Chưa đến Cá Tháng Tư, Tiger Beer nửa đùa nửa thật gắn luôn G-Daisy lên poster, lại có biến gì đây chăng?

10h sáng ngày 29/03, Tiger Beer Singapore chính thức tung ra poster với hình ảnh G-Dragon, thành viên huyền thoại của nhóm nhạc đình đám BIGBANG với dòng chữ "Official Global Tiger Brand Ambassador" (tạm dịch: Đại sứ toàn cầu chính thức của thương hiệu Tiger Beer), chỉ sau vài phút, fandom của "The King of Kpop" đã chia sẻ bài đăng với tốc độ chóng mặt khiến mạng xã hội sáng nay đâu đâu cũng là tin tức về sự hợp tác đầy bất ngờ này.

Thì ra đây chính là lý do khiến newsfeed của V.I.P (fandom của BIGBANG) suýt thì sập vào sáng ngày 29/03 vừa qua

Chỉ sau đó 4 tiếng, G-Dragon đã chính thức lên bài hashtag Tiger Beer như ngầm xác minh cái bắt tay giữa hai huyền thoại Châu Á. Nhưng những thám tử V.I.P nhanh chóng soi ra điểm kỳ lạ từ bức ảnh.

Ai ai cũng muốn biết điều bí mật bên dưới dấu hỏi chấm mà thần tượng mình đang che giấu là gì?

Trong khi cả cõi mạng đang sôi sục những tin tức cùng lời đồn đoán chẳng ai xác minh, ngay cả chai bia xuất hiện trên bài viết cũng chưa từng được biết đến, nhiều người đã thẳng tay tag tên Tiger Beer Việt Nam để "hỏi chuyện" nhưng chẳng được hồi đáp. Tưởng chừng mọi chuyện đến đó là kết thúc, Tiger Beer lại có nước đi không ngờ đẩy nguồn nhiệt dư luận lên chạm nóc.

Ngay giữa tâm bão, Tiger Beer Việt Nam tung ra một poster "úp mở" khiến dân tình đứng ngồi không yên. Dòng chữ "Cúc hà" cùng bông hoa mất cánh G-Daisy, biểu tượng của G-Dragon chiếm toàn bộ spotlight bài đăng. Nhưng hình như bông hoa này có gì đó sai sai…

Ngẫm lại thì sắp đến 01/04, vô số thương hiệu đã nhập cuộc Cá tháng Tư với những "cú lừa" cực căng, liệu tháng Tư có phải là lời nói dối của Tiger Beer? Hay ông lớn ngành bia đang ấp ủ dự án nào đó liên quan mật thiết đến bông cúc này!

Dù kết quả có là gì đi nữa, Tiger Beer đã thành công khuấy đảo mạng xã hội trong những ngày vừa qua, ai nấy đều khẳng định sẽ "nhất kiến chung tình" với thương hiệu cùng G-Dragon

Bởi G-Dragon chỉ đi cùng với những dự án nghệ thuật, là cái tên gắn liền với những nhà mốt đình đám, ít ai lại nghĩ rằng một ngày nào đó G-Dragon - thần tượng của các thần tượng lại xuất hiện ở Tiger Beer. Hiện tượng hiếm có này khiến cư dân mạng rần rần truy lùng câu trả lời. Liệu một bao bì phiên bản giới hạn với thiết kế G-Daisy sẽ lên kệ, một dự án âm nhạc giữa G-Dragon và Tiger Beer hay là một dòng bia hoàn toàn mới từ sự kết hợp này?

Liệu dự án khủng nào sắp được ra mắt trong thời gian tới? Hay thực sự đó chỉ là trò đùa cho ngày Cá tháng Tư thêm nhộn nhịp? Tất cả đều đang là ẩn số. Hãy cùng chờ đợi những động thái tiếp theo từ vị vua không tuổi của KPop - G-Dragon cùng thương hiệu bản lĩnh hàng đầu Châu Á - Tiger Beer!