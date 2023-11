Chuyện của một BTV làm đẹp: "Trời sinh mái tóc mỏng quẹt nhưng tôi đã tìm thấy chân ái giúp tóc phồng, bồng bềnh trong tích tắc"

"Cái răng cái tóc là góc con người". Bất kỳ cô gái nào cũng luôn mong muốn sở hữu một suối tóc dày, khỏe và bồng bềnh. Tuy nhiên, rất nhiều người rơi vào cảnh tóc mỏng thưa thớt, thường xuyên gãy rụng hay thậm chí là khô xơ xác. Nguyên nhân có thể đến từ những tác động do lạm dụng thuốc uốn/nhuộm tóc, do thay đổi nội tiết tố trong cơ thể hoặc thậm chí còn do tự nhiên sinh ra. Và cô nàng BTV Kara Mcgrath là một trường hợp "trời sinh tóc mỏng quẹt" như vậy.

Cô cho biết, bản thân thậm chí đã phải sử dụng đến sự hỗ trợ của tóc giả để có thể tự tin hơn trước mọi người. Tuy nhiên, việc này khá bất tiện. Là một người làm trong lĩnh vực làm đẹp, Kara Mcgrath đã tìm hiểu và thử nghiệm rất nhiều sản phẩm để có thể hỗ trợ cho mái tóc của mình. Cuối cùng, cô đã phát hiện ra giải pháp đến từ một item mang tên: Living Proof Full Dry Volume and Texture Spray.

Xịt phồng tóc Living Proof Full Dry Volume and Texture Spray.

Đây là một sản phẩm chuyên biệt để tạo độ phòng cho tóc dưới dạng xịt. Thành phần bên trong bao gồm: Phân tử tạo độ phồng, hỗn hợp các khoáng chất xốp siêu nhỏ, tinh bột biến tính bằng enzym và nhựa resin. Sự kết hợp của chúng mang đến tính năng vượt trội đó là tăng độ phồng đáng kể cho mái tóc một cách tự nhiên, không gây ra cảm giác "giả" hay nặng đầu. Đồng thời cung cấp dưỡng chất giúp tóc mềm mượt và luôn duy trì độ ẩm mượt cao.

"Tôi lướt ngón tay mình trên từng sợi tóc và có thể cảm nhận sự tuyệt vời mà sản phẩm này mang đến. Nếu bạn có mái tóc mỏng giống tôi thì hãy áp dụng cách làm này khi sử dụng Living Proof Full Dry Volume and Texture Spray. Bạn chia tóc thành bốn phần - hai phần ở bên cạnh và hai phần ở trên cùng. Sau đó nhẹ nhàng xịt vào chân tóc của mỗi phần để tất cả các góc phồng đều. Mặc dù hãng nói rằng sản phẩm có thể duy trì độ phồng khoảng 1 ngày nhưng tôi có thể đảm bảo nó có thể giữ được lâu hơn thế khoảng 2-3 ngày" - BTV Kara Mcgrath chia sẻ.

Mái tóc của Kara Mcgrath trước và sau khi sử dụng sản phẩm xịt phồng tóc

Tuy nhiên, sản phẩm này cũng có một nhược điểm nhỏ. Đó là cấu tạo vòi xịt có xu hướng dễ tắc trong quá trình sử dụng. Chính brand Living Proof cũng đã nhận thức rõ ràng về việc này và họ đưa ra lời khuyên rằng: Nếu xảy ra tình trạng này, bạn hãy ngâm chúng vào nước nóng khoảng vài giây.