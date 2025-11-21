Chùm ảnh ngày 20/11 của mấy chục năm về trước khiến ai cũng hoài niệm

Từ lâu, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đã trở thành dịp đặc biệt để các thế hệ học sinh bày tỏ lòng tri ân đến thầy cô. Mỗi năm, cứ đến dịp này, là khắp nơi cũng tràn ngập những hoạt động ý nghĩa như lễ mít-tinh kỷ niệm, thi làm báo tường, chương trình văn nghệ... Tuy nhiên, ngày Nhà giáo ngày nay đã có nhiều khác biệt so với những kỷ niệm xưa.

Ngày 20/11 thời trước thường được tổ chức rất giản dị, chỉ với tấm phông xanh đỏ cùng vài tiết mục văn nghệ ca ngợi thầy cô, mái trường và tình bạn. Dù đơn sơ, không gian ấy vẫn tràn đầy niềm vui và sự háo hức của học trò, dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến thầy cô.

Hãy cùng ngắm lại loạt ảnh 20/11 "ngày xưa" đầy hoài niệm nhé!

Một buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 1986

Các thầy cô chụp ảnh kỷ niệm nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Cô giáo chụp ảnh cùng học sinh

Các vị phụ huynh chuẩn bị quà tặng cô nhân ngày 20/11

Bức ảnh này đã chụp cách đây 33 năm.

Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày 20/11 của trường Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm 2007