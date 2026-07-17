Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 0h15 rạng sáng 17/7 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua xã Chương Dương (Hà Nội) khiến 3 người tử vong tại chỗ và nhiều người khác bị thương.

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và đời sống, rạng sáng 17/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua xã Chương Dương (Hà Nội) khiến nhiều người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h15 cùng ngày, ô tô khách mang BKS 20C-172.XX lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng về Hà Nội.

Khi đến khu vực cống chui Hà Vỹ (Km198), phương tiện bất ngờ lao khỏi cao tốc, tông gãy dải hộ lan rồi rơi xuống đường gom dân sinh và lật nghiêng.

Một nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, người này đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng va chạm rất lớn. Khi chạy ra ngoài, nhiều người trên xe đang kêu cứu, còn chiếc xe khách đã bị lật nghiêng.

Rạng sáng 17/7, một xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, rơi xuống đường gom dân sinh, khiến nhiều người thương vong





Xe khách lật nghiêng sau khi lao từ trên cao tốc xuống đường gom dân sinh (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Báo Công an nhân dân cũng cho hay, ngay khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã cử cán bộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an xã Chương Dương và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội khẩn trương tổ chức cứu nạn các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Liên quan đến số thương vong, theo Vietnamnet, bước đầu, lực lượng chức năng xác định có 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện. Nhiều người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nông nghiệp và Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, trong đó 2 trường hợp nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.