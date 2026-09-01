Chuyện tình kín tiếng của Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân khiến mạng xã hội bùng nổ

Sau thời gian hẹn hò kín tiếng, chuyện tình hơn nhau 11 tuổi của Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân bất ngờ được hé lộ, khiến khán giả bất ngờ.

Tối 31/8, Nhan Phúc Vinh đăng ảnh Khả Ngân đeo nhẫn cùng dòng trạng thái “She said yes”. Không lâu sau, nữ diễn viên cũng chia sẻ khoảnh khắc bên bạn trai, gọi đây là “một hành trình mới, và cũng là hành trình hạnh phúc nhất” của cô.

Nhan Phúc Vinh cầu hôn Khả Ngân khiến mạng xã hội bùng nổ.

Khả Ngân cảm ơn Nhan Phúc Vinh vì đã đến, cùng cô xây dựng một mái ấm riêng, đồng thời khẳng định dù bước sang vai trò mới, cô vẫn tiếp tục với công việc và các dự án nghệ thuật. Hai người hiện chưa công bố kế hoạch cụ thể cho đám cưới.

Thông tin lập tức gây chú ý trên mạng xã hội. Nhiều đồng nghiệp như Hồng Ánh, Kha Ly, Nhã Phương, Huy Khánh, Thúy Vân, Minh Hằng, Chung Thanh Phong...gửi lời chúc mừng. Diễn viên Hồng Ánh còn cho biết cô đã biết chuyện từ trước nhưng đến nay mới thấy cặp đôi chính thức công khai. Bảo Hân cũng hài hước nói đã sẵn sàng đi ăn cưới.

Khán giả liên tục chia sẻ lại những hình ảnh cũ của hai người và bất ngờ nhận ra họ từng nhiều lần xuất hiện trong cùng một khung hình. Một số khán giả gọi đây là “cặp đôi kín tiếng nhất” của showbiz.

Điều khiến câu chuyện được quan tâm hơn là trước khi công khai, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân gần như không để lộ chuyện hẹn hò.

Chuyện tình yêu ít ai biết

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân đã có khoảng thời gian hẹn hò. Trong thời gian này, cả hai đồng hành trong một số hoạt động, chia sẻ nhiều sở thích nhưng không xác nhận mối quan hệ trước công chúng.

Hai người từng có mặt tại VTV Awards 2023. Năm đó, Nhan Phúc Vinh lọt top 3 đề cử Nam diễn viên ấn tượng và sau đó giành giải thưởng. Khả Ngân cũng góp mặt trong top 3 Nữ diễn viên ấn tượng.

Thời điểm ấy, cả hai xuất hiện cạnh nhau nhưng chưa có dấu hiệu rõ ràng về chuyện tình cảm.

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân cùng check-in tại một giải chạy ở Quy Nhơn 2024

Năm 2024, cả hai gây chú ý khi cùng tham gia một giải chạy ở Quy Nhơn. Nhan Phúc Vinh chạy 21 km. Khả Ngân tham gia cự ly 5 km và đạt hạng 19 nữ.

Sau khi hoàn thành đường chạy, cả hai còn nán lại chờ nhau chụp ảnh với huy chương. Khi ấy, khoảnh khắc này được nhìn nhận đơn giản là hai nghệ sĩ cùng yêu thể thao. Sau khi họ công khai chuyện tình cảm, hình ảnh cũ nhanh chóng được khán giả đào lại.

Đầu năm nay, Nhan Phúc Vinh cũng xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim Vạn dặm yêu em , dự án đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Khả Ngân. Hình ảnh anh đội mũ, đeo khẩu trang và âm thầm đến ủng hộ nữ diễn viên được chia sẻ lại sau khi cả hai công khai.

Nổi tiếng trên màn ảnh, kín tiếng đời tư

Điểm chung của cặp đôi là cả hai cùng hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất. Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986. Anh quê Cần Thơ, từng học Giáo dục thể chất trước khi theo đuổi nghệ thuật. Nam diễn viên sau đó trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Anh gây chú ý qua nhiều bộ phim như Đường đua, Ngày ấy mình đã yêu, Tình yêu và tham vọng, Đừng làm mẹ cáu và Không ngại cưới, chỉ cần một lý do.

Năm 2024, Nhan Phúc Vinh lần đầu giành giải Nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards với vai Quân trong Đừng làm mẹ cáu . Trước đó, anh nhiều lần được đề cử ở hạng mục này.

Khả Ngân sinh năm 1997. Cô được biết đến từ khi còn trẻ với hình ảnh “hot girl boxing”, sau đó chuyển hướng sang diễn xuất.

Nữ diễn viên tham gia nhiều dự án như Hậu duệ mặt trời bản Việt, 11 tháng 5 ngày và Gia đình mình vui bất thình lình. Vai Tuệ Nhi trong 11 tháng 5 ngày là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Khả Ngân. Vai diễn giúp cô giành Cánh Diều cho Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình. Đầu năm 2026, cô trở lại màn ảnh rộng với Vạn dặm yêu em, dự án hợp tác Việt Nam - Ấn Độ.

Nhan Phúc Vinh, Khả Ngân nhiều năm kín tiếng trong chuyện tình cảm nên khi công khai khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Ngoài công việc, hai người còn có một điểm chung khá đặc biệt là yêu thể thao. Nhan Phúc Vinh có thời gian dài chạy bộ. Anh từng tham gia nhiều giải chạy, trong đó có những cự ly dài. Khả Ngân cũng duy trì việc tập luyện và từng tham gia các giải chạy.

Về đời tư, Nhan Phúc Vinh vốn nổi tiếng kín tiếng về chuyện tình cảm. Trong một cuộc phỏng vấn, nam diễn viên từng nói anh không có thói quen chia sẻ chuyện yêu đương. Anh cho rằng đó cũng là cách tôn trọng người mình yêu. Nhan Phúc Vinh từng thừa nhận chuyện tình cảm khiến nhiều người tò mò nhưng bản thân ưu tiên công việc và cuộc sống riêng hơn.

Trước khi đến với Khả Ngân, anh nhiều lần được ghép đôi với các bạn diễn. Tuy nhiên, nam diễn viên gần như không xác nhận chuyện hẹn hò với bất kỳ ai.

Khả Ngân cũng không phải người thường xuyên chia sẻ chuyện yêu đương. Sau khi đóng 11 tháng 5 ngày, cô và Thanh Sơn tạo hiệu ứng mạnh trên màn ảnh. Cả hai được khán giả yêu thích đến mức nhiều lần vướng nghi vấn “phim giả tình thật”. Sau đó, Khả Ngân và Thanh Sơn tiếp tục đóng vợ chồng trong Gia đình mình vui bất thình lình, khiến khán giả ‘’đẩy thuyền’’ cho cặp đôi.

Hai người từng cùng đăng ảnh, tương tác thân thiết và bị khán giả soi những dấu hiệu ngoài phim trường. Tuy nhiên, Khả Ngân và Thanh Sơn nhiều lần khẳng định chỉ là đồng nghiệp thân thiết.