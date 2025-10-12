‘Chung tay vì đồng bào’: Thêm một dấu mốc nhân văn của T Production sau ‘Hướng về miền Bắc’

Giữa làn sóng nghĩa tình ấy, chương trình văn nghệ gây quỹ “Chung tay vì đồng bào” được tổ chức tối 6/10 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM, mang đến một không khí xúc động và đầy nhân văn.

Sự kiện do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM chỉ đạo, được T Production phối hợp thực hiện cùng Thành Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên - Hội Sinh viên - Hội đồng Đội TP HCM, Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TP HCM, Báo Tuổi Trẻ, Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM và Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ TP HCM.

Với vai trò là đơn vị sản xuất chính, T Production một lần nữa khẳng định tinh thần nhanh nhạy, kịp thời và đầy trách nhiệm xã hội khi đồng hành cùng các cơ quan ban ngành thực hiện “Chung tay vì đồng bào”.

Trong bối cảnh thiên tai vừa xảy ra, mọi khâu từ ý tưởng, sản xuất đến triển khai đều được T Production thực hiện khẩn trương, chính xác và hiệu quả, đảm bảo chương trình vừa có giá trị nghệ thuật, vừa lan tỏa được tinh thần đoàn kết, sẻ chia của người Việt.

Không chỉ đứng phía sau sân khấu với vai trò sản xuất, T Production và Ganga Studios còn đóng góp 100 triệu đồng cho quỹ ủng hộ đồng bào, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” của người Việt.

Chính nhờ sự kết nối nhanh chóng giữa T Production, các ban ngành, báo chí và nghệ sĩ, chỉ sau ít giờ phát động, chương trình đã vận động được hơn 10 tỷ 173 triệu đồng, kịp thời gửi đến người dân vùng bão lũ thông qua các kênh chính thức của Báo Tuổi Trẻ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM và Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TP HCM.

Sau khi chương trình “Chung Tay Vì Đồng Bào” kết thúc, sáng 7/10 Thành đoàn TP HCM đã lập 2 đoàn công tác cứu trợ khẩn cấp cho bà con tại Hà Tĩnh, Nghệ An bị thiệt hại do bão Bualoi và mưa lũ sau bão.

Trong suốt hành trình hoạt động, T Production luôn xác định nghệ thuật không chỉ để biểu diễn, mà còn để sẻ chia, kết nối và lan tỏa giá trị tốt đẹp. Không chạy theo những hoạt động phô trương, T Production chọn cách lặng lẽ nhưng kiên định: khi xã hội cần, họ có mặt; khi cộng đồng khó khăn, họ hành động.

Triết lý làm nghề ấy được thể hiện qua từng chương trình, từng sản phẩm, nơi giá trị nhân văn luôn song hành cùng tính chuyên nghiệp và sáng tạo. “Đối với T Production, việc tổ chức những chương trình như thế này không phải là trách nhiệm, mà là tình cảm xuất phát từ trái tim”, đạo diễn Trần Thành Trung cho biết.

“Chung tay vì đồng bào” là minh chứng mới nhất cho hành trình đó, một đêm nhạc không chỉ gây quỹ mà còn truyền đi thông điệp về tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết dân tộc và niềm tự hào Việt Nam.

Trước “Chung tay vì đồng bào”, T Production đã thực hiện chương trình “Hướng về miền Bắc” năm 2024, kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ và khẳng định vị thế của một đơn vị luôn tiên phong trong các hoạt động thiện nguyện bằng nghệ thuật.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, có thể thấy T Production không xem nghệ thuật như công cụ, mà như sợi dây gắn kết con người. Từng chương trình, từng chiến dịch đều mang dấu ấn của một tập thể làm nghề bằng tâm huyết. “Chung tay vì đồng bào” một lần nữa chứng minh rằng, với T Production, mỗi dự án là một lời tri ân gửi đến con người, quê hương Việt Nam.

Song song đó, trong thời gian qua T Production đã thực hiện “Viet Nam Love” - dự án cộng đồng nghệ thuật do đạo diễn - nhà sản xuất Trần Thành Trung khởi xướng, với sứ mệnh lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và giá trị nhân văn thông qua âm nhạc, cây xanh và các hoạt động cộng đồng.

Trong khuôn khổ dự án này, T Production đã triển khai nhiều hoạt động nổi bật như MV “Kiếp sau vẫn là người Việt Nam”, bộ sưu tập áo thun “Viet Nam Love”, và chiến dịch trồng cây “Thành phố nở hoa”. Tất cả đều hướng đến một mục tiêu chung: biến nghệ thuật thành cầu nối của lòng nhân ái, lan tỏa năng lượng tích cực và khẳng định vai trò tiên phong của T Production trong hành trình vì con người, vì Việt Nam. “Viet Nam Love” đã có sức lan toả vô cùng mạnh mẽ, được đông đảo doanh nhân, nghệ sĩ, khán giả khắp cả nước ủng hộ.