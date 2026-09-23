Chưa cần mỹ phẩm đắt tiền, mỗi ngày làm 2 việc này để dưỡng da trắng mịn, giảm thâm nám, chăm da từ trong ra ngoài

Duy trì đều đặn, kết hợp ăn uống và sinh hoạt lành mạnh, bạn có thể cảm nhận làn da tươi tắn, mềm mại và có sức sống hơn theo thời gian.

Nếu bạn đang cảm thấy làn da ngày càng xỉn màu, thâm sạm, thiếu sức sống, đôi khi không nhất thiết phải bắt đầu ngay với một chu trình dưỡng da thật nhiều bước. Bạn có thể thử xây dựng những thói quen đơn giản từ bên trong và bên ngoài, chẳng hạn như ăn cà chua chín mỗi ngày và rửa mặt với nước trà xanh.

Duy trì đều đặn, kết hợp ăn uống và sinh hoạt lành mạnh, bạn có thể cảm nhận làn da tươi tắn, mềm mại và có sức sống hơn theo thời gian.

Mỗi ngày ăn một quả cà chua hấp chín: Giảm thâm nám, dưỡng da trắng mịn

Cà chua là một loại thực phẩm quen thuộc nhưng lại chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe làn da, đặc biệt là lycopene - một carotenoid có đặc tính chống oxy hóa mạnh.

* Cách thực hiện:

- Chuẩn bị 1 quả cà chua, hấp chín.

- Cho thêm 1 thìa dầu oliu vào ăn cùng.

- Nếu khó ăn có thể thêm gia vị.

- Nên ăn hàng ngày, tránh lúc bụng đang đói.

"Sau 6 tháng ăn cà chua nấu chín cùng dầu oliu, Hoa thấy làn da của mình sáng và hồng hào hơn. Cái này kết hợp cả việc dưỡng da bên ngoài, nhưng không phủ nhận ăn uống bên trong thay đổi rõ rệt" - Mai Hoa (37 tuổi) chia sẻ trên kênh TikTok@maihoahami.

Bạn có thể chọn một quả cà chua chín, hấp hoặc làm chín nhẹ rồi ăn. Nếu thích, có thể thêm khoảng 1 thìa dầu ô liu để món ăn dễ dùng hơn. Dầu ô liu cũng cung cấp chất béo, giúp cơ thể hấp thu tốt hơn các carotenoid tan trong chất béo.

Yen Ngoc Pham (35 tuổi) theo đuổi hành trình dưỡng da tự nhiên cũng chia sẻ tip dưỡng da trắng hồng, mịn màng bằng việc ăn cà chua nấu chín mỗi ngày. Ăn đều mỗi ngày da căng mịn thấy rõ.(Nguồn: @nikiorganic1991)

* Vì sao nên ăn cà chua hấp chín thay vì cà chua sống?

Cà chua sống vẫn rất tốt, nhưng việc nấu chín cà chua có thể làm tăng lượng lycopene mà cơ thể có khả năng hấp thu. Đặc biệt, khi cà chua được làm nóng cùng một lượng nhỏ chất béo, khả năng hấp thu lycopene có thể thuận lợi hơn.

(Nguồn: @senniepham)

Lycopene được quan tâm nhiều trong chăm sóc da nhờ khả năng chống lại stress oxy hóa. Đây là một trong những yếu tố có liên quan đến tổn thương tế bào da và quá trình lão hóa do môi trường, trong đó có tác động của tia UV.

Bên cạnh lycopene, cà chua còn cung cấp vitamin C, vitamin A và nhiều hợp chất thực vật khác. Một chế độ ăn giàu rau củ quả nói chung là nền tảng tốt cho sức khỏe và diện mạo của làn da.

(Nguồn: @hoctytylamdep)

Rửa mặt với nước trà xanh pha loãng: Làm dịu, trị mụn, làm chậm quá trình lão hóa

Ở bước làm sạch da buổi sáng và tối, bạn có thể dùng nước trà xanh đã pha loãng và để nguội để rửa hoặc làm sạch nhẹ nhàng cho da.

Với bước chăm da buổi tối, sau khi làm sạch da với tẩy trang và sữa rửa mặt, bạn có thể thêm một bước rửa mặt với nước trà xanh pha loãng. Còn bước chăm da buổi sáng, chỉ cần rửa mặt với nước trà xanh (không cần dùng sữa rửa mặt) là đủ.

* Cách thực hiện:

- Hãm một ấm trà xanh (trà khô, trà túi lọc) hoặc nấu nước chè tươi.

- Có thể rót ra chai để dùng dần, bảo quản trong tủ lạnh.

- Khi dùng chỉ cần đổ ra chậu, dùng tay vớt nước lên mặt hoặc dùng khăn thấm nước trà để làm sạch mặt.

- Không cần rửa lại mặt.

(Nguồn: @hoctytylamdep)

Trà xanh chứa nhiều polyphenol, nổi bật là nhóm catechin, trong đó có EGCG. Những hợp chất này có đặc tính chống oxy hóa và đã được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ bảo vệ da trước tác động của các yếu tố gây oxy hóa.

(Nguồn: @hoailinhstoretrumdodang)

Trà xanh cũng được quan tâm trong chăm sóc da nhờ các đặc tính chống viêm và hỗ trợ kiểm soát một số phản ứng trên da. Nếu làn da đang xỉn màu, thường xuyên tiếp xúc với môi trường ô nhiễm hoặc có dấu hiệu thiếu sức sống, việc duy trì một thói quen chăm sóc da nhẹ nhàng như vậy có thể tạo cảm giác da sạch và dễ chịu hơn.

Kiên trì quan trọng hơn việc dưỡng da thật nhiều bước

Điều đáng nói là làn da không thể thay đổi rõ rệt chỉ sau một vài ngày, mà cần duy trì đều đặn mỗi ngày mới mong có kết quả. Vì thế, thay vì tìm kiếm một phương pháp "trắng nhanh", hãy biến những thói quen đơn giản thành một phần của lối sống.

Mỗi ngày, bạn có thể bắt đầu thật nhẹ nhàng:

- Ăn một quả cà chua chín bổ sung lycopene và nhiều chất chống oxy hóa từ thực phẩm, không ăn khi bụng đói.

- Làm sạch sáng - tối da với nước trà xanh pha loãng, tận dụng các hợp chất chống oxy hóa trong trà xanh để hỗ trợ làm dịu, dưỡng trắng cho làn da.

Duy trì trong vài tuần, bạn có thể nhận thấy da trông tươi tắn, mềm mại và có sức sống hơn, đặc biệt khi trước đó chế độ ăn uống và chăm sóc da chưa thật sự đều đặn. Một làn da đẹp không nhất thiết bắt đầu bằng thật nhiều mỹ phẩm. Đôi khi, nó bắt đầu từ những việc rất nhỏ: ăn uống tốt hơn, chăm sóc da nhẹ nhàng và kiên trì mỗi ngày.