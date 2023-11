Chung kết Ca Sĩ Mặt Nạ công bố line-up khách mời: Dự đoán sẽ dài lê thê và chiếm hết spotlight của Top 3?

Mới đây, phía NSX The Masked Singer - Ca Sĩ Mặt Nạ đã xác nhận sẽ có 3 ca sĩ khách mời xuất hiện tại đêm The Masked Singer All-Star Concert bao gồm Lệ Quyên, Tùng Dương và đặc biệt là màn tái xuất của nữ ca sĩ Hương Tràm. Dù trên danh nghĩa là một ''concert'' song thực chất đây mới là đêm Chung kết chính thức của The Masked Singer khi top 3 sẽ lộ diện sau nhiều tháng tham dự.

Tùng Dương - Lệ Quyên - Hương Tràm xuất hiện trong dàn lineup

Theo thông tin từ NSX, concert năm nay sẽ ngập tràn trong các ca sĩ khi cho biết không chỉ có top 3 mascot bị mở mặt nạ mà có đến tổng cộng 6 mascot phải mở mặt nạ (3 mascot Chung kết mùa 2 và 3 mascot đặc biệt gồm Cô M23 - Nàng Mây - Tiểu Phượng Hoàng). Chưa kể toàn bộ dàn mascot của mùa 2 và 3 mascot đến từ mùa 1 cũng đã có mặt. Tổng cộng chương trình cho biết sẽ có 30 ca sĩ trình diễn tại The Masked Singer Concert. Chưa kể đến phần dàn dựng riêng cho tiết mục chung của top 3 Chung kết, màn lộ diện của top 3 và tiết mục tạm biệt của top 3.

Chính vì số lượng ca sĩ và tiết mục được quảng bá quá nhiều, khán giả thực sự hồ nghi về việc chương trình đang ôm đồm, dẫn đến một đêm concert Chung kết có thể sẽ lê thê thậm chí hơn cả mùa 1. Trong đêm concert Chung kết của mùa 1, thời lượng chương trình xấp xỉ 4 tiếng. Mùa 2 có khả năng dài hơn với số lượng tiết mục được quảng bá.

Có đến 6 mascot sẽ phải mở mặt nạ trong đêm concert mùa 2.

Nhìn lại mùa 1 được đánh giá là cực kì thành công song đã có đêm concert Chung kết "đi vào lòng đất". Các phần trình diễn của các mascot chiếm phần lớn thời lượng khiến sự chú ý của khán giả vào top 3 chung cuộc bị chia đều. Xuyên suốt mùa 1 các màn lộ diện đều "bùng nổ" cảm xúc, tạo "bão" MXH, tiêu biểu có thể kể đến các phần lộ diện của Kim Sa Ngư - Lương Bích Hữu, Kỳ Đà Hoa - Thảo Trang, Báo Mắt Biếc - Uyên Linh, Miêu Quý Tộc - Hà Nhi, Tí Nâu - Thùy Chi,....

Các phần lộ diện trong chương trình xúc động bao nhiêu thì phần lộ diện của 3 mascot chung kết lại trôi tuột bấy nhiêu, tạo nên không ít sự thất vọng. Chưa dừng lại ở đó, phần tiết mục chung của 3 mascot chung cuộc năm ngoái (O Sen - Phượng Hoàng Lửa - Lady Mây) lại không được chuẩn bị kĩ càng, tạo nên cảnh mạnh ai nấy hát. Ca khúc mà Hứa Kim Tuyền viết cho top 3 năm ấy cũng rất mờ nhạt, không để lại dấu ấn nào.

Chính vì một kịch bản chung kết quá nhiều "sạn" và thiếu sót như đã nhìn thấy ở mùa 1 nên khi kịch bản tương tự lặp lại cho đêm concert chung kết ở mùa 2, khán giả lại càng cảm thấy khó hiểu. Mùa 1 quá thành công nên khán giả có thể phần nào thông cảm cho diễn biến đêm chung kết. Tuy nhiên với một mùa 2 danh tiếng tuột dốc rõ rệt so với mùa 1, liệu khán giả có thể kiên nhẫn và bao dung?



Nếu tính toán kịch bản không khéo, chương trình sẽ trở nên ôm đồm với thời lượng dài đằng đẵng, các mascot đã mở hay chưa mở qua đó cũng chỉ có thời lượng diễn ngắn ngủi mờ nhạt mà thôi. Mùa 1 đã có màn lộ diện mờ nhạt cho top 3, mùa 2 liệu với số lượng ca sĩ và tiết mục nhiều đến vậy liệu top 3 còn có đất diễn?