Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp lên tiếng sau vụ cháy Vườn Quốc gia Tràm Chim

Ngày 15-6, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho biết vừa cùng các ngành chức năng kiểm tra thực tế mức độ thiệt hại, khả năng phục hồi của các cây tràm bị cháy tại Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa (bìa trái) khảo sát khu vực xảy ra cháy tại Vườn Quốc gia Tràm Chim. Ảnh: Việt Tiến

Theo đó, sau khi kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tràm Chim cùng các lực lượng liên quan khẩn trương rà soát tổng thể, kiểm tra kỹ lưỡng các khu vực đã xảy ra cháy; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, quản lý quanh vườn quốc gia, tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ rừng cho người dân.

"Đồng Tháp luôn xem công tác phòng, chống cháy rừng là nhiệm vụ rất quan trọng. Vụ cháy tại Vườn Quốc gia Tràm Chim đã cho thấy các lực lượng luôn sẵn sàng triển khai công tác chữa cháy, đám cháy được dập tắt nhanh, diện tích thiệt hại không lớn. Qua đây, tỉnh sẽ có đánh giá sơ bộ về nguyên nhân xuất phát vụ cháy để có giải pháp khắc phục; tiếp tục củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý rừng…" – ông Phạm Thiện Nghĩa cho biết

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, diện tích rừng tràm bị cháy không phải thiệt hại hoàn toàn do tràm vốn là loài cây chịu nhiệt cao và có sức sống mạnh mẽ. Đối với những cây bị cháy hoàn toàn, Vườn Quốc gia Tràm Chim sẽ thực hiện trồng lại để khôi phục hệ sinh thái ban đầu.

Như đã thông tin, lúc 10 giờ 45 ngày 11-6, trạm bảo vệ rừng Phú Đức 2 phát hiện xảy ra cháy tại phân khu A1 của Vườn Quốc gia Tràm Chim, xã Phú Đức, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Thời điểm xảy ra cháy là buổi trưa, thời tiết nắng nóng, gió mạnh, vận tốc cháy lan nhanh và diễn biến phức tạp, nguy cơ cháy lan sang khu vực nhà dân sống ở ven rừng.

Tỉnh Đồng Tháp đã huy động khoảng 250 người, gồm: Công an tỉnh; Vườn Quốc gia Tràm Chim; Công an huyện Tam Nông; Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tam Nông; cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xã Phú Đức tham gia chữa cháy rừng. Công an TP Hồng Ngự và Công an huyện Thanh Bình cũng được huy động tăng cường đến hiện trường tích cực tham gia chữa cháy.

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng tổ chức trực kiểm tra, theo dõi tình hình để xử lý kịp thời tình huống phát sinh trong đêm 11-6.

Diện tích đám cháy khoảng 20,4 ha, trong đó 18,2 ha cháy dưới tán cây tràm, 1,84ha cỏ; cháy một số cây trồng lâu năm của người dân sống ven rừng và 6 xe máy của lực lượng tham gia chữa cháy, không thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định khả năng có người xâm nhập trái phép vào Vườn Quốc gia Tràm Chim rồi bất cẩn gây ra vụ cháy.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu công an tỉnh phối hợp đơn vị liên quan tổ chức điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm các đối tượng gây cháy rừng theo đúng quy định.