, khi có sự xuất hiện của những tán hoa anh đào. Còn gì tuyệt hơn khi bạn được nhâm nhi cà phê, ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng và thiên nhiên tươi đẹp xung quanh như thế?

3. Cát Bà

Cát Bà là một trong những hòn đảo tuyệt vời nhất cho việc nghỉ dưỡng. Nơi đây có 3 bãi tắm nổi tiếng nhất là bãi Cát Cò 1, bãi Cát Cò 2 và bãi Cát Cò 3. Bãi Cát Cò 1 lớn nhất, với 3 mặt giáp biển, tạo nên một khung cảnh vô cùng hùng vĩ. Bãi Cát Cò 2 và 3 có nhỏ hơn nhưng lại yên tĩnh hơn, với làn nước trong xanh và bờ cát trắng, thích hợp cho những người muốn tìm một nơi hoang sơ để thư giãn, nghỉ ngơi.

4. Hà Giang

Nằm ở phía Tây Bắc Việt Nam, Hà Giang là một điểm đến đầy mê hoặc với cả du khách Việt lẫn du khách quốc tế, những con người yêu thiên nhiên và không ngại khó khăn, gian khổ để chinh phục những đỉnh cao. Đến Hà Giang, bạn đừng quên mùa lúa chín từ tháng 9 đến tháng 10 hay mùa hoa tam giác mạch nở rộ từ tháng 11 đến tháng 12 hàng năm nhé. Đây đều là những "đặc sản" tuyệt vời của mảnh đất này và sẽ cho bạn những shoot hình ấn tượng nhất.

5. Phú Quốc

Phú Quốc được đánh giá là một trong những điểm đến hàng đầu trong năm 2023. Với diện tích gần 37.000 hecta đất rừng, các bãi tắm với cát trắng, nắng vàng, biển xanh và vô số các loài động vật hoang dã, nơi đây sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm nghỉ dưỡng và khám phá hết sức kỳ thú. Có rất nhiều bãi tắm đẹp ở Phú Quốc cho bạn lựa chọn nhưng nổi bật nhất là Bãi Dài, với làn nước cực trong xanh, cát vàng mịn và những hàng cọ đu đưa trong gió, là địa điểm hoàn hảo để ngắm hoàng hôn cũng như thực hiện những bộ ảnh "sống ảo".

6. Đỉnh Fansipan

Nằm ở độ cao 3143m so với mực nước biển, nhờ bầu không khí mát mẻ và vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, đỉnh Fansipan còn được gọi là "Nóc nhà Đông Dương", hoặc "Thiên đường dưới hạ giới". Tới đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh của thị trấn Sapa. Cảnh tượng đẹp nhất là lúc bình minh hoặc hoàng hôn, khi bạn nhìn thấy những biển mây màu tím hồng hoặc vàng cam trước mặt, mang đến một cảm giác vừa hư vừa thực vô cùng ảo diệu.

7. Hang Sơn Đoòng

Sơn Đoòng là hang động tự nhiên lớn nhất trên thế giới - một trong những món quà tuyệt vời nhất mà thiên nhiên ban tặng cho đất nước và con người Việt Nam. Khi tới đây, bạn sẽ bị choáng ngợp trước sự rộng lớn và đồ sộ của khu rừng ngay bên trong của nó. Để tới thăm hang động này bạn không những cần phải chuẩn bị 1 khoản kinh phí tương đối, mà còn cần phải có sức khỏe và kỹ năng đi bộ đường dài, kỹ năng leo núi vì sẽ phải mất từ 4 đến 5 ngày băng rừng, vượt sông để tới được đây. Vì thế, mỗi năm chỉ có khoảng 1000 người có thể tới thăm hang Sơn Đoòng.

8. Côn Đảo

Nếu bạn là người yêu thích những vùng biển hoang sơ với cát trắng, nắng vàng và làn nước trong xanh như ngọc mà lại không quá xô bồ thì Côn Đảo chính là lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời cùng sự yên tĩnh của nơi đây sẽ cho bạn những phút giây thư giãn hiếm có. Một trong những bãi tắm đẹp nhất ở đây là Bãi Suối Nóng nơi du khách sẽ phải đi vòng qua một con đường xuyên rừng đước mới tới nơi và do đó, cảnh quan nơi đây cũng vô cùng xinh đẹp và độc đáo.

9. Vịnh Hạ Long

Luôn nằm trong top những danh lam thắng cảnh hàng đầu của Việt Nam, Vịnh Hạ Long hấp dẫn du khách bằng hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng cùng vô số những hang động có thạch nhũ tuyệt đẹp cho những người ưa khám phá. Cách chiêm ngưỡng địa điểm này tuyệt nhất là đi du thuyền để ngủ đêm và đón bình minh. Với hơn 100 chiếc du thuyền ở vịnh Hạ Long, bạn có thể lựa chọn những dịch vụ phù hợp nhất với ngân sách của mình và chắc chắn là bạn sẽ có được những trải nghiệm không thể nào quên.

10. Hang Múa

Hang Múa nằm dưới chân núi Múa, trong quần thể khu du lịch sinh thái thuộc địa phận xã Ninh Xuân, Hoa Lư, Ninh Bình. Hang Múa còn được gọi là "Vạn Lý Trường Thành của Việt Nam" hay "Tiểu Vạn lý Trường Thành" với 486 bậc thang đá để leo lên đỉnh núi, và từ đây, chúng ta có thể thưởng ngoạn được toàn bộ vẻ đẹp của khu vực Tam Cốc với những cánh đồng lúa bạt ngàn, xanh mướt. Thời điểm thích hợp nhất để ghé thăm Hang Múa là từ tháng 4 đến tháng 5, hoặc từ tháng 9 đến tháng 10, tức là mùa lúa chín, khi màu xanh của núi non, sông nước hòa quện với màu vàng của những cánh đồng lúa tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.