Chung kết FPTU Showcase 2025: Bữa tiệc vũ đạo bùng cháy, nơi Gen Z “cất cánh” cùng đam mê

Bùng nổ "sàn đấu vũ đạo học đường" của học sinh THPT

Ngày 27/4, tại Hà Nội, chung kết cuộc thi FPTU Showcase 2025 đã mang lại những màn trình diễn mãn nhãn. Không đơn thuần là một sân chơi nghệ thuật, FPTU Showcase đã trở thành hành trình trải nghiệm để thế hệ Gen Z cất cánh cùng đam mê, khẳng định bản lĩnh cá nhân và tinh thần đồng đội.

Từ 200 đội tham dự, trải qua các vòng thi đầy kịch tính, 22 đội nổi bật nhất đến từ các trường THPT trên toàn quốc đã được chọn vào đêm Chung kết. Mỗi đội thi là một màu sắc, một câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ hình thể. Các tiết mục được dàn dựng công phu, chú trọng vào kỹ thuật nhưng cũng rất giàu cảm xúc.

Đại diện trường THPT Việt Đức (Hà Nội) trở thành Quán quân FPTU Showcase 2025.

Đội The VDM (THPT Việt Đức, Hà Nội) đã xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh trong đêm Chung kết để trở thành quán quân của cuộc thi năm nay. Thành viên Phạm Trần Hoàng Bách của The VDM chia sẻ: "FPTU Showcase 2025 đã thổi bùng đam mê nhảy múa của chúng em. Đây là nơi chúng em được thể hiện, được công nhận và được sống đúng chất của mình. Em cũng rất ấn tượng với công tác tổ chức cực kỳ chuyên nghiệp của Trường Đại học FPT. Em mong sau này có thể vào học tại đây để được phát triển toàn diện cả về tri thức và kỹ năng, trải nghiệm".

Màn trình diễn của The VDM được cả 3 giám khảo Sơn Lâm, Cộ và Quốc Tít đánh giá cao. Giám khảo Cộ nhận xét: "Đội The VDM có biểu cảm thu hút và toát ra năng lượng đồng đều. Nhóm đã tận dụng được những đạo cụ biểu diễn để làm toát lên chủ đề "Back to the old school" của cuộc thi".

Bên cạnh đó, đội W.A.P Dance Club (THPT Công nghiệp Việt Trì, Phú Thọ) cũng ghi dấu với màn trình diễn ấn tượng và giành giải Nhì chung cuộc. Đội TPD (THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, Hà Nội) được trao giải Ba.

Đại diện trường THPT Công nghiệp Việt Trì (Phú Thọ) được trao giải Nhì.

Đội TDP đến từ trường THPT Trần Phú (Hà Nội) giành giải Ba chung cuộc.

FPTU Showcase 2025 là sân chơi nghệ thuật, nơi học sinh được bước ra khỏi lớp học, chạm tay vào thực tế và làm việc như những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Ông Nguyễn Hùng Quân - Giám đốc Tuyển sinh Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT kiêm Trưởng Ban tổ chức FPTU Showcase 2025 - chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ tổ chức một cuộc thi, mà kiến tạo nên một hành trình trưởng thành. FPTU Showcase 2025 là nơi mỗi học sinh không chỉ được thỏa sức theo đuổi đam mê nghệ thuật mà còn rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh sân khấu, khám phá tiềm năng bản thân và định hướng sớm cho sự nghiệp tương lai. Đây là cơ hội để các bạn trẻ phát triển toàn diện, từ đam mê đến nghề nghiệp, từ trải nghiệm đến khát vọng vươn xa".

Các dancer Sơn Lâm, Cộ, Quốc Tít làm giám khảo tại FPTU Showcase 2025.

Trường Đại học FPT – Nơi Gen Z được "showcase" chính mình

Tại Trường Đại học FPT, mỗi bạn trẻ đều có cơ hội để "showcase" chính mình – không chỉ trên sân khấu, mà trong mọi hoạt động học tập, sáng tạo và trải nghiệm. Nhà trường tạo điều kiện tối đa để sinh viên khám phá và theo đuổi đam mê.

Từ những sân chơi như FPTU Showcase, hay hàng loạt hoạt động, sự kiện và câu lạc bộ đa dạng tại Trường Đại học FPT đều khuyến khích bạn tỏa sáng theo cách riêng. Với hàng trăm câu lạc bộ từ học thuật đến nghệ thuật, thể thao… các bạn trẻ dễ dàng tìm thấy "ngôi nhà thứ hai" phù hợp sở thích riêng: câu lạc bộ Vovinam, nhạc cụ truyền thống, nhiếp ảnh, nhóm nhảy, câu lạc bộ lập trình FU-Dever, F-Code… Mỗi câu lạc bộ là một sân chơi sống động để sinh viên thể hiện cá tính, rèn luyện năng lực tổ chức, giao tiếp, làm việc nhóm và lãnh đạo.

Các học sinh THPT cháy hết mình với đam mê trên sân khấu FPTU Showcase 2025.

Ở Trường Đại học FPT, Gen Z không bị khuôn mẫu hóa. Ngược lại, nhà trường tạo ra môi trường cởi mở và truyền cảm hứng, nơi sinh viên học hết mình – chơi hết cỡ, được trao quyền, được dẫn dắt, được va chạm thực tế và trưởng thành từng ngày qua trải nghiệm. Đây là nơi bạn không chỉ học để làm nghề, mà còn học để sống – sống trọn vẹn với đam mê và định hướng rõ ràng cho tương lai.