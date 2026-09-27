Chuỗi bệnh viện lớn nhất Việt Nam: Từng 4 năm qua 3 đời chủ từ quỹ tây sang Ấn Độ rồi Singapore, hiện lãi gần 2 tỷ đồng mỗi ngày

Từng mắc kẹt vì nợ vay, chuỗi bệnh viện Việt 4 năm qua tay VinaCapital, Fortis rồi tỷ phú Singapore.

Y khoa Hoàn Mỹ khởi đầu phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ được bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng sáng lập từ năm 1997. Năm 1999, Công ty Cổ phần Y khoa Hoàn Mỹ ra đời, đặt nền móng cho một hệ thống y tế tư nhân trải dài từ miền Trung đến miền Nam.

VinaCapital và Vietnam Fund đầu tư hơn 20 triệu USD nắm 44% vốn

Trong giai đoạn đầu, Hoàn Mỹ phát triển mạnh mẽ với 6 bệnh viện, nhưng sự mở rộng nhanh chóng dựa trên vốn vay đã đẩy hệ thống vào tình thế nguy hiểm. Đến năm 2007-2008, khủng hoảng kinh tế toàn cầu cùng lãi suất ngân hàng tăng vọt khiến doanh thu của Hoàn Mỹ không đủ trả lãi vay.

Năm 2009, bác sĩ Tùng quyết định tìm đối tác đầu tư. Ngày 20/10/2009, Y khoa Hoàn Mỹ cùng VinaCapital và Vietnam Fund thuộc Deutsche Bank công bố thỏa thuận hợp tác đầu tư. Cụ thể, VinaCapital và Vietnam Fund đầu tư hơn 20 triệu USD vào Hoàn Mỹ, qua đó nắm khoảng 44% vốn doanh nghiệp.

Tuy nhiên, những yêu cầu khắt khe về lợi nhuận và IPO từ các nhà đầu tư đã tạo áp lực lớn. Định hướng của VinaCapital sau 3 năm sẽ có hai phương án xảy ra: Thứ nhất, Hoàn Mỹ sẽ IPO hoặc họ sẽ ra khỏi Hoàn Mỹ, và họ đưa ra yêu cầu về lợi nhuận rất rõ: năm đầu tiên 60 tỷ đồng, năm thứ hai 90 tỷ đồng, và năm thứ ba là 150 tỷ đồng.

VinaCapital yêu cầu Hoàn Mỹ bằng mọi giá phải đạt được điều đó, nếu không đạt được, các nhà đầu tư sẽ thoái vốn và Hoàn Mỹ phải hoàn vốn đầu tư lại cho họ, đồng thời phải chịu phạt lãi suất đối với trường hợp của Deutsche Bank và được chuyển đổi thành cổ phiếu đối với trường hợp của VinaCapital, hoặc cả hai nhà đầu tư đều có quyền nhận thêm cổ phiếu.

Áp lực càng tăng khi các nhà đầu tư yêu cầu bác sĩ Tùng phải tìm một tổ chức chuyên nghiệp để điều hành tập đoàn, nhà quản trị tài chính (CFO), tổng giám đốc (CEO) mới để thực hiện những nghị quyết của hội đồng quản trị. Họ yêu cầu ông phải thuê CEO và nhóm tư vấn với gói chi phí lên đến 20 tỷ đồng/năm.

Fortis chi 64 triệu USD để sở hữu 65% cổ phần

Kết quả là trước yêu cầu về nâng cao năng lực quản trị cùng áp lực về lợi nhuận, ban lãnh đạo của Hoàn Mỹ đã không đáp ứng được điều kiện về tăng trưởng. Ông Nguyễn Hữu Tùng đã phải tìm một đối tác khác thay thế cho VinaCapital và Deutsche Bank.

Hai nhà đầu tư đã định giá Hoàn Mỹ 120 triệu USD, sau một năm rưỡi họ bước chân vào tập đoàn, đây là mức giá rất cao so với giá ban đầu là 45 triệu USD.

Trong quá trình đàm phán, Fortis (Ấn Độ) là đối tác trả giá cao nhất cho Hoàn Mỹ, 100 triệu USD. Năm 2011, Fortis trở thành cổ đông chi phối của Hoàn Mỹ khi chi 64 triệu USD để sở hữu 65% cổ phần, tương mứng với mức định giá 100 triệu USD.

Richard Chandler chi 99 triệu USD sở hữu 80%

Tuy nhiên, chỉ khoảng hai năm sau, Hoàn Mỹ tiếp tục đổi chủ. Fortis bán toàn bộ 65% cổ phần Hoàn Mỹ cho Richard Chandler Corporation (Singapore - nay là Clermont Group) với giá 80 triệu USD. Sau giao dịch với Fortis, Chandler tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu lên 80%, với tổng số tiền đầu tư được công bố là 99 triệu USD.

Như vậy, chỉ trong khoảng 4 năm, Hoàn Mỹ đi từ một chuỗi bệnh viện Việt Nam đón vốn của các quỹ đầu tư nước ngoài, sang thuộc quyền kiểm soát của một tập đoàn bệnh viện Ấn Độ rồi tiếp tục chuyển sang một tập đoàn đầu tư có trụ sở tại Singapore.

Đáng chú ý, định giá doanh nghiệp qua các thương vụ cũng liên tục tăng: hơn 20 triệu USD cho khoảng 44% vốn năm 2009, 64 triệu USD cho 65% năm 2011 và cuối cùng 99 triệu USD cho 80% Hoàn Mỹ năm 2013.

Hiện nay, Hoàn Mỹ vận hành 14 bệnh viện cùng nhiều phòng khám từ Nghệ An đến Cà Mau, với khoảng 2.900 giường bệnh và hơn 5.500 nhân viên, phục vụ hơn 6 triệu lượt khám chữa bệnh mỗi năm. Hệ thống hoạt động dưới các thương hiệu như Hoàn Mỹ, Hạnh Phúc và Thuận Mỹ.

Về kết quả kinh doanh, năm 2021, Hoàn Mỹ ghi nhận khoản lỗ 481 tỷ đồng nhưng gần 4 năm gần đây đều lãi lớn: lợi nhuận sau thuế của Y Khoa Hoàn Mỹ tăng từ khoảng 483 tỷ đồng năm 2022 lên 679,4 tỷ đồng năm 2025, tương ứng mức tăng gần 41%.

Tính chung 4 năm gần nhất, Y khoa Hoàn Mỹ đạt lợi nhuận sau thuế gần 2.350 tỷ đồng.