Chuyển ra ở riêng, cô gái trẻ tự cải tạo căn nhà cũ kỹ theo style vintage Pháp khiến ai nhìn cũng khen

Sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm được một thời gian, Liangzhu (ở Hàng Châu, Trung Quốc) quyết định ra ở riêng, không còn sống chung với bố mẹ sau hơn 25 năm. Biết giá nhà ở Hàng Châu vốn đắt đỏ, Liangzhu không chọn chung cư mà mua lại căn nhà cũ ở ngoại thành để giảm bớt chi phí cho bản thân. Ngôi nhà mà cô gái trẻ chọn mua có tổng diện tích 60m2 phù hợp với nhu cầu sống một mình của bản thân.

Liangzhu hiện đang sống trong căn nhà do chính cô sở hữu

Tình trạng căn nhà trước khi được cải tạo

Căn nhà ban đầu khá cũ kỹ và sập xệ, do đó Liangzhu lại cải tạo lại không gian và sắm sửa toàn bộ nội thất mới. Với tổng diện tích 60m2, Liangzhu dành 4m2 làm sân vườn còn lại xây một ngôi nhà nhỏ có đủ 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp và 1 phòng tắm. Đặc biệt, vì yêu thích nước Pháp nên Liangzhu đã chọn phong cách thiết kế nội thất cổ điển kiểu Pháp cho ngôi nhà của riêng mình.

Căn nhà lột xác hoàn toàn so với trước đó

Toàn bộ căn nhà được sơn gam màu be xinh xắn. Cửa chính được làm bằng mặt kính giúp ánh sáng có thể chiếu rọi vào bên trong. Nội thất trong nhà cũng do một tay Liangzhu tìm và mua về. Cô thích những món đồ có hình dáng xinh xắn phảng phất nét đẹp cổ điển, vintage với các gam màu chính như: be, nâu và trắng.



Phòng khách không quá rộng nhưng lại thoáng đãng và có view ngắm cảnh cực chill

Phòng khách hướng ra vườn là tâm điểm của ngôi nhà này. Vì có diện tích khá khiêm tốn nên khu vực này chỉ đủ để đặt 1 chiếc sofa nhỏ và 1 tủ sách. Hàng ngày, Liangzhu thường ngồi đây thư giãn và ngắm cây cối trong vườn. Bố mẹ cô nàng đến thăm cũng rất thích không gian này. Hệ tủ bếp được thiết kế hình chữ L chạy dọc theo tường nhà. Chính giữa có 1 chiếc bàn gỗ vừa dùng làm đảo bếp vừa là chỗ để gia đình ngồi thưởng thức món ăn. Điểm cộng lớn nhất của căn bếp này có lẽ là thiết kế mang đậm style cổ điển với những món đồ hết sức xinh xắn và gam màu nhẹ nhàng, ấm cúng.



Căn bếp phảng phất vibe vintage, cổ điển kiểu Pháp

Nhà vệ sinh cũng siêu xinh và có gu

Sân vườn rộng 40m2 được Liangzhu chăm chút tỉ mỉ. Cô trồng rất nhiều loại hoa và cây cảnh để tạo không gian thư giãn gần gũi với thiên nhiên. Sân vườn được lát gạch đỏ, 2 bên là những loại hoa mọc tươi tốt tạo khung cảnh vô cùng thơ mộng.

Khu vườn ngập tràn hoa và cây cảnh do chính tay Liangzhu trồng và chăm chút

Theo Tuotiao