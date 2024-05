"Nóc nhà" của Đoàn Văn Hậu: Mang bầu vẫn skincare không bỏ buổi nào, da đẹp mướt mát, được khen xinh như mộng

Doãn Hải My đang ở những tháng gần cuối của thai kỳ. Song nhan sắc của cô nàng vẫn xinh như mộng, chẳng mấy thay đổi so với thời con gái. Đặc biệt, làn da mịn màng căng bóng mướt rượt của cô khiến nhiều chị em phải trầm trồ và có phần ghen tị.

Chúng ta đều biết rằng, trong suốt quá trình bầu bí, nội tiết tố của phụ nữ thường rối loạn và điều này dễ dàng dẫn đến sự sản sinh bất thường của các vấn đề của da như: Sạm nám, xỉn màu, nổi mụn...

Thực tế, theo như Hải My chia sẻ trên trang cá nhân, cô cũng không tránh khỏi tình trạng này. Tuy nhiên, nhờ chăm chỉ skincare đều đặn và tìm được những sản phẩm an toàn, phù hợp, "bắt đúng bệnh" của làn da nên mẹ bầu Gen Z đã "vượt ải" thành công. Chưa kể, cơ địa của cô nàng khá "lành" nên trộm vía từ lúc cấn bầu đến giờ, gương mặt hay dáng dấp đều không bị "phá nét".

Doãn Hải My xinh đẹp dù đang ở những tháng gần cuối thai kỳ

Muốn "học lỏm" tuyệt chiêu để có da đẹp như Doãn Hải My. Các mẹ bầu hãy thử tham khảo một số item được cô nàng sử dụng trong chu trình skincare hằng ngày ngay sau đây nhé.



1. Sữa rửa mặt

Doãn Hải My tin dùng sữa rửa mặt dịch lọc ốc sên TIA’M Snail & Azulene Low pH Cleanser.

Sản phẩm này dễ dàng lấy lòng nàng tiểu thư Hà thành nhờ công thức dịu nhẹ, độ pH đạt chuẩn 5.0 tương tự với pH tự nhiên trên da. Nhờ thế mà khi sử dụng, da dẻ dễ dàng được làm sạch sâu nhưng không gây khô căng. Đặc biệt, em này có khả năng làm dịu và phục hồi vùng da đỏ rát và da mụn. Nên các nàng da mỏng hay da nhạy cảm hoàn toàn có thể yên tâm dùng hằng ngày.

2. Serum

Để trị thâm mụn và có được làn da trắng sáng, Doãn Hải My có một "bảo bối" gọi tên serum Neogen Dermalogy Real Vitamin C. Chỉ cần nhìn bảng thành phần thôi, bạn cũng đủ thấy được sự lợi hại của sản phẩm này. Với 10% SAP + 12% phức hợp Vitamin C hữu cơ từ thực vật + 5% Niacinamide... em serum này mang đến hiệu quả dưỡng trắng da, mờ thâm, mờ các vết sạm da và giúp da đều màu.

Xịn xò là vậy, nhưng sản phẩm lại có giá thành "yêu thương", chỉ hơn 400.000đ. Quan trọng là em này phù hợp với hầu hết mọi làn da từ da thường đến da nhạy cảm, da dầu, da khô, da mụn...

3. Mặt nạ

Dù chăm skincare cỡ nào đi nữa thì Doãn Hải My cũng phải thừa nhận rằng: Cô đã lược bỏ kha khá các bước skincare và chỉ dùng những sản phẩm cơ bản nhất. Đơn giản bởi vì, bầu bí mệt mỏi, khó có thể đứng hàng giờ đồng hồ và tỉ mẩn từng ly từng tí.

Và để bù đắp lại cho sự đơn giản hóa chu trình dưỡng da, Doãn Hải My sử dụng mặt nạ giấy hằng ngày từ 1-2 miếng để cung cấp độ ẩm, nuôi dưỡng da mềm mịn và đẹp lên từng ngày. Loại mặt nạ mà nàng WAGs đình đám "kết thân" đó là Wonjin - thương hiệu đình đám xứ Kim Chi.

4. Kem chống nắng

Doãn Hải My đã phải cân nhắc và tìm hiểu rất kỹ để tìm ra kem chống nắng "chân ái" mang tên BEPLAIN Sunmuse. Nhà sản xuất cam kết rằng sản phẩm có công thức vật lý dịu nhẹ, đảm bảo an toàn cho cả làn da nhạy cảm nhất hoặc với phụ nữ có thai.

Chỉ số chống nắng của em này là SPF 50+ vô cùng lý tưởng. Thích nhất là em nó có khả năng kiểm soát dầu, bã nhờn và nâng tông nhẹ nhàng cho da. "Nóc nhà" của Đoàn Văn Hậu nói rằng: Khi ra đường, chỉ cần thoa kem chống nắng BEPLAIN Sunmuse, tô thêm chút son môi và má hồng là đủ khiến cô nàng tự tin rồi.

