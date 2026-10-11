Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha: 'Tất cả đều muốn Ronaldo trở lại'

LĐBĐ Bồ Đào Nha cho biết Ronaldo có thể trở lại thi đấu vào tháng 11.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proenca khẳng định các bên đều mong muốn Cristiano Ronaldo sớm trở lại đội tuyển quốc gia, bất chấp việc tiền đạo 41 tuổi đang đối mặt với án kỷ luật vì hành vi tự ý rời nơi tập trung.

Phát biểu bên lề lễ khánh thành sân bóng mới của Liên đoàn Bóng đá Porto, người đứng đầu FPF lên tiếng về tương lai của CR7 sau khi Hội đồng Kỷ luật FPF mở cuộc điều tra liên quan đến việc anh rời nơi đóng quân tại Đan Mạch. Ông Pedro Proenca từ chối bình luận chi tiết về quá trình xử lý và coi đây là "thủ tục bình thường", đồng thời nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của FPF trong thời gian qua là duy trì sự ổn định cho đội tuyển dưới thời tân HLV Jorge Jesus.

Thực tế, đội tuyển Bồ Đào Nha đã toàn thắng cả 4 trận đầu tiên dưới triều đại mới và sớm giành vé vào tứ kết Nations League. "Điều cần thiết là giữ cho đội tuyển sự bình yên trước những diễn biến vừa qua, và chúng tôi đã làm được. 4 trận, 4 chiến thắng. Bồ Đào Nha đã giành quyền vào tứ kết và chỉ còn cách ngôi đầu bảng một điểm. Đó mới là điều chúng tôi quan tâm", Chủ tịch FPF chia sẻ.

LĐBĐ Bồ Đào Nha muốn Ronaldo trở lại (Ảnh: FPF)

Căng thẳng giữa hai bên bùng phát từ ngày 27/9, khi Ronaldo không được tung vào sân trong trận gặp Na Uy. Sau đó, tiền đạo 41 tuổi phải tập riêng và bất ngờ rời đại bản doanh tại Copenhagen vào ngày 30/9 sau cuộc trao đổi với Chủ tịch Proenca. Anh vắng mặt ở các trận đấu tiếp theo và công bố bức tâm thư dài gần 2.000 từ, công khai chỉ trích HLV Jorge Jesus vì "hai lần thất hứa".

Dù vậy, Chủ tịch Proenca khẳng định những bất đồng này không làm thay đổi mong muốn chung. Cả FPF, Ban huấn luyện, các đồng đội lẫn bản thân Ronaldo đều hướng tới ngày tái xuất của ngôi sao này.

"Giờ là lúc chúng tôi cùng ngồi lại với nhau. Tất cả đều rất muốn đón Ronaldo trở lại", ông nói. Người đứng đầu FPF nhấn mạnh quá trình xử lý kỷ luật diễn ra độc lập và không cản trở nỗ lực hàn gắn. HLV Jorge Jesus sẵn sàng đón Ronaldo trở lại nếu đáp ứng các yêu cầu chuyên môn, trong khi CR7 cũng mong muốn tiếp tục cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Dành những lời trân trọng cho ngôi sao đã gắn bó hơn hai thập niên với bóng đá nước nhà, ông Proenca khẳng định: "Chúng tôi muốn có cầu thủ Bồ Đào Nha vĩ đại nhất mọi thời trở lại. Cậu ấy đã dành hơn 20 năm cho FPF và đội tuyển quốc gia, nơi cậu ấy luôn yêu thích. Với tư cách Chủ tịch FPF, tôi sẽ tạo mọi điều kiện để điều đó thành hiện thực".

Đồng quan điểm, Chủ tịch Liga Portugal Reinaldo Teixeira cũng kêu gọi các bên giải quyết vụ việc bằng đối thoại và thiện chí. Bằng góc nhìn tích cực, ông Teixeira tin tưởng bất đồng sẽ sớm được tháo gỡ, đồng thời gọi Ronaldo là "tài sản lớn nhất của bóng đá thế giới". Về mặt pháp lý, ông Teixeira nhấn mạnh mọi quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng Kỷ luật FPF và khẳng định mọi cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thể thao đều phải tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành.