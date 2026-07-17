Chuyển khoản thành công 390 triệu đồng, người phụ nữ hoang mang vì không xác định được người nhận: Công an vào cuộc xác minh

Chuyển nhầm 390 triệu đồng vào tài khoản người lạ, người phụ nữ ở TP.HCM hoang mang suốt 2 ngày trước khi được Công an hỗ trợ nhận lại toàn bộ số tiền.

Ngày 16/7, thông tin từ Công an phường Cái Răng (TP. Cần Thơ) cho biết đơn vị vừa hỗ trợ người dân hoàn trả thành công số tiền 390 triệu đồng do chuyển khoản nhầm, giúp một phụ nữ ở TP.HCM nhận lại toàn bộ tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 5/7, chị N.T.D.H. (trú tại TP.HCM) trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng đã sơ suất chuyển nhầm 390 triệu đồng vào tài khoản của anh N.M.Đ. (trú phường Cái Răng, TP. Cần Thơ).

Sau khi phát hiện tài khoản bất ngờ nhận được số tiền lớn từ một người không quen biết, anh N.M.Đ. không tự ý sử dụng mà chủ động đến Công an phường Cái Răng trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh chủ sở hữu để hoàn trả. Anh cho biết việc báo cơ quan chức năng nhằm tránh những rủi ro có thể phát sinh liên quan đến lừa đảo, tranh chấp hoặc các vấn đề pháp lý.

Công an phường Cái Răng hỗ trợ anh N.M.Đ thực hiện chuyển trả số tiền 390 triệu đồng cho chị N.T.D.H

Tiếp nhận vụ việc, Đại úy Trương Phát Tài, cán bộ Công an phường Cái Răng cùng đơn vị nhanh chóng xác minh thông tin giao dịch, liên hệ với chủ tài khoản chuyển tiền để làm rõ nguyên nhân.

Làm việc với cơ quan công an, chị N.T.D.H. cho biết suốt hai ngày sau khi chuyển khoản nhầm, chị luôn trong tình trạng hoang mang, lo lắng vì không xác định được người nhận số tiền lớn. Khi nhận được thông báo từ Công an phường Cái Răng về việc đã tiếp nhận vụ việc và đang hỗ trợ giải quyết, chị lập tức đến trụ sở công an để phối hợp.

Qua xác minh, Công an phường Cái Răng xác định việc chuyển khoản nhầm hoàn toàn do sơ suất trong quá trình giao dịch, không có dấu hiệu lừa đảo, vay mượn hay tranh chấp dân sự.

Ngay sau đó, dưới sự hướng dẫn của lực lượng công an, anh N.M.Đ. đã thực hiện chuyển trả đầy đủ 390 triệu đồng cho chị N.T.D.H. thông qua ứng dụng SmartBanking ngay tại trụ sở đơn vị.

Nhận lại toàn bộ số tiền, chị N.T.D.H. bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến anh N.M.Đ. vì hành động trung thực, đồng thời cảm ơn Công an phường Cái Răng đã nhanh chóng xác minh, hỗ trợ giải quyết vụ việc, giúp chị tránh được thiệt hại về tài sản.

Theo Công an phường Cái Răng, vụ việc là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, gần dân, vì Nhân dân phục vụ của lực lượng công an cơ sở, đồng thời lan tỏa nghĩa cử đẹp của người dân trong việc chủ động trả lại tài sản không thuộc về mình.

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, số tiền và nội dung chuyển khoản trước khi xác nhận giao dịch. Nếu phát hiện chuyển nhầm hoặc bất ngờ nhận được tiền từ tài khoản không rõ nguồn gốc, người dân nên nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.