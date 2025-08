Chuyển 40 triệu đồng tiền hàng nhưng liên tục bị báo lỗi, còn bị yêu cầu chuyển thêm 100 triệu nữa, người đàn ông báo công an

Công an làm việc với các bị hại

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Khánh Hòa vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 120 triệu đồng bằng hình thức mua hàng, nhận hoa hồng.

Ngày 30/7, ông N.M.C (trú xã Tu Bông) nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ, giới thiệu công việc để kiếm thêm thu nhập bằng cách thực hiện các nhiệm vụ và nhận hoa hồng. Khi ông C. đồng ý thì được yêu cầu nhấp vào một đường dẫn được gửi qua tin nhắn để đăng ký tài khoản. Sau khi có tài khoản, ông C. được các đối tượng hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ để nhận hoa hồng.

Ngày 2-8, ông C. được hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ mua hàng, nhận hoa hồng từ 20-30% . Sau khi bấm vào đường dẫn các đối tượng gửi cho để mua hàng, ông C. được yêu cầu chuyển 40 triệu đồng tiền mua hàng qua tài khoản ngân hàng.

Tuy nhiên, sau khi hoàn tất chuyển khoản, các đối tượng thông báo rằng ông đã chuyển sai nội dung và yêu cầu chuyển lại. Với lý do tương tự, ông C. đã thực hiện 3 lần chuyển tiền cho các đối tượng với tổng số tiền 120 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng tiếp tục yêu cầu ông C. đăng nhập vào đường dẫn để nhận lại tiền và hoa hồng.

Khi ông C. báo không thể đăng nhập được, các đối tượng tiếp tục viện lý do ông quên tài khoản và yêu cầu nộp thêm 100 triệu đồng để mở lại tài khoản. Nghi ngờ bị lừa đảo, ngày 3/8 ông C. đã đến cơ quan công an trình báo.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với ngân hàng, xác định số tiền của ông C. chưa được chuyển đi do giao dịch đang bị treo. Do đó, đơn vị đã phối hợp với ngân hàng giữ lại toàn bộ số tiền trên và đang tiến hành các thủ tục hoàn trả lại cho bị hại.