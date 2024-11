Chuyện gì đã xảy ra với Park Bom: Được cấp cứu giữa concert nhưng không có tiến triển

Vào ngày 16-17/11, 2NE1 đã có 2 đêm concert Welcome Back tại Manila, Philippines. Tuy nhiên trong buổi biểu diễn ngày 17/11, Park Bom đã gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Nữ idol được chăm sóc y tế tại chỗ nhưng không thể tiếp tục trình diễn. 2NE1 đành hoàn thành đêm diễn chỉ với 3 thành viên.

Được biết trong đêm concert ngày 16/11, Park Bom đã vắng mặt trong vài ca khúc, nhưng vẫn cố gắng biểu diễn đến cuối cùng. Sau khi nữ idol ngã gục và không thể trở lại trong đêm diễn ngày 17/11, trưởng nhóm CL cho biết Park Bom đã không khỏe từ hôm trước. CL muốn đặt sức khỏe của các thành viên lên trên hết. Người hâm mộ vô cùng lo lắng cho tình trạng của Park Bom. Nhiều fan để lại bình luận động viên, chúc cho chị cả 2NE1 sớm khỏe mạnh trở lại.

Vì Park Bom gặp vấn đề sức khỏe...

... nên 2NE1 hoàn thành đêm diễn chỉ với 3 thành viên

Đến nay, YG Entertainment và đơn vị tổ chức sự kiện Live Nation PH đã lên tiếng về sự việc của Park Bom, đồng thời gửi lời xin lỗi fan: "Xin chào, đây là YG Entertainment. Chúng tôi vô cùng tiếc nuối phải thông báo rằng Park Bom không thể hoàn thành buổi diễn do vấn đề sức khỏe tại 2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN MANILA. Mặc dù được cấp cứu ngay tại chỗ nhưng tình trạng của cô ấy vẫn không cải thiện. Và thật không may, cô ấy không thể trở lại sân khấu. Chúng tôi chân thành xin lỗi những ai đã chờ đợi buổi diễn này. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đảm bảo nghệ sĩ phục hồi hoàn toàn, vì chúng tôi hiểu được sự lo lắng của người hâm mộ. Xin cảm ơn".

YG đưa ra thông báo chính thức về sức khỏe của Park Bom

Park Bom sinh năm 1984, ra mắt ra cùng 2NE1 vào năm 2009. Bên cạnh hoạt động nhóm với 2NE1, "giọng ca vàng" này còn có sự nghiệp solo thành công với các bản hit You And I, Don't Cry... Tuy nhiên vì mắc căn bệnh ADD (Rối loạn thiếu chú ý) và sưng hạch bạch huyết mà nữ ca sĩ vướng phải nghi vấn mang thuốc cấm vào Hàn Quốc, khiến sự nghiệp đi xuống và 2NE1 phải tan rã. Căn bệnh này cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe và ngoại hình của Park Bom.

Vào tháng 7, người hâm mộ toàn cầu bùng nổ trước thông tin 2NE1 tái hợp sau 8 năm tan rã. Park Bom cũng lấy lại được vóc dáng thon thả và đã phô diễn điều này trong sự kiện 2024 Park Bom Special Fan Concert in Vietnam ngày 22/9 vừa qua. Trong suốt 15 năm sự nghiệp, nữ idol chưa công khai hẹn hò ai.

Park Bom đã lấy lại được phong độ visual

Nguồn: Koreaboo