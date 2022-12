Chuỗi cà phê đình đám tại Việt Nam gây tranh cãi khi bị tố "bắt chước" mẫu ly của thương hiệu Starbucks

Nổi tiếng là một thương hiệu cafe trendy đình đám tại TP. HCM và Hà Nội, thế nhưng mới đây, C. Coffee lại khiến cộng đồng mạng vô cùng thất vọng và bức xúc khi thiết kế ly của quán giống hệt như mẫu ly của Bling-Out thuộc dòng Studded (cốc có gai/đinh), một mẫu ly hot nhất trong mùa hè năm 2021 của Starbucks.

Chiếc ly được cho là "bắt chước" với mẫu mẫu ly của Bling-Out thuộc dòng Studded của Starbucks. (Ảnh: Internet).

Từ trước đến nay, Starbucks vốn rất được lòng với hương vị cà phê cùng phong cách độc đáo. Điều làm nên tên tuổi của hãng và được nhiều bạn trẻ trở nên ưa thích ngoài sản phẩm đồ uống thì còn là nhờ các loại ly độc đáo của riêng Starbucks.

Dòng ly Studded của Starbucks mang thiết kế độc lạ với các chi tiết gai sần xếp toàn bộ từ thân cho đên nắp, nổi bật nhất là Logo Starbucks quen thuộc nằm chính giữa.

Đây là một trong số những dòng ly được giới trẻ săn lùng nhiều nhất. Tuy nhiên, số lượng ở mỗi mẫu cũng rất có hạn, thậm chí không phải ai xếp hàng cũng đều mua được mẫu ly này.

Mẫu ly siêu hot của Starbucks với nhiều màu sắc. Dù giá thành khá cao nhưng ai ai cũng săn lùng để mua được những chiếc ly này. (Ảnh: Internet).

Nếu ai là dân "mê ly" đặc biệt là các dòng ly của Starbucks thì có thể dễ dàng nhận ra ngay điểm giống nhau giữa mẫu ly mới của C. Coffee với các sản phẩm ly của Starbucks. Tuy màu sắc khác nhau cùng logo khác nhau, nhưng về mặt thiết kế gai đinh trên thân cốc khiến ai nhìn vào cũng có thể lầm tưởng.



Sự việc trên nhanh chóng thu hút rất nhiều lượt tương tác và bình luận. Nhiều bạn trẻ yêu mến C. Coffee đều tỏ ra thất vọng, bên cạnh đó vẫn có nhiều vị khách lên tiếng bênh vực cho thương hiệu cà phê đình đám này.

Rất nhiều lượt tương tác cũng như đánh giá về mẫu ly của C. Coffee. (Ảnh: @tianmimi1808)

C. Coffee là một thương hiệu đồ uống mới thành lập được 6 năm nhưng đã chiếm được cảm tình của đông đảo giới trẻ. Minh chứng có thể thấy, C. Coffee từ một cửa hàng nhỏ, hiện nay thương hiệu này đã và đang dần mở rộng với 17 cửa hàng ở TP.HCM và 1 cửa hàng ở Hà Nội. Chính bởi sự độc lạ mà thương hiệu cà phê này được rất nhiều bạn trẻ yêu thích.

Trước những ý kiến cùng rất nhiều thắc mắc về lý do vì sao C. Coffee lại cho ra mẫu ly này, đại diện phía C. Coffee vẫn chưa lên tiếng giải thích cho sự việc trên. Không biết vô tình hay cố ý nhưng hiện tại mẫu ly này của C. Coffee đang gây nên rất nhiều tranh cãi. Bạn nghĩ sao về việc này?