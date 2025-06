Chuyên gia giải oan cho táo nhập khẩu để cả tháng không hỏng

Không ít người thắc mắc, vì sao táo nhập khẩu để cả tháng trời không hỏng, có phải chúng bị tẩm ướp hóa chất độc hại? Những nghi vấn này đã khiến không ít người tiêu dùng lo lắng và dè dặt hơn khi lựa chọn trái cây ngoại nhập, đặc biệt là táo.

Vì sao táo nhập khẩu để cả tháng không hỏng?

Trả lời VTC News, Tiến sỹ Vũ Thị Tần, giảng viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, khẳng định: “Đúng là hiện nay hoa quả có thể tồn dư thuốc bảo vệ thực vật hoặc chất bảo quản nếu sử dụng không đúng cách. Nhưng không thể nói rằng táo để mãi không hỏng là vì bị tẩm hóa chất độc hại. Trên thực tế, táo vốn dĩ đã là loại trái cây có thời gian bảo quản tự nhiên rất lâu, đặc biệt nếu được để trong điều kiện nhiệt độ thấp”.

Do đó, theo bà, việc táo có thể giữ được độ tươi lâu trong nhiều tuần, thậm chí cả tháng, không phải là bất thường và càng không thể kết luận ngay rằng đó là do hóa chất.

TS Tần cho biết, cấu tạo tự nhiên của quả táo là vỏ dày, ít nước bề mặt và hệ enzyme hoạt động chậm hơn so với nhiều loại trái cây khác; điều đó giúp chúng chống lại quá trình phân hủy tốt hơn. Đây là lý do vì sao ngay cả khi để ở nhiệt độ phòng, táo cũng giữ được độ tươi trong thời gian dài hơn so với chuối, xoài hay vải.

Vì sao táo nhập khẩu để cả tháng không hỏng? (Ảnh: Getty)

Không chỉ sở hữu đặc tính tự nhiên lâu hỏng, táo nhập khẩu hiện nay còn được ứng dụng nhiều công nghệ bảo quản sau thu hoạch hiện đại. Đây yếu tố then chốt giúp kéo dài thời gian bảo quản mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Trong số đó, phương pháp phổ biến nhất là phủ sáp bảo vệ. Theo TS Tần, lớp sáp này thường là các chất có nguồn gốc tự nhiên như carnauba hoặc shellac, hoàn toàn ăn được và không gây độc. Lớp sáp có tác dụng giảm sự bốc hơi nước qua vỏ táo, duy trì độ mọng nước và làm chậm quá trình ôxy hóa khiến táo bị hỏng.

“Nếu bạn thấy trên quả táo có một lớp màng trắng mỏng khi cạo nhẹ vỏ, đó chính là lớp sáp bảo vệ này, không phải là ‘chất lạ’ hay hóa chất độc hại như nhiều người vẫn lầm tưởng”, chuyên gia chia sẻ thêm.

Ngoài phủ sáp, táo cũng thường được bảo quản trong kho lạnh sử dụng công nghệ kiểm soát khí quyển (CA – Controlled Atmosphere), giúp giảm tốc độ hô hấp của quả và ức chế hoạt động của vi khuẩn, nấm mốc. Nhờ đó, táo có thể duy trì độ tươi trong thời gian dài mà không cần dùng đến chất bảo quản tổng hợp.

Táo được phủ lớp sáp giúp tươi lâu. (Ảnh: Nirvana)

Mặc dù công nghệ bảo quản hiện đại giúp kéo dài thời gian sử dụng và giữ táo tươi lâu, người tiêu dùng vẫn cần tỉnh táo và thận trọng khi chọn mua trái cây nhập khẩu.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, nên lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được nhập khẩu chính ngạch qua các hệ thống phân phối uy tín. Loại táo trôi nổi, không rõ nơi sản xuất, không có tem nhãn hay mã truy xuất có thể tiềm ẩn nguy cơ.

Người tiêu dùng cũng nên rửa táo kỹ lưỡng trước khi ăn, đặc biệt nếu ăn cả vỏ. Việc rửa bằng nước muối loãng hoặc ngâm nước ấm có thể giúp loại bỏ phần lớn bụi bẩn và tạp chất trên bề mặt quả.

Người tiêu dùng nên lựa chọn táo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. (Ảnh: Getty)

TS Tần khuyên, thay vì hoang mang trước những lời "đe dọa" về chất độc, người tiêu dùng nên trang bị kiến thức, tiêu dùng có chọn lọc và ưu tiên những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng để vừa bảo vệ được sức khỏe bản thân, vừa góp phần đẩy lùi các tin đồn thất thiệt không có cơ sở khoa học.