Cháy ở Vườn quốc gia Tràm Chim: Nhận định có người dùng lửa bất cẩn

Như VOV đã thông tin , trưa nay 11/6 tại phân khu A1 Vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp xảy ra cháy rừng. Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng Vườn quốc gia Tràm Chim đã huy động lực lượng và phương tiện đến ngay hiện trường, bố trí tham gia chữa cháy.

Dập tắt đám cháy tại Vườn quốc gia Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp

Đã có gần 250 người tham gia chữa cháy, trong đó có lực lượng kiểm lâm, viên chức, nhân viên Vườn quốc gia Tràm Chim, Công an huyện Tam Nông, Ban Chỉ huy quân sự huyện Tam Nông, Công an xã Phú Đức; Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an huyện Hồng Ngự và huyện Thanh Bình và nhiều người dân xung quanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện và lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Tam Nông đã trực tiếp đến hiện trường và chỉ đạo chữa cháy.

Theo ước tính, tổng diện tích đám cháy hơn 20 ha, trong đó 18,2 ha cháy dưới tán rừng tràm và 1,84 ha đồng cỏ. Thiệt hại về tài sản, có 5 xe mô tô và 14 triệu đồng tiền mặt của lực lượng tham gia chữa cháy.

Đến khoảng 16h30 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không còn khả năng cháy lan. Hiện các lực lượng tiếp tục chữa cháy vẫn tiếp tục ứng trực để xử lý khi có tình huống phát sinh.

Nỗ lực của các lực lượng tham gia chữa cháy tại Vườn quốc gia Tràm Chim.

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được nhận định do có người xâm nhập trái phép vào rừng dùng lửa bất cẩn gây ra; lực lượng công an sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cháy.

Chủ trì cuộc họp khẩn ngay sau khi đám cháy được khống chế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng tham gia chữa cháy tại Vườn quốc gia Tràm Chim, trong đó có việc di dời khẩn cấp người dân sống xung quanh khu vực cháy rừng; đồng thời đề nghị tiếp tục bố trí lực lượng trực, xử lý đám cháy, đảm bảo điều kiện ăn, uống cho lực lượng tham gia chữa cháy; tổ chức đánh giá nguy cơ, rút kinh nghiệm trong thời gian tới.