Kẻ bạo hành khai nhận đánh đập vì bé gái lục tủ lạnh tìm đồ ăn nửa đêm, bỏ đói 3 ngày để "dạy dỗ"

Theo thông tin từ VTC News, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tại Tuyên Quang) và Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tại Ninh Bình) về tội Giết người, liên quan vụ bé gái 4 tuổi tử vong nghi do bị bạo hành. Lời khai của các bị can khiến nhiều người càng không khỏi xót xa.

Bị can nghĩ đến khả năng hành vi của mình khiến bé tử vong nhưng vẫn tiếp tục đánh

Tại cơ quan công an, Nguyễn Minh Hiệp khai đã ở chung với Tâm và cháu H. (4 tuổi, con riêng của Tâm) được khoảng 3 tháng. Thời gian đầu, Hiệp nói vẫn chăm sóc, mua đồ và chiều chuộng cháu bé. Từ tháng thứ hai, cho rằng cháu lì, không nghe lời, Hiệp bắt đầu dùng bạo lực để "dạy dỗ".

Bị can này nói rằng khoảng 2 tuần trước khi xảy ra án mạng, Hiệp nhiều lần đánh cháu bé bằng tay hoặc các vật dụng trong nhà. Ngoài ra, hắn còn tự nghĩ ra một số hình phạt nguy hiểm như bắt cháu H. đeo bình nước 5 lít trên cổ.

Cũng theo lời khai, trong quá trình bạo hành cháu bé, bị can từng nghĩ đến khả năng hành vi của mình khiến nạn nhân tử vong, nhưng vẫn tiếp tục đánh, phạt cháu trong nhiều ngày. Có lần bé H. không ngủ, dậy chơi đồ chơi, lục tủ lạnh tìm đồ ăn lúc nửa đêm, Hiệp kéo cháu ra đánh, chửi, tát.

Một lần khác, vì cho rằng cháu “đi ăn chực”, Hiệp phạt không cho ăn trong 3 ngày liên tục.

Hiệp cũng khai, bình thường sau những lần đánh, nếu cháu bé vẫn sinh hoạt được thì hắn tiếp tục để cháu ở nhà hoặc đưa đi làm cùng. Khi người khác hỏi vì sao bị đánh, nạn nhân trả lời do “không ngoan nên bị đánh”.

Nguyễn Minh Hiệp khai thêm, khoảng 17h ngày 3/5, khi phát hiện cháu bé đi vệ sinh ra nhà, bị can nói lại với Bàn Thị Tâm rồi đi vào khu vực nhà vệ sinh, dùng vòi xịt để xịt nước vào vùng mặt cháu. Thấy cháu khóc, Hiệp dừng lại và đi ra ngoài. Lúc này, Tâm đang nấu cơm.

Một lúc sau, Hiệp quay trở lại nhà vệ sinh thì thấy đứa trẻ ngồi dưới sàn. Hắn tiếp tục khống chế cháu bằng chân rồi dùng vòi nước xịt nhiều lần vào vùng mặt, mũi, miệng của nạn nhân. Tâm có nói “thôi, dạy thế thôi”, Hiệp vẫn tiếp tục xịt thêm 2 lần nữa mới dừng lại.

Sau đó, cháu bé có biểu hiện yếu dần, không còn phản ứng như bình thường. Hiệp hoảng hốt gọi Tâm vào kiểm tra. Khi thấy tình trạng của con chuyển xấu, Tâm bế lên, còn Hiệp chuẩn bị khăn tắm để đặt cháu xuống và nhờ người thân gọi cấp cứu.

Hiệp thừa nhận hành vi của mình là sai trái, nói mục đích ban đầu là muốn dạy dỗ cháu bé, nhưng đã nhiều lần sử dụng bạo lực, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hiệp cũng cho biết, Tâm đang mang thai con chung của hai người. Trong quá trình chung sống, Hiệp cho rằng cháu H. có biểu hiện đi vệ sinh không kiểm soát, thường xuyên không nghe lời trong khoảng một tháng gần đây, nhưng bị can nói không biết nguyên nhân vì sao cháu thay đổi như vậy.

Người mẹ cúi gằm nhận sai, mong con " siêu thoát và đầu thai vào những nơi khác tốt hơn"

Theo thông tin trong đoạn phóng sự trên Truyền hình Vì An ninh Thủ Đô, tại cơ quan điều tra, Bàn Thị Tâm khai nhận hành vi của mình. "Về sống chung thì em đang mang thai nên mệt mỏi không thể chăm bé nên nhờ Hiệp làm, vệ sinh tắm rửa cho cháu.

Trong đêm thì cháu có dậy và đi vệ sinh ra giường. Bọn em có gọi bé dậy và có hành vi đánh bé. Sau đó em có kiểm tra cơ thể thì cũng có thấy những vết bầm tím trên người. Em có nhận thức được hành vi sai trái của mình. Em không xứng đáng làm mẹ của cháu. Mong cháu sẽ siêu thoát và đầu thai vào những nơi khác tốt hơn" , Bàn Thị Tâm cúi gằm mặt nói.

Đáng nói, theo tài liệu điều tra, trong lần bạo hành cuối cùng dù chứng kiến con gái tiếp tục bị nhân tình hành hạ trong nhà tắm nhưng người mẹ này không can ngăn chỉ đến khi cháu bé không còn phản ứng thì các đối tượng mới đưa đi cấp cứu. Hành vi của các đối tượng đối với cháu bé 4 tuổi đã khiến dư luận phẫn nộ.

Trước đó, theo Công an TP Hà Nội, quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Hiệp và Tâm thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu H. (4 tuổi, con riêng của Tâm).

Hiệp và Tâm sinh sống với nhau như vợ chồng, thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc từ tháng 3/2026. Sống cùng phòng trọ ngoài cháu H. còn có anh trai của Hiệp và người yêu của người này.

Chiều 3/5, sau khi đi chơi về, Hiệp và Tâm thấy cháu H. chuẩn bị lấy bánh kẹo ra ăn nên cho rằng cháu ăn vụng. Tâm đã dùng dép đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt cháu bé rồi bắt cháu đứng ở góc nhà.

Khi thấy cháu H. đi vệ sinh, Tâm tiếp tục dùng tay đánh vào mặt và yêu cầu cháu đi tắm. Trong lúc cháu bé ở nhà vệ sinh, Hiệp có hành vi bạo hành, dùng vòi hoa sen xịt liên tục vào vùng mặt cháu. Thời điểm này, Tâm chứng kiến sự việc nhưng không can ngăn.

Một lúc sau, thấy cháu H. có biểu hiện bất thường, các đối tượng đưa cháu đến Bệnh viện E cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã không qua khỏi.

Tại cơ quan công an, Hiệp và Tâm còn khai nhận có thời điểm bỏ đói cháu H. nhiều ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.