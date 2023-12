Han Ye Seul cuối cùng đã thừa nhận "dao kéo" sau lùm xùm nghiện thẩm mỹ như Park Bom

Thời gian qua, Han Ye Seul vướng nghi vấn tiếp tục dao kéo khi xuất hiện với gương mặt lạ lẫm. Han Ye Seul thường xuyên xuất hiện trước công chúng với nhan sắc phập phù lên xuống, gương mặt đơ cứng. Đỉnh điểm nữ diễn viên bị cho là đang lạm dụng dao kéo quá đà, so sánh với Park Bom.

Và không còn là đồn đoán, mới đây trên sóng livestream, nữ diễn viên này đã thừa nhận can thiệp thẩm mỹ để trùng tu nhan sắc. Ngôi sao Birth of a Beauty cho biết đã "dao kéo" vùng mí mắt sau khi khu vực này có dấu hiệu xuống cấp, thường xuyên bị sụp mí. " Tôi đã phẫu thuật chỉnh lại mí mắt của mình. Đó là lý do mọi người nhận thấy gương mặt tôi hơi khác lạ, đặc biệt là đôi mắt to hơn trước" , Han Ye Seul cho biết.

Nhan sắc của Han Ye Seul sau khi can thiệp thẩm mỹ vùng mí mắt

Nhan sắc Han Ye Seul được biết đến là sản phẩm của phẫu thuật thẩm mỹ. Các chuyên gia thẩm mỹ nhận định cô đã cắt mắt hai mí, sửa mũi, chỉnh răng và tắm trắng để "vịt hóa thiên nga".

Ngoài việc thay đổi ngoại hình, Han Ye Seul cũng chia sẻ về chuyện tình của cô với bạn trai kém 10 tuổi Ryu Sung Jae. Nữ diễn viên cho biết cô và Ryu Sung Jae từng chơi chung trong 1 hội bạn. Mối quan hệ ban đầu giữa họ như chị gái và em trai. Sau thời gian dài tiếp xúc, Han Ye Seul mới dần cảm thấy Ryu Sung Jae đặc biệt hơn những người bạn khác.

"Ryu Sung Jae là một người đàn ông rất tốt. Anh ấy chân thành, tốt bụng, thậm chí trong sáng đến mức khiến tôi bị sốc. Tôi không nghĩ rằng một người đàn ông như vậy còn tồn tại trên đời. Tôi rung động khi anh ấy nguyện lòng lái xe 2-3 tiếng liền để chạy đến chỗ tôi trong đêm sinh nhật. Dần dần, tôi không còn xem Ryu Sung Jae như em trai nữa" , Han Ye Seul chia sẻ ấn tượng của cô về bạn trai.

Theo Han Ye Seul, ở độ tuổi ngoài 40, cô cảm thấy rất may mắn khi được gặp và yêu đương với Ryu Sung Jae. Minh tinh này cho biết chuyện tình cảm thuận lợi, hạnh phúc giúp cô sống lành mạnh hơn. Han Ye Seul đã bỏ thói quen uống rượu có hại cho sức khỏe sau khi hẹn hò bạn trai kém 10 tuổi. "Trước đây, vì áp lực công việc và luôn cảm thấy bản thân cô đơn, tôi uống rượu mỗi ngày. Nhưng hiện tại, đồ uống có cồn không còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Tôi ngạc nhiên về sự thay đổi của chính mình" , Han Ye Seul nói.

Han Ye Seul chia sẻ có mối quan hệ tình cảm hạnh phúc với Ryu Sung Jae

Minh tinh xứ Hàn cho biết tình yêu viên mãn giúp cô sống lành mạnh hơn

Han Ye Seul công khai bạn trai kém 10 tuổi vào tháng 5/2021. Sau đó, Ryu Sung Jae bị tố cáo từng làm trai bao, phục vụ trong cơ sở giải trí dành cho người lớn.

Trên truyền thông, Han Ye Seul thừa nhận Ryu Sung Jae từng là nhân viên quán bar, nhưng phủ nhận việc người yêu là trai bao. Theo người đẹp Cặp đôi kỳ lạ, việc bị đưa tin tiêu cực về đời tư đã làm ảnh hưởng tới tâm lý của bạn trai cô. Để giúp bạn trai cân bằng lại cuộc sống và giải tỏa tâm trạng, Han Ye Seul đã đưa Ryu Sung Jae sang Mỹ du lịch nhiều tháng qua.

Nguồn: DongA