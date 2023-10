Chuyện tình của Quán quân The New Mentor: Quen qua mạng, bạn trai từng đòi “chia tay” và cái kết trọn vẹn hiện tại

Tối 15/10, đêm Chung kết The New Mentor thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Trải qua nhiều thử thách, Lê Thu Trang - team super mentor Lan Khuê đã chính thức trở thành Quán quân The New Mentor mùa đầu tiên. Kết quả này được nhiều người đánh giá là xứng đáng với những nỗ lực mà Lê Thu Trang thể hiện trong chương trình.

Lê Thu Trang team Lan Khuê trở thành Quán quân The New Mentor

Sau đêm Chung kết, những thông tin xoay quanh người đẹp sinh năm 1997 nhanh chóng trở thành tâm điểm được khán giả quan tâm. Đáng chú ý, trong một khoảnh khắc hậu trường được hé lộ, bạn trai của Lê Thu Trang xuất hiện giản dị để chúc mừng người yêu khiến không ít người ngưỡng mộ. Chuyện tình của cặp đôi cũng được netizen “khui” từ A đến Z.

Được biết, bạn trai của Thu Trang là Quang Sơn (SN 1996) - diễn viên, người mẫu có tiếng trong giới giải trí. Quang Sơn từng đảm nhận những vai diễn phản diện và cũng có nhiều thành tích trong hoạt động người mẫu: Quán quân của Gương Mặt Điện Ảnh 2019, ghi dấu ấn khi tham gia The Next Gentleman,...

Theo đó cả hai quen nhau vào năm 2020, trong một lần Quang Sơn vô tình lướt MXH và “lọt hố” vì sự xinh đẹp của Thu Trang. Chủ động kết bạn trên Facebook, Quang Sơn và Thu Trang ngày càng nhận thấy “over hợp” từ tính cách đến nhiều quan điểm trong cuộc sống.

Lê Thu Trang và bạn trai - diễn viên Quang Sơn

Cặp đôi quen nhau qua mạng từ năm 2020

Nam người mẫu từng chia sẻ trên truyền thông, ấn tượng đầu tiên về bạn gái khác hẳn với những gì anh tưởng tượng. Bởi Lê Thu Trang thời điểm đó đã có danh hiệu trong giới người đẹp, hoa hậu nên Quang Sơn nghĩ cô nàng sẽ có cuộc sống sang chảnh, thích quen đại gia,... Tuy nhiên ngoài đời, Thu Trang sống bình dân, không thích những gì sang trọng, có cá tính và đòi hỏi về tinh thần cao hơn vật chất khiến Quang Sơn bị thu hút.

Tính đến hiện tại, cặp đôi đã ở bên cạnh nhau khoảng 3 năm. Trong khoảng thời gian này, Thu Trang và Quang Sơn cũng vượt qua không ít những “sóng gió”. Bạn trai của Quán quân The New Mentor từng có khoảng thời gian dài điều trị bệnh ung thư, Thu Trang cũng là người luôn ở bên cạnh chăm sóc. Dù nhiều lần bạn trai đòi chia tay vì không muốn làm mất thanh xuân của Thu Trang, song người đẹp vẫn chấp nhận chờ, thậm chí đòi cưới.

Sau khi công bố kết quả, Quang Sơn mới bắt xe đến đêm Chung kết để chúc mừng người yêu

Ngược lại về phía Quang Sơn, anh chàng cũng luôn song hành và ủng hộ bạn gái trong sự nghiệp. Cả hai luôn chia sẻ những dự định, xin ý kiến “nửa kia” trong mỗi quyết định liên quan đến công việc. Khi tham gia The New Mentor, bạn trai Thu Trang luôn theo sát để hỗ trợ người yêu. Tuy nhiên trong đêm chung kết, nam diễn viên không dám tới xem mà chỉ ở nhà theo dõi từ xa vì anh sợ mình “vía nặng”, làm ảnh hưởng đến bạn gái. Trong hậu trường, chia sẻ với truyền thông Quang Sơn cho biết chỉ khi nghe công bố kết quả, anh mới vội vàng bắt xe để chạy đến chúc mừng Thu Trang.

Có thể nói, Thu Trang và Quang Sơn là một trong những chuyện tình đẹp như mơ của làng mẫu. Cả hai đều luôn nghĩ cho đối phương nhiều hơn bản thân, chấp nhận mọi từ tính cách đến những khó khăn của “nửa kia” để cùng nhau vượt qua. Được biết, cặp trai tài gái sắc cũng rất được lòng phụ huynh hai bên. Dù xác định gần 30 tuổi mới kết hôn nhưng mẹ Thu Trang đã tính toán đám cưới làm bao nhiêu mâm còn gia đình Quang Sơn cũng đã lên kế hoạch cho việc bay ra Hà Nội hỏi vợ cho con trai.