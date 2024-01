Chụp selfie với gấu cưng, "gái đẹp" Han So Hee khiến dân tình lác mắt vì độ giàu

Mới đây trên Instagram cá nhân, Han So Hee đã đăng tải một loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường của bản thân. Trong đó có một bức ảnh nữ diễn viên chụp cùng một chú gấu bông Bắc Cực màu trắng khiến các fan vô cùng thích thú. Đáng nói, chú gấu bông này của Han So Hee không chỉ đơn thuần là một món đồ chơi, mà nó còn có thiết kế tỉ mỉ và giá bán vô cùng đắt đỏ.

Theo đó, bức ảnh chụp lại khoảnh khắc Han So Hee ôm chú gấu bông Bắc Cực được đặt trong một góc nhà. Qua hình ảnh có thể thấy được kích thước khổng lồ của món đồ chơi này. Nhiều cư dân mạng cho rằng, so với chiều cao 1m65 của Han So Hee thì chú gấu này phải cao ít nhất từ 180 - 185 cm và có bề rộng khoảng 60 - 70cm. Ngoài ra, chú gấu còn có lớp lông dài trắng muốt, trông vô cùng ấm áp và mịn màng.

Chú gấu này từng được nữ diễn viên khoe trước đó.

Tìm hiểu được biết, chú gấu bông Bắc Cực của Han So Hee là thiết kế của thương hiệu đồ chơi Hansa Toy. Đây là một brand chuyên kinh doanh các sản phẩm đồ chơi mô hình nổi tiếng tại Hàn Quốc và trên thế giới. Để sản xuất ra một mô hình đồ chơi chú gấu Bắc Cực, hãng Hansa phải quan sát và tìm hiểu các đặc điểm và thói quen của loại động vật này một cách tỉ mỉ và chi tiết nhất.

Theo thông tin từ hãng, bên trong chú gấu này là những khớp nối bằng thép được ghép với nhau nên có thể thay đổi hình dạng và dáng đứng của chúng. Lông của chú gấu được làm bằng chất liệu an toàn nên không hề gây hại cho làn da của người dùng. Về kích thứơc, mẫu gấu bông Bắc Cực mà Han So Hee sở hữu có chiều cao 190cm, đuôi dài 10cm và chiều rộng cơ thể là 90cm. Với kích thước này, người dùng có thể trang trí sản phẩm trong nhà hoặc dùng làm thú bông đều phù hợp. Hiện sản phẩm đang được hãng bán với giá 2.200.000 won (tương đương 40 triệu đồng).

