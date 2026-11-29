Từ nhân viên làm ông chủ doanh nghiệp 100 người, giờ vẫn làm chủ nhưng là tự mình làm hết, chẳng còn nhân sự nào.

Từng có tài sản cá nhân lên tới 20 triệu NDT (khoảng 77,5 tỷ đồng), điều hành công ty game gần 100 nhân sự tại Thâm Quyến (Trung Quốc), người đàn ông này từng nghĩ sự nghiệp sẽ tiếp tục đi lên. Nhưng vài năm sau, anh phải giải thể doanh nghiệp, gánh gần 3 triệu NDT (khoảng 11,6 tỷ đồng) nợ vay, chưa kể khoản vay mua nhà. Ở tuổi 40, anh bắt đầu lại bằng việc bán đồ uống trên vỉa hè và livestream mỗi ngày.

Người đàn ông đó chính là Dan Zong.

"Bạn có thể thành công nhưng điều đó không có nghĩa là thất bại"

Tôi 40 tuổi, sinh ra trong một gia đình bình thường ở Quý Cảng, Quảng Tây (Trung Quốc). Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào làm tại BYD, sau đó chuyển sang Huawei và một số công ty công nghệ khác ở Thâm Quyến. Năm 2012, nhận thấy thị trường game mobile bắt đầu phát triển, tôi quyết định chuyển hướng sang lĩnh vực này.

Dự án đầu tiên thất bại, nhưng nhà đầu tư đánh giá cao năng lực của đội ngũ nên đề nghị tiếp tục rót vốn. Tôi cùng một số đồng nghiệp trở thành những người đồng sáng lập công ty game. Năm 2014, chúng tôi chuyển sang phát triển game giải đố kinh dị. Series "Shan Cun Lao Wu" (Ngôi nhà cũ trong làng) sau đó đạt 60-70 triệu lượt tải.

Năm 2019, công ty bắt đầu mở rộng quy mô. Đến năm 2020, chúng tôi hợp tác với ByteDance phát triển một trò chơi, đạt doanh thu 100 triệu NDT (khoảng 388 tỷ đồng), lợi nhuận ròng hơn 10 triệu NDT (khoảng 38,8 tỷ đồng).

Doanh nghiệp của Dan Zong thời kỳ "đỉnh cao"

Thời kỳ đỉnh cao, doanh nghiệp có gần 100 nhân sự, chi phí lương và thuê văn phòng mỗi tháng lên tới khoảng 2 triệu NDT (khoảng 7,8 tỷ đồng). Tài sản cá nhân của tôi đạt 20 triệu NDT (khoảng 77,5 tỷ đồng). Tôi được đối tác săn đón, lịch gặp gỡ kín tuần và nghĩ rằng mình đã thực sự thành công.

Tôi mua một căn nhà tại Bảo An trị giá 10 triệu NDT (khoảng 38,8 tỷ đồng), chi thêm 1 triệu NDT (khoảng 3,9 tỷ đồng) để sửa sang. Sau khi trả trước 6,5 triệu NDT (khoảng 25,2 tỷ đồng), tôi vay ngân hàng 3,5 triệu NDT (khoảng 13,6 tỷ đồng), mỗi tháng trả góp khoảng 20.000 NDT (khoảng 77,5 triệu đồng).

Tôi không ngờ đó lại là những ngày tháng huy hoàng cuối cùng.

"Chấp nhận sai lầm của bản thân, sĩ diện là thứ đầu tiên phải bỏ nếu muốn sống tốt"

Tháng 9/2021, Trung Quốc ban hành quy định siết chặt hoạt động chơi game trực tuyến của trẻ vị thành niên. Lượng người chơi sụt giảm, chi phí quảng cáo không đổi khiến doanh thu công ty giảm một nửa. Trong khi đó, các tập đoàn lớn ngày càng tham gia sâu vào thị trường, khiến doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi khó cạnh tranh.

Muốn tìm hướng đi mới, năm 2022, tôi quyết định đầu tư sang lĩnh vực dịch vụ lấy ráy tai. Tôi bỏ 1 triệu NDT (khoảng 3,9 tỷ đồng) mua lại một thương hiệu, mở rộng từ 4 lên hơn 10 cửa hàng, đồng thời chi thêm 5-6 triệu NDT (khoảng 19,4-23,3 tỷ đồng) cho hoạt động vận hành và phát triển hệ thống trực tuyến.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp độ khó của ngành này. Quản lý nhân sự, chuỗi cung ứng, chất lượng dịch vụ và chi phí mặt bằng khiến hoạt động kinh doanh liên tục thua lỗ. Trong khi đó, mảng game cũng không còn sinh lời. Tiền mặt cạn dần, tôi bắt đầu vay khoản mới để trả khoản cũ, thậm chí dùng tiền vay để duy trì việc trả góp căn nhà.

Tôi không dám nói thật với vợ, chỉ bảo công ty đang gặp khó khăn. Có những nhân viên lâu năm đề nghị tạm hoãn nhận lương để giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn này, nhưng tôi không đồng ý vì họ cũng có gia đình cần chăm lo.

Dan Zong hiện tại

Đầu năm 2026, tôi buộc phải giải thể công ty, còn nợ nhân viên hơn 1 triệu NDT (khoảng 3,9 tỷ đồng) tiền lương. Vợ tôi chỉ biết tình hình thực sự sau khi nhận được cuộc gọi từ đơn vị thu hồi nợ. Cô ấy tức giận vì tôi giấu giếm, đồng thời lo lắng căn nhà sẽ bị ngân hàng thu hồi.

Lúc đó, các khoản vay trực tuyến chưa thanh toán của tôi gần 3 triệu NDT (khoảng 11,6 tỷ đồng), ngoài ra còn khoản vay mua nhà gần 3,5 triệu NDT (khoảng 13,6 tỷ đồng). Tôi mất ngủ, lo âu và liên tục nghĩ về những quyết định sai lầm trong quá khứ. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra, tôi chỉ còn cách tìm đường bắt đầu lại.

Tôi đăng một video trên Douyin kể về hành trình khởi nghiệp 12 năm, chuyện công ty phá sản và bản thân phải đối mặt với khoản nợ lớn. Tôi thừa nhận mình muốn bán hàng rong nhưng vẫn sợ mất mặt, sợ không có khách và sợ thất bại thêm lần nữa.

Video nhận được hơn 10.000 lượt xem, hàng trăm người để lại bình luận động viên, gợi ý mô hình kinh doanh. Tôi quyết định học làm món đồ uống Yangzhi Ganlu, mua nguyên liệu và dùng một chiếc xe đẩy cắm trại để bán hàng gần Đại học Thâm Quyến.

Tôi bán chai lớn giá 10 NDT (khoảng 38.800 đồng), chai nhỏ giá 7 NDT (khoảng 27.200 đồng), đồng thời livestream quá trình bán hàng. Có người chê ngoại hình, có người chỉ trích quá khứ làm game của tôi, thậm chí nghi ngờ câu chuyện phá sản là giả. Nhưng tôi không còn quá bận tâm.

Hiện tại, mỗi ngày tôi bán khoảng 20-30 chai, đứng ngoài trời 5-6 tiếng. Từ một người làm kỹ thuật không giỏi ăn nói, tôi dần quen với việc livestream và trò chuyện với khách hàng. Trước đây, tôi vui vì quản lý gần 100 nhân viên, giờ chỉ cần một buổi phát trực tiếp có hơn 1.000 người xem cũng đủ khiến tôi phấn khởi.

Dan Zong chấp nhận làm lại từ đầu, không ngại khi đứng ngoài đường livestream

Vợ tôi vẫn âm thầm theo dõi các buổi livestream, đôi khi còn góp ý địa điểm bán hàng. Con gái cũng không thấy công việc mới của bố đáng xấu hổ. Có lần, bạn học của con mua đồ uống nhưng không thanh toán được bằng đồng hồ trẻ em. Tôi bảo hôm sau mang tiền đến cũng được. Ngày hôm sau, con gái vui vẻ đưa tôi tờ 10 NDT (khoảng 38.800 đồng).

Khoản nợ vẫn còn lớn, tương lai chưa rõ ràng. Tôi cũng nhận được một số lời mời làm việc trong ngành game, nhưng muốn thử sức với con đường kinh doanh riêng. Thay vì tiếp tục nghĩ về những gì đã mất, tôi tập trung giải quyết từng việc nhỏ: hôm nay mua bao nhiêu nguyên liệu, ngày mai bán ở đâu, làm thế nào để có thêm khách.

Trước đây, tôi từng nghĩ thành công là có văn phòng lớn, nhiều nhân viên và được đối tác săn đón. Bây giờ, công việc chỉ gói gọn trên một chiếc xe đẩy ngoài vỉa hè. Nhưng tôi nhận ra điều quan trọng nhất sau lần thất bại này là phải bỏ sĩ diện trước tiên. Khi đã không còn gì để giữ, việc quá bận tâm người khác nghĩ gì chỉ khiến bản thân mất thêm cơ hội.

Bán hàng rong không có gì đáng xấu hổ. Miễn là kiếm tiền bằng sức lao động của mình và có trách nhiệm với những khoản nợ đã tạo ra, tôi vẫn có thể bắt đầu lại. Tôi sẽ tiếp tục trả nợ, từng chai đồ uống một.

(Nguồn: Sohu)