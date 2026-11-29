Cảnh báo tới người lao động thời AI.

Theo Yahoo!Finance, AI có thể thay thế nhiều công việc trí óc, nhưng thợ điện, thợ sửa ống nước và những người có tư duy khác biệt có thể sở hữu lợi thế. CEO Palantir Alex Karp cho rằng đây là 2 nhóm có tương lai, song dữ liệu thị trường lao động cho thấy vẫn còn một con đường khác.

Khi trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng có khả năng xử lý những công việc từng đòi hỏi nhiều năm học tập và kinh nghiệm, câu hỏi khiến người lao động lo lắng không còn đơn thuần là AI có thể làm được gì, mà là con người còn có thể làm gì để không bị thay thế.

Từ sinh viên mới tốt nghiệp đến những nhân sự đã có hàng chục năm kinh nghiệm, không ai chắc chắn công việc mình đang làm hôm nay sẽ còn nguyên vẹn trong vài năm tới. Trong bối cảnh đó, Alex Karp, CEO của Palantir Technologies, đưa ra nhận định khá thẳng thắn về những người có khả năng đứng vững trong kỷ nguyên AI.

“Về cơ bản, có hai cách để biết bạn có tương lai hay không. Một là bạn có được đào tạo nghề. Hoặc hai là bạn thuộc nhóm người có kiểu thần kinh khác biệt”, Karp nói trong cuộc phỏng vấn với TBPN. Theo ông, những người sở hữu kỹ năng nghề thực tế hoặc có cách tư duy không đi theo lối mòn truyền thống có thể trở thành nhóm đặc biệt có giá trị khi AI làm thay đổi thị trường lao động.

Những nghề cần đôi tay và kinh nghiệm thực tế càng được chú ý

Không khó để hiểu tại sao Karp cho rằng người được đào tạo nghề có thể ở vị thế thuận lợi. Thợ điện, thợ sửa ống nước, thợ cơ khí hay kỹ thuật viên bảo trì là những công việc đòi hỏi sự hiện diện trực tiếp, kỹ năng thực hành và khả năng xử lý tình huống tại hiện trường.

AI có thể đọc bản vẽ, hướng dẫn quy trình sửa chữa, phân tích lỗi hoặc đề xuất phương án. Nhưng việc kiểm tra hệ thống điện đang gặp sự cố trong một công trình cụ thể, xác định đường ống rò rỉ hay điều chỉnh thiết bị trong điều kiện thực tế vẫn cần sự kết hợp giữa kiến thức, kinh nghiệm và thao tác của con người.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), số lượng việc làm thợ điện tại Mỹ được dự báo tăng 9% trong giai đoạn 2025-2035, nhanh hơn mức trung bình của tất cả các nghề. Nhu cầu thay thế lao động nghỉ hưu hoặc chuyển nghề cũng được dự báo tạo ra khoảng 72.700 cơ hội việc làm mỗi năm.

BLS cho rằng nhu cầu nâng cấp lưới điện, kết nối các nguồn năng lượng mới và sự gia tăng các trung tâm dữ liệu phục vụ AI là những yếu tố có thể thúc đẩy nhu cầu thợ điện. Với nghề thợ sửa ống nước, thợ lắp đường ống và thợ lắp hệ thống hơi, cơ quan này dự báo việc làm tăng 7% trong cùng giai đoạn 2025-2035, với khoảng 42.000 vị trí tuyển dụng mỗi năm.

Những con số này không đồng nghĩa các nghề kỹ thuật hoàn toàn miễn nhiễm với AI. Công nghệ vẫn có thể tự động hóa một phần thiết kế, kiểm tra, chẩn đoán và quản lý công việc. Tuy nhiên, một nghề có thể ứng dụng AI không đồng nghĩa toàn bộ người làm nghề đó sẽ bị thay thế. Lợi thế có thể thuộc về những người biết kết hợp kỹ năng thực hành với công nghệ, vừa xử lý được vấn đề ngoài hiện trường, vừa sử dụng phần mềm chẩn đoán, đọc dữ liệu và khai thác AI để tìm giải pháp.

Người có tư duy khác biệt có thể sở hữu lợi thế AI khó thay thế

Nhóm thứ hai được Alex Karp nhắc tới là những người có kiểu thần kinh khác biệt, thường bao gồm các cá nhân mắc ADHD, chứng khó đọc và một số dạng khác biệt trong cách xử lý thông tin, học tập hoặc nhận thức.

Karp từng công khai chia sẻ về chứng khó đọc của mình. Ông cho rằng những người không thể đi theo cách học hoặc tư duy truyền thống đôi khi buộc phải tìm ra hướng tiếp cận riêng. Chính khả năng nhìn vấn đề theo một góc độ khác có thể trở thành lợi thế khi AI đang xử lý ngày càng tốt những công việc mang tính lặp lại.

Theo Karp, những nhiệm vụ từng được coi là đòi hỏi năng lực trí tuệ cao, như viết nội dung cơ bản, lập trình đơn giản, tổng hợp thông tin hay xử lý một số tác vụ chuyên môn, đang được AI thực hiện nhanh chóng hơn. Khi những kỹ năng này trở nên dễ tiếp cận, người lao động cần tạo ra giá trị ở những tầng cao hơn: xây dựng ý tưởng, nhìn vấn đề theo cách mới và tìm ra giải pháp chưa có sẵn.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa người mắc ADHD hay chứng khó đọc mặc nhiên có lợi thế hơn người khác. Những đặc điểm này rất đa dạng, không tự động tạo ra năng lực sáng tạo hay bảo đảm thành công. Điểm đáng chú ý trong quan điểm của Karp là thị trường lao động có thể ngày càng coi trọng những người biết tiếp cận vấn đề theo cách riêng, thay vì chỉ đánh giá năng lực dựa trên các khuôn mẫu truyền thống.

Không thuộc cả hai nhóm, vẫn còn một con đường khác

Nếu không có bằng cấp nghề hay tư duy khác biệt, người lao động vẫn còn một lựa chọn: liên tục nâng cấp kỹ năng và học cách làm việc cùng AI. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), cứ 4 lao động trên thế giới thì có 1 người đang làm việc trong một nghề có mức độ tiếp xúc nhất định với AI tạo sinh. Tuy nhiên, phần lớn công việc có xu hướng được chuyển đổi thay vì bị loại bỏ hoàn toàn, bởi nhiều vị trí vẫn cần sự tham gia của con người.

Những công việc văn phòng, hành chính, xử lý dữ liệu và nội dung số có mức độ tiếp xúc cao hơn với AI. Điều này cho thấy nhiều nhiệm vụ có thể được tự động hóa, khiến yêu cầu đối với người lao động thay đổi. OECD cũng nhấn mạnh người lao động không nhất thiết phải trở thành chuyên gia phát triển AI, nhưng cần khả năng sử dụng công nghệ, phân tích dữ liệu, giải quyết vấn đề, sáng tạo và học hỏi liên tục.

Một kế toán biết khai thác AI để phân tích dữ liệu và phát hiện bất thường; nhân viên marketing biết sử dụng công nghệ nhưng vẫn hiểu khách hàng; hay nhà báo biết tận dụng AI để xử lý dữ liệu nhưng giữ được khả năng xác minh thông tin đều có thể nâng cao giá trị của mình.

Báo cáo Tương lai việc làm 2025 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cho thấy tư duy phân tích là kỹ năng cốt lõi được 69% doanh nghiệp đánh giá cao, khả năng thích nghi và linh hoạt đạt 67%, tư duy sáng tạo đạt 57%. Những con số này cho thấy lợi thế trong kỷ nguyên AI không chỉ thuộc về người biết vận hành máy móc, mà còn nằm ở khả năng suy luận, hiểu bối cảnh, xử lý tình huống chưa từng gặp và thích nghi khi công việc thay đổi.

Cảnh báo của CEO Palantir có thể được xem như lời nhắc về sự dịch chuyển sâu sắc của thị trường lao động, hơn là dự đoán chỉ hai nhóm người mới có tương lai. Trong kỷ nguyên AI, lợi thế lớn nhất có lẽ không nằm ở việc một người đã chọn đúng nghề từ đầu, sở hữu bằng cấp nào hay có kiểu tư duy ra sao, mà ở khả năng liên tục trở nên hữu ích trong một thế giới đang thay đổi.