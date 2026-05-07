Chuyển khoản 30.000 đồng cho shipper, người đàn ông liền nhận thông báo: "Tài khoản ngân hàng sẽ tự động trừ 3,5 triệu đồng/tháng"

Công an xã Giao Bình kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh shipper chiếm đoạt tài sản của công dân trên địa bàn

Vừa qua, ông N.Q.T, sinh năm 1964, trú tại xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình nhận được thông báo có đơn hàng và yêu cầu chuyển khoản số tiền 30.000 đồng để “đặt cọc” với lý do đang trong dịp nghỉ lễ.

Sau khi ông T. thực hiện chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra thông tin tài khoản nhận tiền là tài khoản đăng ký gói “Bảo hiểm hàng hoá AAA”, nếu không hủy sẽ bị tự động khấu trừ 3,5 triệu đồng mỗi tháng từ tài khoản ngân hàng.

Nhận thấy có nhiều biểu hiện bất thường, ông T. đã nhanh chóng đến Công an xã Giao Bình trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã kịp thời xác minh, xác định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh shipper để tạo tâm lý hoang mang, dẫn dụ người dân chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin ngân hàng.

Đồng thời, Công an xã đã hướng dẫn, trấn an công dân, giúp ngăn chặn kịp thời việc các đối tượng tiếp tục thao túng, chiếm đoạt tài sản.

Qua vụ việc trên, Công an xã Giao Bình khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, đặc biệt là hình thức giả danh nhân viên giao hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng hoặc hỗ trợ tài khoản ngân hàng.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ thông tin người nhận; không làm theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội; không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ bị lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ Cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.