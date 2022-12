Chuyện chăm con ốm của mẹ trẻ ngày nay

"Thắt ruột, thắt gan" theo từng cơn sốt, tiếng ho của con



Một trong những "đầu việc" khó khăn khi làm mẹ chính là chăm sóc sức khoẻ cho con, đặc biệt là khi con bị ốm, bé đau một mẹ lại xót mười.

Cũng như bao bà mẹ khác, chị N.T.T - nhân viên kế toán luôn mong con có một sức khoẻ tốt để vui chơi, học tập. Thế nhưng kể từ khi con đi nhà trẻ, con bị ốm liên tục, chưa hết vấn đề này đã đến vấn đề khác khiến chị thắt ruột, thắt gan, cuộc sống của cả gia đình bị đảo lộn.



Chị T chia sẻ: "Thời tiết thay đổi là con lăn ra ốm, đi học gặp bạn bị bệnh con cũng bị lây, thời tiết bình thường cũng không tha. Nhìn con sốt, ho, thở khò khè, nằm bẹp trên giường mà mình thắt ruột, thắt gan. Cứ đi học được vài ngày là lại phải nghỉ học. Có lần mẹ phải nghỉ làm để đưa con đi viện khám. Nặng nhất là lần con bị cúm lúc con 3 tuổi phải nằm viện đến nửa tháng vì bị biến chứng viêm phổi, cả nhà được phen lao đao."

Thử mọi cách nhưng con ốm triền miên mãi không dứt

Với tâm lý "có bệnh thì vái tứ phương", chị N.T.T đã thử áp dụng rất nhiều phương pháp từ dân gian đến thực phẩm bồi bổ sức khoẻ cho con nhưng chưa tìm được phương pháp nào phù hợp với con mình, bé chỉ đỡ vài ngày rồi ốm lại tái phát, thậm chí lần sau còn nặng hơn lần trước khiến chị rất nản lòng.

Hết đợt kháng sinh thì con đỡ sốt hơn nhưng lại ăn kém. Để tẩm bổ thêm cho con, chị T đã không tiếc tiền và công sức mua yến về chưng, chim hầm, gà hầm... nhưng con chỉ ăn 1 - 2 miếng rồi bỏ. Chị cố nịnh nọt, bón thêm cho con được thêm 1 - 2 thìa thì có lần cũng nôn ra hết.

Cố gắng chế biến nhiều món ăn tẩm bổ cho con nhưng con không ăn

Ốm 1 tuần nhưng con mệt mỏi tới 2-3 tuần vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Chưa kịp lại sức đã lại thay đổi thời thời tiết, cứ trở mưa trở nắng là thể nào cũng ốm ho hoặc sốt. Con nghỉ học, mẹ cũng phải nghỉ làm. Vòng luẩn quẩn dường như kéo dài mãi khiến chị T rơi vào bế tắc, bất lực.



Hành trình nuôi con hiệu quả khi tìm đúng giải pháp

Mặc dù đã áp dụng nhiều phương pháp nhưng con vẫn cứ ốm đi ốm lại khiến chị N.T.T nghiêm túc làm một cuộc cách mạng trong việc nuôi con. Chị tham gia các hội nhóm, diễn đàn mẹ bé, tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia nhi khoa thì được biết: Do hệ miễn dịch còn non nớt và phải tiếp xúc với môi trường ô nhiễm với nhiều mầm bệnh nên vấn đề đường hô hấp trên có nguy cơ gia tăng ở trẻ nhỏ khiến trẻ mệt mỏi, chán ăn, quanh quẩn trong vòng tròn bệnh lý: Sức đề kháng kém - hay ốm - biếng ăn - thiếu hụt dinh dưỡng- suy giảm miễn dịch, sức đề kháng đặc biệt là đường hô hấp - ốm tái đi tái lại nhiều lần khiến cơ thể trẻ khó hồi phục. Do đó, để cắt đứt vòng luẩn quẩn này việc cốt lõi là cần tăng đề kháng hô hấp, tăng khả năng phòng bệnh cho trẻ.

Trong đó, bên cạnh tiêm vắc-xin để tạo kháng thể thì sử dụng "vắc xin đường uống" ly giải vi khuẩn là một giải pháp có thể áp dụng. Qua tìm hiểu, chị N.T.T biết đến GS Imunostim Junior là một trong những TPBVSK có công thức chứa ly giải vi khuẩn phổ biến được nhiều bà mẹ lựa chọn và sử dụng để hỗ trợ tăng cường sức đề kháng hô hấp, giảm nguy cơ viêm phế quản, viêm mũi họng cho con.

Sau 1 tháng cho con sử dụng GS Imunostim Junior, chị N.T.T mừng rơi nước mắt khi thấy con khoẻ mạnh hơn, ít ốm hơn hẳn. Chị chia sẻ: "Mình mừng như vớ được vàng, trộm vía bé nhà mình hợp với GS Imunostim Junior. Mà điều mình thích nhất là dùng 1 tháng nhưng giữ được hiệu quả trong vòng 3 tháng. GS Imunostim Junior được bào chế dạng viên ngậm như kẹo, hương vị dâu thơm ngon nên bé nhà mình rất thích. Mình tiếc vì không biết đến sản phẩm sớm hơn."

Được biết, TPBVSK GS Imunostim Junior là hỗn hợp ly giải vi khuẩn hô hấp gồm: phế trực khuẩn, liên cầu và tụ cầu vàng kết hợp cùng Vitamin C. Theo nghiên cứu của thương hiệu, công thức này có thể góp phần thúc đẩy sinh kháng thể đặc hiệu chống lại 3 chủng vi khuẩn thường gây vấn đề đường hô hấp, từ đó, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng hô hấp cho trẻ.

Thương hiệu cho biết, hiệu quả hỗ trợ phòng ngừa của TPBVSK GS Imunostim đã được tiến hành nghiên cứu lâm sàng tại CH Séc. Nghiên cứu diễn ra tại 10 cơ sở điều trị tại Praha, Pilsen và Brno. Kết quả cho thấy 93% người dùng TPBVSK Imunostim Junior hiệu quả sau 1 liệu trình. Đồng thời, tỷ lệ mắc nhiễm trùng đường hô hấp của những người sử dụng GS Imunostim Junior chỉ còn 7%, giảm 53% nguy cơ mắc bệnh. Sử dụng TPBVSK GS Imunostim Junior 1 tháng, cho hiệu quả bảo vệ kéo dài tới 3 tháng.

TPBVSK GS Imunostim Junior có dạng viên ngậm tiện lợi, tác dụng ngay tại chỗ, có hương dâu vị ngọt dịu kết hợp với vị chua nhẹ của vitamin C rất giống vị kẹo phù hợp với trẻ nhỏ. TPBVSK GS Imunostim Junior giúp hỗ trợ tăng đề kháng hô hấp, giảm nguy cơ viêm mũi họng, viêm phế quản, nên được sử dụng sớm vào các thời điểm trẻ có nguy cơ mắc vấn đề hô hấp như khi trẻ quay trở lại trường học hay khi thời tiết giao mùa, đặc biệt với trẻ có sức đề kháng kém.

TPBVSK GS Imunostim Junior: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Dược phẩm DELAP

Địa chỉ: Biệt thự số L09, lô đất L11, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.