Style đời thường của Kim Yoo Jung: Sành điệu, sang xịn, xứng làm "sách mẫu" mặc đẹp cho các chị em

Vai diễn tiểu thư tập đoàn tài phiệt Do Do Hee trong bộ phim My Demon (Chàng Quỷ Của Tôi) của Kim Yoo Jung đang được dân tình đánh giá rất cao về phong cách thời trang sang chảnh. Không chỉ ghi điểm trong phim, ngoài đời, Kim Yoo Jung cũng theo đuổi style sang trọng nhưng có phần trẻ trung và năng động hơn. Một số item ''ruột'' được người đẹp sinh năm 1999 yêu thích phải kể đến như váy chữ A, áo khoác cổ tròn, áo blazer, áo khoác lông,... Có thể nói, thời trang đời thường của Kim Yoo Jung không chỉ xinh xắn mà còn rất dễ để ứng dụng, do đó các chị em có thể học theo để áp dụng cho bản thân.

Hình ảnh chuẩn tiểu thư sinh ra ở vạch đích của Kim Yoo Jung trong bộ phim My Demon (Chàng Quỷ Của Tôi)

Với vóc dáng đầy đặn và cân đối, Kim Yoo Jung rất chăm lăng xê những mẫu mốt vừa vặn và ôm dáng. Set đồ đầu tiên bao gồm áo len cổ bẻ và chân váy chữ A vô cùng basic. Điểm đặc biệt của outfit này chính là gam màu nâu trầm nền nã giúp diện mạo của nữ diễn viên thêm sang trọng, chỉn chu và không kém phần sành điệu.

Nhắc đến style tiểu thư thì nhất định không thể bỏ qua những chiếc áo khoác cổ tròn dáng ngắn. Item này cũng được Kim Yoo Jung sử dụng thường xuyên. Cô mix với quần jeans và áo len cổ cao để giữ ấm cho cơ thể mà vẫn đảm bảo độ thời thượng và có gu. Bên cạnh đó, chiếc bờm tóc bản to cũng góp phần tôn lên nét xịn mịn chuẩn phong cách tiểu thư.

Trang phục thường ngày của Kim Yoo Jung không chỉ tôn dáng mà còn có màu sắc vô cùng nổi bật. Cô nàng chăm diện các gam màu sáng như xanh, vàng, đỏ, cam,.. để đa dạng hóa phong cách, cũng như giúp bản thân trông trẻ trung, năng động hơn. Điều này có phần trái ngược so với những set đồ nền nã, duyên dáng trong phim của Kim Yoo Jung.

Nếu hỏi kiểu váy nào được Kim Yoo Jung yêu thích nhất thì câu trả lời chắc chắn sẽ là váy chữ A tay ngắn. Đặc điểm của mẫu váy này là phom dáng ôm nhẹ để tạo độ thoải mái cho người mặc, đồng thời tôn được thân hình gọn gàng và cân đối. Chính vì lý do này mà tủ đồ của Kim Yoo Jung có rất nhiều váy chữ A tay ngắn.

Trong tiết trời se lạnh, những chiếc áo blazer cũng được Kim Yoo Jung tận dụng triệt để. Cô nàng liên tục thay đổi cách mix&match để đổi mới hình ảnh của bản thân. Tuy nhiên, các set đồ của Kim Yoo Jung vẫn mang lại cảm giác gì đó rất thanh lịch, chỉn chu và trang nhã.

Phong cách thời trang của Kim Yoo Jung rất phù hợp để chị em áp dụng khi đi học, đi làm và đi chơi. Nếu muốn học hỏi, bạn nên sắm ngay những item na ná dưới đây.

Gợi ý shopping:

Nơi mua: Tingoan - 590k

Nơi mua: Ziel - 960k