Soi ra chi tiết chồng sắp cưới của Thanh Hằng đem cả dàn giao hưởng đi hỗ trợ vợ tại The New Mentor

Tại đêm Chung kết The New Mentor, ngoài phần thể hiện của các người mẫu, 4 super mentor cũng tham gia trình diễn cùng với các thí sinh. Và khiến nhiều người ấn tượng nhất nhì phải kể đến màn khuấy đảo chương trình của team Thanh Hằng.

Theo đó, Thanh Hằng cùng với các học trò biểu diễn tiết mục có tên The New Mentor. Đáng chú ý hơn, tác giả và các nghệ sĩ hỗ trợ cho team siêu mẫu chính là dàn nhạc Saigon Pops Orchestra (SPO) do nhạc trưởng Trần Nhật Minh - chồng sắp cưới của Thanh Hằng sáng lập.

Thanh Hằng và cả team

Phần giới thiệu tiết lộ tác giả của phần biểu diễn team Thanh Hằng

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh đưa cả dàn giao hưởng lên sân khấu kết hợp cùng team của vợ

Ngay lập tức chi tiết này được khán giả quan tâm. Ai nấy đều bày tỏ sự thích thú vì cách tận dụng "của nhà trồng được" của Thanh Hằng. Phía dưới những bài đăng về topic này trên MXH, cư dân mạng để lại nhiều bình luận vui vẻ:

- Chị đại sắp lấy chồng nhạc trưởng có khác, mang cả dàn nhạc và dàn opera lên sân khấu.

- Ác chiến quá chị ơi!

- Mê cái cách cô ấy "flex" chồng.

- Mang thiếu anh nhạc trưởng rồi chị ơi! Chúng em muốn thấy anh rể lên sóng nữa.

- Cây nhà lá vườn này xịn quá!

"Của nhà trồng được" nên Thanh Hằng tận dụng là đúng rồi!

Được biết ông xã Thanh Hằng là nhạc trưởng Trần Nhật Minh (sinh năm 1981), cả 2 sẽ làm đám cưới vào ngày 22/10 tới đây tại TP.HCM. Anh được gia đình tạo điều kiện cho theo đuổi âm nhạc từ bé và từng có thời gian du học tại Liên bang Nga.

Năm 2007, vị hôn phu của Thanh Hằng tốt nghiệp Thạc sĩ Nhạc viện Tchaikovsky, Moscow chuyên ngành Chỉ huy Hợp xướng. Hiện tại, ngoài SPO, Trần Nhật Minh cũng công tác tại Nhà hát Giao hưởng, Nhạc Vũ kịch TP.HCM.