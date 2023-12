4 sản phẩm làm sạch da hiệu quả, được phụ nữ Hàn Quốc yêu thích nhất năm 2023

Làm sạch là bước quan trọng trong chu trình dưỡng da, giúp làm sạch bụi bẩn, lớp makeup. Đây chính là bước tiền đề để bạn có làn da khỏe, sạch và dễ dàng hấp thụ dưỡng chất từ những bước dưỡng sau. Theo bình chọn từ hệ thống bán lẻ nổi tiếng Hàn Quốc – Olive Young – thì dưới đây là 4 sản phẩm làm sạch sâu chất lượng và đáng sắm nhất, có khả năng làm sạch hiệu quả cho làn da mà bạn rất nên tham khảo.

1. Sáp tẩy trang Banila Co Clean It Zero Cleansing Balm Original

Sản phẩm có thành phần chủ yếu từ sáp tổng hợp, dầu hạt hướng dương và chiết xuất trái cây thiên nhiên giúp tẩy sạch nhẹ nhàng bụi bẩn và tế bào chết trên da. Kết cấu sản phẩm dạng sáp giúp tẩy sạch lớp trang điểm đậm, đặc biệt là các sản phẩm waterproof khó trôi mà vẫn nhẹ nhàng, không gây kích ứng hay xước da. Bên cạnh đó, sáp còn giúp dưỡng ẩm da với chức năng bổ sung nước cho da ngay sau khi làm sạch.

2. Bioderma Sensibio H2O

Liên tục nằm trong top những sản phẩm tẩy trang bán chạy nhất thế giới, cũng không có gì khó hiểu khi sản phẩm này rất được phụ nữ Hàn Quốc yêu thích. Sản phẩm nhẹ nhàng làm sạch bụi bẩn, dầu thừa và lớp trang điểm, đồng thời làm giảm cảm giác khô căng, khó chịu và cải thiện ngưỡng dung nạp của da. Các hạt micelle trong Sensibio H2O tương tự thành phần tự nhiên của lớp màng hydrolipid trên da, giúp làm sạch da nhẹ nhàng, loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn và lớp trang điểm. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm nhất.

3. Dầu tẩy trang ma:nyo Pure Cleansing Oil

Nếu bạn đang cần tìm 1 sản phẩm dầu tẩy trang làm sạch mọi lớp makeup cứng đầu mà vẫn dịu nhẹ, không gây mụn thì đây là sản phẩm rất đáng tham khảo. Sản phẩm có kết cấu không đặc cũng không quá lỏng, dễ dàng thao tác mượt mà trên da, các hạt tinh dầu cực nhỏ giúp làm sạch lỗ chân lông, đem lại làn da sạch thoáng, không gây khô căng da sau khi sử dụng.

4. Beplain Mung Bean pH-Balanced Cleansing Foam

Đây là loại sữa rửa mặt có chiết xuất từ hạt đậu xanh và bột trà xanh hữu cơ, giúp làm sạch bụi bẩn, bã nhờn sau trong lỗ chân lông, hỗ trợ ức chế vi khuẩn mụn. Sản phẩm còn được bổ sung chiết xuất rau má, lô hội, hoa cúc hỗ trợ làm dịu da, giảm kích ứng. Độ pH 5.5 - 6.5 cân bằng với làn da, giúp da được làm sạch mà vẫn mềm mịn sau khi sử dụng. Kết cấu sữa rửa mặt đặc, chứa các hạt đậu xanh xay mịn giúp hỗ trợ tẩy da chết nhẹ nhàng, giảm sưng tấy cho da mụn.