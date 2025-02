Chuyến bay bị hoãn 2 ngày vì một con mèo kêu trước khi cất cánh

Tuần trước, một chuyến bay của hãng hàng không Ryanair dự kiến khởi hành từ Rome (Ý) đến Đức đã gặp phải sự cố hy hữu. Ngay trước khi hành khách lên máy bay Boeing 737, phi hành đoàn bất ngờ nghe thấy tiếng mèo kêu. Sau khi kiểm tra, đội ngũ kỹ thuật đã phát hiện ra một chú mèo với bộ lông bò sữa đặc trưng đang ẩn náu trong khoang thiết bị điện tử.

Sự hiện diện của "vị khách không mời" này đã khiến chuyến bay buộc phải hủy bỏ để đội ngũ kỹ thuật có thể tập trung tìm cách đưa chú mèo ra ngoài. Việc này không hề đơn giản khi chú mèo liên tục di chuyển, trốn tránh sự truy bắt. Nhân viên kỹ thuật đã phải tháo rời nhiều tấm ốp để theo dõi vị trí của chú mèo.

Video ghi lại cuộc "phiêu lưu" của chú mèo

Hãng hàng không Ryanair cho biết nếu để chú mèo tự do trên độ cao 30.000 feet (khoảng 9.144 mét) có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng về an toàn, dẫn đến thiệt hại hàng triệu USD. May mắn là tiếng kêu của chú mèo đã được phát hiện kịp thời trước khi máy bay cất cánh. Cuối cùng, sau hai ngày "náo loạn", chú mèo cũng chịu rời khỏi khoang máy bay và thong thả bước xuống cầu thang. Chuyến bay sau đó đã được nối lại và cất cánh thành công vào ngày 10/2, hướng đến Đức.

Mất 2 ngày các nhân viên mới có thể tìm được chú mèo

Nguồn tin cho hay việc phát hiện ra chú mèo trước khi máy bay cất cánh đã giúp ngăn chặn một nguy cơ tiềm ẩn. Hình ảnh chú mèo ung dung bước ra khỏi máy bay sau hai ngày "ẩn náu" đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Nguồn: ETtoday