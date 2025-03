Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải bất ngờ xuất hiện với gương mặt nhợt nhạt, đầy mụn khác hẳn lúc cà da láng mịn

Trong dàn WAGs Việt, Chu Thanh Huyền chắc có lẽ là cô nàng chăm cập nhật cuộc sống cá nhân lên mạng xã hội nhất. Vợ tiền vệ Nguyễn Quang Hải rất thoải mái chia sẻ những hình ảnh thường ngày của mình, cuộc sống hai vợ chồng và cũng thích selfie.

Như vậy đây, Thanh Huyền không ngại ngần công khai gương mặt mộc với đầy những khuyết điểm trên da như mụn, thâm. Do không dùng son nên gương mặt của nàng WAG sinh năm 2000 cũng trở nên nhợt nhạt. Theo chia sẻ, Thanh Huyền dính mụn sau khi sinh em bé, một phần do vấn đề sức khỏe và cũng do không có thời gian chăm sóc kỹ. Hình ảnh chân thật này cũng cô nàng khác hẳn với những hình ảnh trước đó trên mạng xã hội.

Gương mặt cận camera của vợ Quang Hải

Kể từ khi yêu và cưới Quang Hải, hiếm khi nào dân tình bắt gặp được Chu Thanh Huyền xuất hiện với gương mặt mộc. Cô nàng hay khoe ảnh lên mạng nhưng toàn là những bức ảnh đã qua chỉnh sửa.

Trước thời điểm lấy tiền vệ tuyển Việt Nam, cô nàng còn dính vào lùm xùm dùng app quá đà. Nhiều cư dân mạng còn phải thốt lên: "Huyền ơi em đã xinh lắm rồi, không cần dùng qua nhiều lớp hiệu ứng như thế đâu!".

Sau những góp ý của dân tình, vợ Quang Hải có những thay đổi tích cực hơn. Những bức ảnh cuộc sống đời thường sau đó mặc dù vẫn qua chỉnh sửa nhưng rõ nét và đẹp hơn rất nhiều.

Những bức ảnh đời thường được cô nàng chia sẻ lên mạng

Chu Thanh Huyền khi đi sự kiện