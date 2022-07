Chuyên gia lý giải tại sao trong thời kỳ "bão giá" mọi người vẫn "ồ ạt" đi mua ô tô dù phải vay nợ

Người trẻ thường được miêu tả bởi những tính từ chẳng hạn như năng động, sáng tạo và có đôi chút liều lĩnh, rất khác so với thế hệ trước. Đặc biệt trên thị trường chứng khoán, điều này được khắc họa rõ rệt hơn bao giờ hết. Dù đều tham gia đầu tư nghiêm túc và hướng đến sự chuyên nghiệp, nhưng vẫn có những điểm khác biệt trong các giá trị cơ bản của người thuộc thế hệ 9x hoặc thậm chí Gen Z so với những người ở thế hệ trước như anh X30 - chuyên gia Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng SSI.

Trong Bí Mật Đồng Tiền tuần này với chủ đề “Thị trường chuyển nhượng”, anh Nguyễn Việt Hùng - Chuyên viên tư vấn chứng khoán tại CTCP Chứng khoán SSI, chi nhánh Mỹ Đình đã có những chia sẻ và quan điểm thú vị trong câu chuyện này. Anh Việt Hùng cho rằng điểm khác biệt giữa 2 thế hệ có lẽ một phần bởi vì môi trường xung quanh.

Nguyễn Việt Hùng

“Những nhà đầu tư ở thế hệ trước như anh X30, Warren Buffett trải qua giai đoạn khoa học công nghệ chưa phát triển nhiều dẫn đến chu kỳ kinh tế cũng dài hơn. Ở thời điểm đó, người ta phần nào đấy ưu tiên sự an toàn hơn tăng trưởng”.

Trong mỗi câu chuyện đều có 2 mặt là an toàn và tăng trưởng, nó xảy ra với bất kỳ ai dù là nhà đầu tư, doanh nghiệp hay quản lý quỹ. Chẳng hạn như 2 năm vừa qua, người trẻ sẽ ưu tiên về mặt tăng trưởng, vì tiền bơm rất nhiều. Còn 2 năm tới đấy ưu tiên mặt an toàn hơn so với tăng trưởng, cũng giống như những người ở thập niên trước, ưu tiên sự an toàn hơn.

Anh Việt Hùng nhấn mạnh “Cái khác biệt ở đây có lẽ người trẻ thiên về tăng trưởng vì mọi thứ diễn biến nhanh, cấp tiến hơn, chu kỳ kinh tế ngắn hơn, bơm tiền nhiều hơn”.

Hiện nay, có nhiều người đầu tư với tâm lý và mục đích không đúng, chẳng hạn như thể hiện mình, xảy ra rất nhiều trong lớp trẻ. Điều này có thể dẫn đến các khoản thua lỗ chỉ vì “cái tôi” của mình.

Host Ngọc Trinh cho rằng, “Nếu bạn muốn kiếm tiền và đặc biệt có những khoản lãi lớn, có lẽ ngay lập tức hãy thay đổi tư duy của mình và đừng để cái tôi của mình trở thành thứ dẫn dắt. Kiếm tiền quan trọng hơn cả việc chứng tỏ mình là người đúng”.

Nguyễn Lý Thanh Lương

Bên cạnh đó, trong chương trình, anh Nguyễn Lý Thanh Lương - Chuyên gia Phân tích thuộc Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư, CTCP Chứng khoán SSI có chia sẻ rằng trong giai đoạn tới là chu kỳ mua ô tô nhiều. Đây được cho là 1 nhận định khá lạ, bởi theo suy nghĩ thông thường, trong bối cảnh “bão giá”, mọi người thắt chặt chi tiêu. Tuy nhiên, theo anh Thanh Lương, hành vi của con người trên thực tế sẽ khác.

“Trong định nghĩa hành vi của con người có nói, ta thường sẽ chia các khoản mục khác nhau: chẳng hạn như khoản tiền dành cho sinh hoạt sẽ khác cho các tài sản như nhà hay ô tô. Mình có thể nhịn ăn, nhưng nhất định phải mua được ô tô và sở hữu nhà. Nó là những khoản chi tiêu đáng ra có thể gộp vào làm 1, nhưng mình thường chia ra để bắt buộc phải tiêu riêng. Trong thời điểm này dù người ta không có, họ vẫn cố vay để mua ô tô hay mua nhà”.

Ảnh: Cap màn hình

