Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai bị đề nghị 24 - 30 tháng tù treo

Sáng 9/4, phiên sơ thẩm đối với 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan đến khu “đất vàng” 39 - 39B Bến Vân Đồn (TP.HCM) bước vào phần tranh luận, đại diện VKS nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Quang Thung 80 tuổi (cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) 8 - 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 6 - 7 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, tổng hợp hình phạt 14 - 16 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc Cường Gia Lai) bị đề nghị 24 - 30 tháng tù treo về cùng tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Lê Quang Thung tại phiên toà.

Bị cáo Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) bị đề nghị 5 - 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 3 - 4 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp 8 - 10 năm tù.

Bị cáo Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) cũng bị đề nghị mức án tương tự, với tổng hợp hình phạt 8 - 10 năm tù.

Đối với nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo địa phương, bị cáo Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM) bị đề nghị 3 - 4 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) bị đề nghị 30 - 36 tháng tù treo, cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

16 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 30 - 36 tháng tù treo đến 5 - 6 năm tù.

Đại diện VKS nhận định, căn cứ tài liệu, chứng cứ và lời khai tại tòa, có đủ cơ sở xác định các bị cáo tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước khi xử lý, sắp xếp khu đất 39 - 39B Bến Vân Đồn; thực hiện chuyển nhượng tài sản nhưng không định giá, đấu giá theo quy định.

Trong đó, bị cáo Lê Quang Thung, với vai trò người đứng đầu, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thỏa thuận nhận hối lộ 3 triệu USD, cá nhân hưởng 1,2 triệu USD; thực tế đã hai lần nhận 200.000 đô la Singapore và 300.000 USD từ Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa nhằm chuyển nhượng trái pháp luật khu đất trên. Bị cáo này còn chỉ đạo cấp dưới chuyển tài sản công sang tư nhân không qua định giá, đấu giá, gây thất thoát hơn 542 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan tại phiên toà.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan dù biết rõ khu đất là tài sản nhà nước nhưng vẫn tạo điều kiện, chuyển tiền giúp Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa mua khu đất trái quy định. Sau đó, hai bị cáo này chuyển nhượng lại khu đất cho bà Loan, gây thiệt hại cho Nhà nước.

VKS đánh giá các bị cáo đều nhận thức rõ quy định pháp luật nhưng vì tư lợi hoặc nể nang cấp trên đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, trừ bị cáo Đào Thị Hương Lan đang bỏ trốn, 21 bị cáo còn lại đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện khắc phục hậu quả; nhiều người có thành tích, được tặng bằng khen, giấy khen nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Theo cáo trạng, trong quá trình sắp xếp, xử lý khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (phường Xóm Chiếu, TP.HCM), các bị cáo thuộc Tập đoàn Cao su và đơn vị liên quan đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước khi chuyển nhượng tài sản công không qua định giá, đấu giá theo quy định.

Một số bị cáo còn có hành vi đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn và thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng cho Nhà nước.

Cơ quan tố tụng xác định, ông Lê Quang Thung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thỏa thuận nhận 3 triệu USD từ Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa; thực tế đã hai lần nhận 200.000 SGD và 300.000 USD.

Với vai trò quyền Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su, ông Thung được giao quản lý khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, nhưng đã chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng khu đất từ tài sản nhà nước sang tư nhân không qua định giá, đấu giá, gây thiệt hại 542 tỷ đồng.

Đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, cơ quan tố tụng xác định bị cáo biết rõ khu đất là tài sản nhà nước nhưng vẫn tạo điều kiện, chuyển tiền giúp sức cho Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa mua trái quy định. Sau đó, khu đất được chuyển nhượng lại cho bà Loan, qua đó bị cáo hưởng lợi 297,8 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng nêu, bà Nguyễn Thị Hồng và bà Đào Thị Hương Lan vì động cơ vụ lợi đã thực hiện các thủ tục sắp xếp, xử lý khu đất trái quy định, góp phần gây thất thoát tài sản nhà nước.

Riêng bị cáo Đào Thị Hương Lan đã bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình điều tra. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, kêu gọi ra đầu thú để hưởng khoan hồng nhưng không có kết quả, nên bị truy tố, xét xử theo quy định.