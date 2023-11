Chung sự kiện cùng Lưu Thi Thi, nhan sắc thật của Dương Tử bị đặt lên bàn cân so sánh với đàn chị

Mới đây, 1 blogger đã đặt lên bàn cân so sánh nhan sắc thật giữa Dương Tử và Lưu Thi Thi khi hai người đẹp cùng tham gia một sự kiện cách đây vài ngày.

Hình ảnh được blogger đưa ra là khoảnh khắc dưới ống kính "team qua đường" của 2 mỹ nhân hàng đầu Hoa ngữ. Do đây là khoảnh khắc do "team qua đường" chụp nên hình ảnh của Dương Tử và Lưu Thi Thi đều không được chỉnh sửa một cách kỹ càng. Chính vì vậy mà nhan sắc thật của 2 mỹ nhân Hoa ngữ trông có phần tiều tụy, nhưng không vì thế mà kém sắc hơn.

Nhan sắc thật của Dương Tử trước ống kính "team qua đường"

Nhan sắc Lưu Thi Thi bị cho là có phần hốc hác

Thế nhưng chủ đề khiến cộng đồng mạng quan tâm nhất là màn so sánh nhan sắc thật giữa Dương Tử và Lưu Thi Thi. Ngay khi bài viết được đăng tải, cộng đồng mạng đặc biệt là người hâm mộ Dương Tử đã nhanh chóng để lại nhiều bình luận ở phía dưới.

Theo đó, người hâm mộ Dương Tử lần lượt để lại những hình ảnh và bình luận dành lời khen về nhan sắc của thần tượng. Đồng thời cho rằng, nhan sắc thật của Dương Tử có phần nhỉnh hơn so với đàn chị Lưu Thi Thi. Bà xã Ngô Kỳ Long bị nhận xét là hốc hác và có phần tiều tụy.

Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến bày tỏ quan điểm ngược lại. Thậm chí, họ còn cho rằng, nhan sắc của Dương Tử đã qua thẩm mỹ nên không thể so sánh được với vẻ ngoài đẹp chuẩn tự nhiên mà Lưu Thi Thi sở hữu. Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng lại cho rằng, blogger này cố tình đưa ra chủ đề gây tranh cãi để thu hút lượng tương tác. Bởi lẽ, hai người đẹp này hơn kém nhau 5 tuổi, bản thân Lưu Thi Thi cũng đã là "mẹ 1 con", còn Dương Tử vẫn chưa kết hôn hay sinh con. Do vậy sự so sánh này là rất khập khiễng.

Nhan sắc Dương Tử thăng hạng hậu giảm cân thành công

Dù đã ở tuổi U40 nhưng nhan sắc Lưu Thi Thi vẫn luôn đứng trong hàng Top của Hoa ngữ

Nguồn: Weibo