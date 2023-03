Chưa từng có ở Oscar: Nhà vô địch thế giới 3 môn phối hợp lại có thành tích này

Nữ biên kịch Lesley Paterson và bạn đồng hành kiêm cộng sự Ian Stokell (Ảnh: Getty Images)

Theo CNN, Lesley Paterson là một vận động viên chuyên nghiệp 3 môn thể thao phối hợp kiêm biên kịch điện ảnh. Hai ngành nghề tưởng chừng đối lập, nhưng lại là những mảnh ghép quan trọng, kết hợp với nhau một cách hài hòa trong cuộc sống của cô. Khi chạy bộ hay lái xe gắn máy xuyên qua núi đồi thiên nhiên hoang sơ vùng Scotland, nữ biên kịch đã tìm thấy trong đó những khoảnh khắc tĩnh lặng là cảm hứng cho các kịch bản phim của mình.

Nỗ lực kể câu chuyện phản chiến trên màn ảnh

Tác phẩm mới nhất do Lesley Paterson tham gia xây dựng kịch bản là All Quiet on the Western Front (Phía Tây Không Có Gì Lạ), bộ phim lịch sử chuyển thể từ tiểu thuyết phản chiến cùng tên, xuất bản năm 1929 của Erich Maria Remarque. Tác phẩm lấy bối cảnh Thế chiến I, xoay quanh câu chuyện về một chàng tân binh và những người bạn bị đẩy ra vùng chiến sự ác liệt.

Trước ngày ra trận, chàng băn khoăn vì sao bộ quân phục của mình quá bé, lại còn được khâu bảng tên của một người khác mà chẳng hay rằng quần áo ấy đã được tái sử dụng. Nó từng thuộc về một tử sĩ.

Chia sẻ về chi tiết đắt giá này, Paterson nói với CNN: "Đó là chi tiết truyền tải trọn vẹn thông điệp của bộ phim - rằng bộ quân phục còn quan trọng hơn con người… Đó là một trong những khoảnh khắc bạn biết là rất đắt và bật ra suy nghĩ 'Ôi trời… ý tưởng đó bắt nguồn từ đâu nhỉ? Bạn cảm thấy may mắn vì đã bật ra được nó".

Một cảnh phim All Quiet on the Western Front (Ảnh: Netflix)

All Quiet on the Western Front từng được Hollywood chuyển thể thành phim điện ảnh lần đầu tiên vào gần 100 năm trước. Tác phẩm tập trung khắc họa sự bi thảm và tàn phá của chiến tranh, phủ nhận tính anh hùng và phiêu lưu của đời binh nghiệp.

Paterson và đồng sự là Ian Stokell đã thương lượng thành công bản quyền chuyển thể cuốn tiểu thuyết từ năm 2006, nhưng phải chờ tới tận năm 2020 để triển khai dự án. Phim nói tiếng Đức, được Netflix đặt hàng để phát trên nền tảng trực tuyến của mình.

Bộ phim kể lại một cách trần trụi và đầy đớn đau diễn biến cuộc đàm phán đình chiến giữa các sĩ quan Đức và Pháp, được giới phê bình đánh giá cao. Phim nhận 9 đề cử giải Oscar, trong đó có hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc cho Paterson và Stokell.

Khoảnh khắc All Quiet on the Western Front được xướng tên ở hạng mục Phim nước ngoài xuất sắc tại Oscar 2023 (Ảnh: ABC)

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 59, All Quiet on the Western Front giành 4 tượng vàng cho Phim nước ngoài xuất sắc, Nhạc phim xuất sắc, Quay phim xuất sắc và Thiết kế sản xuất xuất sắc. Dù lỡ hẹn với tượng vàng Oscar, đề cử cho kịch bản chuyển thể xuất sắc vẫn là sự tưởng thưởng cho quãng thời gian nhiều năm vất vả với biết bao mồ hôi nước mắt mà nữ biên kịch đã bỏ ra để hoàn thành bộ phim.

Thi đấu thể thao để lấy tiền làm phim

Lesley Paterson từng 5 lần vô địch thế giới 2 nội dung của 3 môn phối hợp địa hình. Sự nghiệp thể thao xán lạn giúp nữ biên kịch duy trì nguồn tiền để tái ký hợp đồng chuyển thể All Quiet on the Western Front sau mỗi năm. Từng có thời điểm, Paterson dù bị chấn thương vẫn phải cắn răng chịu đau để tham gia các cuộc thi nhằm kiếm đủ số tiền này.

Paterson chuyển tới California (Mỹ) vào tuổi đôi mươi để theo đuổi việc nghiên cứu phim. Cô thường xuyên tham gia thi đấu thể thao và chiến thắng. Tiền thưởng từ các cuộc thi đều được nữ biên kịch tích cóp cho mục tiêu khởi động dự án làm phim All Quiet on the Western Front.

Lesley Paterson yêu thể thao. Cô thi đấu để kiếm tiền trang trải việc làm phim (Ảnh: CNN)

"Mỗi năm, chúng tôi đều phải đau đầu xoay sở với các phương án thanh toán. Việc này thật sự rất căng thẳng vì càng ngày lại càng cần thêm nhiều tiền hơn. Việc tham gia các cuộc đua đã giúp trang trải rất nhiều cho việc làm phim, bởi nếu thắng cuộc, bạn sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá. Cách hiệu quả nhất để tích đủ tiền làm phim là tôi tham gia các cuộc đua và chiến thắng. Đó là động lực khổng lồ để tôi cố gắng", nữ biên kịch chia sẻ.

Năm tháng qua đi, hai sự nghiệp tưởng chừng tách biệt của Lesley Paterson đã trở nên gắn kết không thể tách rời. "Tôi luôn luôn có hai niềm đam mê song hành: con người nghệ sĩ trong tôi và con người vận động viên trong tôi. Mọi người nghĩ đó là hai cá tính khác biệt, nhưng thực chất chúng rất, rất tương đồng. Cả hai đều đòi hỏi ở bạn những kỹ năng tương tự và bổ trợ lẫn nhau. Có thể nói tôi là một vận động viên thực thụ vì tôi là nghệ sĩ và ngược lại", cô nói.

Lesley Paterson tại thảm đỏ Oscar 2023 (Ảnh: Getty Images)

Lesley Paterson chia sẻ dù có chơi thể thao hay viết kịch bản, mình đều có thói quen tìm kiếm thử thách khó nhằn nhất và bắt tay vào chinh phục. Đó có thể là một phần lý do thôi thúc cô chuyển thể cuốn tiểu thuyết All Quiet on the Western Front bất chấp dòng phim chiến tranh không phải thể loại đắt khách nhất thị trường điện ảnh.

"Tôi ưu tiên nâng cao tay nghề thay vì quá chú tâm vào thành phẩm. Đó là đường cong lĩnh hội lớn của tôi. Chỉ cần bạn có đam mê cháy bỏng, sự tập trung cao độ và dừng suy nghĩ thiệt hơn, cái đẹp sẽ tự nó hiện ra trước mắt", nữ biên kịch chia sẻ.