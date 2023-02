Điểm Nemo: Địa điểm cô độc nhất Trái Đất, ngay cả người khám phá ra nó cũng chưa từng đặt chân đến

Trên thực tế, các nhà khoa học nghiên cứu về Trái Đất đã vạch ra những khu vực khó tiếp cận trên thế giới. Trong số đó có một điểm cô độc nằm ngay giữa lòng đại dương, là điểm cực bất khả xâm phạm của biển sâu.

Được các nhà khoa học đặt tên là Điểm Nemo, địa điểm này nằm rất xa ngoài khơi nam Thái Bình Dương, và ở đó, những người hàng xóm gần nhất của điểm cực này là các phi hành gia bên ngoài vũ trụ.

Điểm Nemo được xác định nằm giữa Thái Bình Dương

Điểm Nemo thực sự là gì?

Điểm Nemo, hay còn gọi là cực bất khả tiếp cận của đại dương, là địa điểm có toạ độ chính xác là 48°52,6′ Nam 123°23,6′ Tây và đồng thời cũng là địa điểm xa đất liền nhất trong toàn bộ đại dương.

Vùng đất gần điểm Nemo nhất bao gồm đảo Ducie ở phía Bắc, đảo Phục Sinh ở phía Đông và Nam Cực ở phía Nam. Trong đó, vùng đất có người sinh sống gần nhất cách điểm này 1670 dặm (tương đương 2688km) - là đảo Pitcairn (thuộc lãnh thổ nước Anh).

Khu vực này cách xa đất liền, nhưng lại rất gần với Trạm Vũ trụ Quốc tế

Một trong những đặc điểm thú vị nhất của Điểm Nemo là dù cách đất liền xa như vậy, nhưng khoảng cách từ tọa độ này đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) chỉ có khoảng 258 dặm (tương đương 415km). Điều này đã khiến các phi hành gia trở thành những người có thể tiếp cận gần nhất với điểm cực này.

Ai là người đã khám phá ra Điểm Nemo?

Điểm Nemo lần đầu tiên được phát hiện bởi kỹ sư khảo sát Hrvoje Lukatela vào năm 1992. Sau khi khám phá của ông được công bố, địa điểm này mới trở nên nổi tiếng và thu hút nhiều sự chú ý trên khắp thế giới.

Hòn đảo được đặt tên theo Thuyền trưởng Nemo - nhân vật chính trong cuốn sách "Hai vạn dặm dưới đáy biển"

Tên của điểm cực này xuất phát từ một nhân vật trong cuốn sách mà Lukatela vô cùng yêu thích vào thời thơ ấu, đó là Thuyền trưởng Nemo trong cuốn sách Hai vạn dặm dưới đáy biển của tác giả Jules Verne.

Có ai đã từng ghé thăm Điểm Nemo chưa?

Thực tế, khả năng có người đến thăm nơi xa xôi này là bằng không, vì ngay cả người đã phát hiện ra nó cũng chưa một lần đặt chân đến đây, tất cả chỉ được thực hiện thông qua chương trình máy tính.

Hơn nữa, theo chuyên gia Steven D'Hondt, điểm Nemo là khu vực có sự sống dưới đáy biển ít đa dạng nhất thế giới. Tại điểm này, không có sự đa dạng về loài, cũng không có bề mặt hay đáy đại dương, khiến nó trở thành một không gian gần như "không tồn tại sự sống".

Điểm Nemo là nơi "không tồn tại sự sống"

Điều này xảy ra vì nó nằm ở khu vực có dòng hải lưu Nam Thái Bình Dương, đây là một dòng hải lưu xoay chiều khổng lồ ngăn cản các dòng nước có chứa chất dinh dưỡng tiếp cận khu vực.

Không những thế, bản thân khu vực này cũng cách xa đất liền về mọi phía, vậy nên sẽ mất khoảng 15 ngày để có thể di chuyển đến đó bằng thuyền.

Những giả thuyết kỳ lạ về Điểm Nemo

Chính vì quá khó để tiếp cận nên con người cũng đặt ra nhiều giả thuyết kỳ lạ về Điểm Nemo, biến địa điểm xa xôi nhất trở thành một trong những địa điểm đáng sợ nhất trên thế giới.

Điểm Nemo là nghĩa địa của các con tàu vũ trụ

Điểm cực này thường được gọi là nghĩa địa của tàu vũ trụ do khi quay trở lại bầu khí quyển, các vệ tinh và các loại tàu vũ trụ không còn khả năng hoạt động sẽ rơi xuống đúng vị trí này.

Nemo là điểm đến cuối cùng của các con tàu vũ trụ không còn còn nhiệm vụ

Trên thực tế, điều này được thực hiện một cách có tính toán bởi các nhà khoa học nhằm đích ngăn các mảnh vỡ va vào nơi có người sinh sống. Bản thân Trạm Vũ trụ Quốc tế cũng đã được lên kế hoạch để "bỏ xác" tại Điểm Nemo vào năm 2031.

Nguồn gốc của tiếng ồn bí ẩn

Vào năm 1997, khi nghiên cứu về môi trường dưới đại dương, các nhà khoa học ngỡ ngàng nhận ra rằng âm thanh lớn nhất từng được ghi nhận dưới đáy biển lại phát ra từ khu vực gần Điểm Nemo nhất.

Thế nhưng, Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) lại không cách nào giải thích được có thứ gì đủ lớn để có thể tạo ra âm thanh dưới nước như vậy. Cuối cùng, trong sự bất lực, họ đặt tên cho âm thanh bí ẩn này là “The Bloop".

Về sau, có một lời giải thích khá thuyết phục cho các tiếng động lạ ở đây, đó là âm thanh của băng vỡ ngoài khơi bờ biển Nam Cực.

Điểm Nemo là thành phố mất tích R'lyeh thuộc vũ trụ Cthulhu Mythos

Trước khi nguyên nhân của "The Bloop" được giải thích, những người đam mê khoa học viễn tưởng tin rằng có một sinh vật thần bí đang ẩn nấp dưới lòng đại dương. Giả thuyết này được tạo ra dựa trên truyện ngắn mang tên Tiếng gọi Cthulhu (The Call of Cthulhu) của nhà văn H.P. Lovecraft.

Những tín đồ của khoa học viễn tưởng tin rằng Điểm Nemo chính là thành phố R'lyeh đã mất tích

Theo những gì được miêu tả, quái vật này có ngoại hình gớm ghiếc do lai tạo giữa nhiều loài vật khác nhau. Gương mặt của nó chứa những chiếc xúc tu của bạch tuộc kết hợp với rồng, trong khi đó, cơ thể của nó lại mang hình dáng con người với kích cỡ khổng lồ.

Trong truyện, con quái vật này sống ở Thái Bình Dương, tại một thành phố mất tích có tên R'lyeh. Trùng hợp nhất là toạ độ của thành phố này (47°09' Nam 126°43' Tây) còn cực kỳ gần với Điểm Nemo và nơi phát ra âm thanh "The Bloop" dù truyện ngắn này được viết trước khi phát hiện ra Điểm Nemo tới tận 64 năm.

Nguồn: YourTango