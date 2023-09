Chuẩn bị có chuỗi “đại nhạc hội” để “chữa lành” cơn khát âm nhạc của khán giả các địa phương

Thời gian gần đây, khán giả Việt Nam liên tiếp đón nhận tin vui khi hàng loạt chuỗi show âm nhạc của sao quốc tế và sao trong nước liên tiếp diễn ra, tạo tiếng vang vô cùng lớn.

Tuy vậy, các sự kiện âm nhạc thường được tổ chức ở các thành phố lớn (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh), tuy nhiên cũng không phải bạn trẻ nào yêu nhạc cũng đủ điều kiện để di chuyển đến các thành phố lớn. Giới trẻ ở các địa phương khác cũng rất "khát" các chương trình, lễ hội âm nhạc lớn. Các bạn trẻ không ngại di chuyển đến các thành phố lớn để xem các concert, sự kiện âm nhạc, tuy nhiên khá tốn kém về chi phí di chuyển, ăn ở là điều chúng ta vẫn cần nhìn nhận.

Mọi nỗi lo toan này sẽ được tan biến khi VinaPhone chính thức khởi động chuỗi dự án âm nhạc đặc sắc, mang những đêm nhạc hội chất lượng đến cho khán giả mọi miền đất nước. Bạn đã sẵn sàng?

Sound Freedom by VinaPhone - Chuỗi đại nhạc hội đặc sắc đánh dấu mùa tựu trường đáng nhớ

Là thương hiệu thường xuyên mang các hoạt động nghệ thuật đến với giới trẻ, năm nay, Vinaphone tiếp tục mang đến cho khán giả chuỗi sự kiện âm nhạc với chủ đề Sound Freedom tại 4 tỉnh thành trên cả nước.

Hải Phòng là điểm đặt chân đầu tiên của chuỗi sự kiện "Sound Freedom by VinaPhone" vào tối 30/9, tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng, với sự tham gia của ca sĩ Bích Phương, rapper Phúc Du, Vũ Thảo My, Tích Kỳ, DJ Kruise. Sự kiện hứa hẹn là có đại nhạc hội có quy mô lớn, thu hút hàng nghìn khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ đam mê âm nhạc.

Xuyên suốt đại nhạc hội, nhiều hoạt động trải nghiệm công nghệ 5G, tương tác với nghệ sĩ và minigame nhận nhiều quà tặng giá trị trong sự kiện. Khán giả đến với sự kiện sẽ trải nghiệm công nghệ với những game hiện đại như thực tế ảo và có cơ hội nhận các phần quà giá trị gồm iPhone 14, thẻ cào điện thoại. Vừa tham dự show âm nhạc chất lượng lại có cơ hội mang về nhà những phần quà giá trị, còn gì có thể ngăn bạn đến với Sound Freedom?

Sau Hải Phòng, những thành phố nào sẽ được Sound Freedom "gọi tên"?

Sự kiện tại Hải Phòng là cú mở màn đầy hoành tráng cho chuỗi sự kiện âm nhạc Sound Freedom by VinaPhone diễn ra tại 4 tỉnh/thành từ Bắc vào Nam. Sau Hải Phòng, những địa điểm tiếp theo là Nghệ An, Buôn Ma Thuột và Cà Mau, với dàn nghệ sĩ line up hàng đầu như Tóc Tiên, Bích Phương, Rapper Phúc Du, Vũ Thảo My,… Không chỉ là hành trình âm nhạc mà còn là hành trình về văn hóa, là hành trình của sự kết nối cũng như là dịp những người bạn khắp mọi nơi trong cả nước hòa chung 1 nhịp đập.

4 thành phố trải dài, hứa hẹn thu hút hàng vạn khán giả cho mỗi đêm, hứa hẹn một trong những chuỗi đại nhạc hội có lượng khán giả tham dự đông đảo nhất trong năm nay.

Sự kiện sẽ được tổ chức với quy mô đầu tư hoành tráng, quy tụ nhiều nghệ sĩ hot hứa hẹn một mùa tựu trường đầy náo nhiệt và sôi động. Chỉ mới đêm mở đầu ở Hải Phòng đã đủ khẳng định độ "uy tín", các đêm khác không biết sẽ còn "cháy" đến mức nào?

Đặc biệt, tất cả các sự kiện diễn ra tại mỗi tỉnh sẽ được phát sóng trực tiếp trên truyền hình MyTV và trên Fanpage của VNPT VinaPhone.

VinaPhone - người đồng hành trên con đường trải nghiệm của giới trẻ

VinaPhone với sứ mệnh là người bạn đồng hành đáng tin cậy của giới trẻ trên con đường trải nghiệm cuộc sống và theo đuổi đam mê, chinh phục hoài bão. Qua nhiều năm phát triển vững mạnh, VinaPhone cam kết sự đồng hành với giới trẻ trên mọi khoảnh khắc của cuộc sống: những phút giây thăng hoa trong âm nhạc, những khoảnh khắc "cháy hết mình" cùng hội bạn thân… Đó là những cam kết về giá trị của VinaPhone luôn được truyền tải rõ nét qua chuỗi các sự kiện âm nhạc mà nhãn hàng tổ chức từ trước đến nay.

Và với Sound Freedom, VinaPhone vẫn sẽ giữ nguyên những giá trị mà nhãn hàng luôn muốn truyền tải. Bên cạnh đó, Sound Freedom hứa hẹn trở thành một chuỗi thương hiệu âm nhạc định kì, tạo tiếng vang lớn và khiến khán giả luôn trông đợi mỗi năm!

Thông tin chi tiết về sự kiện truy cập: https://www.facebook.com/events/1102900140884033?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D