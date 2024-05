Chuyên gia: Đừng mang túi tiền của mình quy đổi được bao nhiêu vàng rồi sợ hãi

Nếu tính từ ngày Vía Thần tài mùng 10 tháng Giêng trùng ngày 19/2 đến sáng nay - 15/5, giá bán mỗi lượng vàng SJC hiện đã tăng 11,6 triệu đồng, còn nếu tính theo mức giá đỉnh 92,4 triệu lập trong ngày 10/5, mỗi lượng vàng SJC tăng khoảng 14 triệu đồng. Báo cáo Kinh tế xã hội của Tổng cục Thống kê, riêng tính 4 tháng đầu năm 2024, bình quân giá vàng đã tăng khoảng 20,75%.

Đừng quá lo vàng tăng hay giảm

Chia sẻ với VTC News, chuyên gia tài chính Đinh Thế Hiển cho rằng ít nhất trong ngắn hạn giá vàng thế giới khó có khả năng giảm, do đó tác động rất lớn đến giá trong nước. Trong khi giá vàng trong nước, dù theo diễn biến giá thế giới nhưng hiện nay đã quá cao và bỏ rất xa giá thế giới đến khoảng 17 triệu đồng/lượng.

Vàng vẫn là kênh tiết kiệm hiệu quả. (Ảnh: H. Linh)

Dấu hỏi lớn là cầu cứ tiếp tục tăng trong khi cung không đủ; cung cầu không cân đối thì giá khó giảm được. Đó cũng là điều lý giải vì sao trong 2 năm nay, giá vàng cứ liên tục tăng bất chấp diễn biến giá vàng thế giới ra sao.



Về nguồn cung, dù Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 3 đợt đấu thầu đưa gần 15.000 lượng vàng ra thị trường, nhưng lượng cung vàng cho thị trường cũng chưa rõ ràng. Và như thế có thể nói giá vàng trong ngắn hạn sẽ vẫn đứng ở mức cao chứ khó giảm như mong muốn.

Nhưng vấn đề là có nên quá lo lắng giá vàng tăng hay không?

“Chúng ta đừng quá lo chuyện người có tiền tranh nhau đi mua vàng, bởi đó là nhu cầu của họ. Chúng ta cần lo là giữ CPI, đồng lương người lao động làm ra có đủ chi tiêu cho cuộc sống gia đình không. Đừng đòi hỏi Nhà nước phải can thiệp theo cách hạ giá vàng xuống, mà cần là xử lý triệt để buôn lậu vàng để tránh chảy máu ngoại tệ”, ông Hiển nói.

Còn việc lo người dân dồn tiền mua vàng mà không đầu tư làm ăn, chuyên gia này cho rằng vàng vốn không phải là lĩnh vực khuyến khích đầu tư. Người mua vàng là họ có nhu cầu của họ và có tính toán. Vàng được giao dịch, mua bán bình thường như một mặt hàng trên thị trường thì hãy xem là hàng hóa bình thường, có lên có xuống theo cung cầu thị trường. Người đầu tư, người sản xuất đều có định hướng, lộ trình kinh doanh, phát triển và không ai mang tiền doanh nghiệp đi mua vàng khi giá tăng bất thường.

Ông Hiển cho rằng phải có cái nhìn rõ ràng, công bằng hơn, để tránh nghĩ tiêu cực về nền kinh tế. Nên bình tĩnh trong câu chuyện giá vàng đang tăng, không có gì nghiêm trọng, bởi với nhiều người, sở hữu vàng vẫn yên tâm, đó là tài sản vững chắc. Cũng như có người đầu tư đất đai, có người giữ cổ phiếu, có người gửi tiết kiệm lấy lãi vậy thôi.

Chuyên gia này tính bằng chính trải nghiệm bản thân để khẳng định cần nhìn nhận đúng với vàng. Năm 2001, ông làm phó phòng đầu tư của một quỹ đầu tư, mức lương lúc đó là 2,5 triệu đồng, tương đương nửa cây vàng, và thuộc dạng rất cao nếu so với mức lương công nhân viên chức ở thành phố. Bây giờ, thu nhập của ông cũng quanh mức 40 triệu đồng, tương đương nửa cây vàng.

Nhưng nửa cây vàng cách đây hơn 20 năm ông không mua được tài sản lớn. Ví dụ muốn mua chiếc xe wave ông phải tiết kiệm cật lực đến 2 năm mới có thể mua, bởi chiếc xe wave có giá tương đương 5-6 cây vàng. Hay muốn mua cái máy lạnh là phải giành trọn 2 tháng lương, tương đương 1 cây vàng để mua.

Còn bây giờ, với nửa cây vàng ông có thể mua 1 xe gắn máy loại tốt, hoặc mua 1 máy lạnh thì chỉ cần trích 1/4 tháng lương của mình…

"Kể những chuyện như vậy để thấy rằng, giá trị đồng tiền bây giờ so với sức mua thì tốt hơn rất nhiều nếu quy đổi ra vàng. Tại sao chúng ta cứ làm trầm trọng chuyện vàng tăng, thấy giá vàng cao là kinh khủng. Chúng ta không nên mang tiền của mình quy đổi ra vàng hay so sánh với giá vàng rồi sợ hãi. Sao không so sánh đồng tiền, tài sản của mình với những hàng hóa thiết yếu khác?", chuyên gia Đinh Thế Hiển phân tích.

Không nên "lướt sóng" vàng

Ở góc độ đầu tư, chuyên gia tài chính cá nhân Lâm Minh Chánh cho rằng nhà đầu tư vàng đã lỗ 7-9% chỉ trong vòng mấy ngày qua là rất nguy hiểm.

Chuyên gia này tính toán, chỉ trong vài ngày giá vàng Việt Nam giảm gần 4 triệu, nhưng nếu tính thêm sự cách biệt của giá mua và giá bán (2-3 triệu/lượng), thì nhà đầu tư mua lúc đỉnh đến giờ đã bị lỗ 5-6 triệu/lượng. Ví dụ mua tại đỉnh giá 92,4 triệu/lượng, nay bán giá 87,3 là lỗ 5 triệu. Ông cảnh báo không nên "lướt sóng" vàng.

3 tháng tính từ ngày Vía Thần tài mùng 10 tháng Giêng 2024 đến sáng nay - 15/5, giá bán mỗi lượng vàng SJC đã tăng 11,6 triệu đồng.

Ông Lâm Minh Chánh phân tích thêm, giá vàng thế giới có xu hướng tăng trong dài hạn, và lên xuống trong ngắn hạn, cực kỳ phức tạp. Do vậy, nếu không phải là nhà đầu tư thật sự chuyên nghiệp, thì tuyệt đối không nên đầu tư vàng.



Với vàng trong nước, giá vừa phụ thuộc vào giá vàng thế giới, lại vừa phụ thuộc vào nhu cầu trong nước vì thế cũng khó dự đoán. Nếu không phải là tay chơi sành sỏi thì hạn chế lướt sóng vàng vật chất, tức là vàng miếng và vàng nhẫn.

''Về cơ bản, giá vàng Việt Nam phụ thuộc vào thế giới và cung cầu trong nước. Tuy nhiên gần đây, giá vàng trong nước còn phụ thuộc những hoạt động quản lý từ Ngân hàng Nhà nước và tâm lý người dân. Mà tâm lý thì có hai loại. Một là tự diễn biến theo tin tức vĩ mô, theo thị trường và hai là tâm lý bị tác động'', ông Chánh nói.

Tuy nhiên, nếu thật sự muốn mua vàng và có nơi cất giữ an toàn, thì cách tính lũy tài sản hiệu quả là đầu tư từ 5 - 15% tài sản vào vàng, và nên chọn vàng miếng thương hiệu khác hoặc vàng nhẫn. Không nhất thiết phải mua vàng miếng SJC, vì giá chênh lệch quá cao so với vàng miếng khác, mặc dù chất lượng như nhau.

Nếu có tiền thì nên mua đều, mua và giữ dài hạn. Khi đó, vàng sẽ là một lớp tài sản quan trọng trong danh mục tài sản của gia đình: vừa thanh khoản, vừa có lợi nhuận và là tài sản trú ẩn an toàn.