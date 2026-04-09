55 trẻ được chuyển trường sau vụ nghi bạo hành tại cơ sở mầm non ở Hưng Yên

Liên quan đến vụ việc nghi bạo hành trẻ tại Cơ sở mầm non tư thục Hoa Hồng Nhung (xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên), sáng 8/4, toàn bộ 55 trẻ đang theo học tại cơ sở này đã được chuyển về Trường Mầm non Phù Ủng để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng và học tập trong điều kiện bảo đảm an toàn.

Trước đó, ngày 7/4, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi nghi bạo hành trẻ tại một cơ sở mầm non trên địa bàn xã Phạm Ngũ Lão. Cụ thể, vào 10h42 ngày 7/4, trong quá trình thay quần áo cho trẻ, do cháu bé quấy khóc, cô giáo đã bế cháu bé lên, thả mạnh xuống khu vực các cháu khác đang nằm và tiếp tục đánh vào chân cháu bé. Đoạn video thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về việc đảm bảo an toàn cho trẻ trong môi trường mầm non.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phạm Ngũ Lão đã phối hợp với lực lượng Công an, Văn phòng HĐND và UBND xã, Trường Mầm non Phù Ủng, trưởng thôn Sa Lung cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh.

Qua đó xác định, vụ việc xảy ra tại Cơ sở mầm non tư thục Hoa Hồng Nhung (địa chỉ tại thôn Sa Lung, xã Phạm Ngũ Lão) do bà Vũ Thị Phương làm chủ và cũng là người có hành vi bạo hành với cháu P.T.P (mới đi học tại cơ sở này khoảng hơn 1 tháng) được ghi lại trong video.

Tại buổi làm việc, các đơn vị chức năng đã yêu cầu chủ cơ sở tường trình sự việc, đồng thời xuất trình các giấy tờ có liên quan đến hoạt động của cơ sở. Sáng 8/4, cơ sở này đã tạm dừng hoạt động, phục vụ công tác xác minh.

Liên quan đến sự việc, ngay trong ngày 7/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên đã có văn bản gửi UBND xã Phạm Ngũ Lão đề nghị làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định hiện hành. Đồng thời, Sở chỉ đạo, chấn chỉnh đội ngũ giáo viên tại các cơ sở mầm non (đặc biệt là cơ sở mầm non ngoài công lập) trên địa bàn, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho trẻ và nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.