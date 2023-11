Chuyên gia cảnh báo đêm nay miền Trung tiếp tục hứng mưa lớn

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia cảnh báo thiên tai và thời tiết cực đoan, cho biết sáng nay (16/11), mưa ở Thừa Thiên Huế tạm ngớt. Tuy nhiên, tối cùng ngày, mưa sẽ quay trở lại tỉnh này.

Trước đó, khoảng 16h ngày 15/11, mực nước cao nhất ở sông Hương đo được là 4,34m, cao hơn so với năm 2020. Hôm nay, nước đã rút được khoảng 1m. Tối nay và ngày mai, mưa lớn quay trở lại Thừa Thiên Huế, mực nước trên sông Hương có thể lên nhưng không cao bằng chiều 15/11.

Cuộc sống người dân ở miền Trung nhiều ngày qua bị đảo lộn do mưa lớn, ngập lụt diễn ra ở nhiều nơi. (Ảnh minh hoạ: Châu Thư)

"Một số tỉnh miền Trung như Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hoà hứng mưa lớn trong đêm nay và sáng mai. Dọc các tỉnh từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị cũng hứng mưa lớn trong đêm nay nhưng mưa không kéo dài do ảnh hưởng của không khí lạnh. Có ngập lụt hay không còn phụ thuộc nhiều điều kiện như hạ tầng, hồ chứa...", TS Nguyễn Ngọc Huy nói.

Dự báo tình hình mưa và lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới tại miền Trung, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lượng mưa tích lũ tại Quảng Trị đến Khánh Hòa 30-70mm, có nơi trên 100mm, Ninh Thuận có mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện thuộc 9 tỉnh, thành. Cụ thể:

Quảng Trị: Đa Krông, Gio Linh, Triệu Phong, Cam Lộ, Hướng Hóa.

Thừa Thiên Huế: A Lưới, Hương Trà, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, Hương Thủy.

TP Đà Nẵng: Cẩm Lệ, Hòa Vang, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn.

Quảng Nam: Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Phú Ninh, Nông Sơn, Núi Thành, Quế Sơn, Tiên Phước.

Quảng Ngãi: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng.

Bình Định: An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Cát, Tuy Phước, Vân Canh, Vĩnh Thạnh.

Phú Yên: Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh, thị xã Sông Cầu.

Khánh Hòa: Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh, Can Lâm, Cam Ranh, Ninh Sơn.

Ninh Thuận: Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc, Thuận Nam, Ninh Phước.

Dự báo từ 17/11, mưa lớn ở miền Trung giảm dần.

Tuy nhiên cơ quan khí tượng dự báo, từ tháng 12/2023 đến tháng 2/2024, miền Trung sẽ còn nhiều ngày mưa rào và dông, có ngày xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong đó, tổng lượng mưa tháng 12/2023 ở khu vực này phổ biến cao hơn 15-40% so với trung bình nhiều năm.

Từ nay đến cuối năm 2023, Bển Đông khả năng xuất hiện khoảng 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Theo thống kê của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, từ 13-15/11, mưa lũ ở miền Trung khiến 2 người chết (Quảng Trị 1 người, Thừa Thiên Huế 1 người), 3 người mất tích (Quảng Trị 2 người, Thừa Thiên Huế 1 người).

Mưa lớn cũng làm ngập 17.877 ngôi nhà (Quảng Trị 1.309 nhà, Thừa Thiên Huế 16.345 nhà, Đà Nẵng 83 nhà, Quảng Ngãi 140 nhà).

Về nông nghiệp, mưa lũ làm thiệt hại 122 ha cây ăn quả, hoa màu (Quảng Trị 118ha, Đà Nẵng 4 ha) và 50.000 cây giống lâm nghiệp, 5.000 cây hoa cúc giống (Quảng Trị). 1.100 con gia súc, gia cầm, 2 ha nuôi trồng thủy sản (Quảng Trị) bị cuốn trôi.

