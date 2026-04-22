Chủ quán thịt chó tử vong do bệnh dại

Ngày 22/4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Tháp đã thông tin về một trường hợp tử vong do bệnh dại trên địa bàn xã Mỹ Tịnh An. Bệnh nhân là ông Nguyễn Ngọc S. (SN 1968) - chủ quán bán thịt chó tại địa bàn xã.

Ông S. tới Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang điều trị ngày 15/4, với triệu chứng chóng mặt, tê nửa người phải, triệu chứng xuất hiện từ 3 ngày trước đó, tự mua thuốc uống nhưng bệnh không giảm nên nhập viện. Ngày 16 -17/4, bệnh nhân không giảm chóng mặt, tê nửa người phải nhiều hơn.

Chiều tối 17/4, ông S. được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tại TPHCM. Kết quả xét nghiệm, bệnh nhân dương tính virus dại. Do bệnh nặng, gia đình đưa bệnh nhân về nhà, và tử vong vào tối 20/4.

Theo điều tra dịch tễ, ông S. nuôi 1 con chó khoảng 2-3 tháng (chó có tiêm ngừa dại, có xích), thỉnh thoảng ông chơi với nó, hay bị nó cào cấu, quặm tay chân. Con chó hiện vẫn khoẻ mạnh, không có biểu hiện dại.

Ở nhà, hằng ngày ông S. mua thịt chó đã làm sẵn và chế biến món chín để bán. Qua thông tin của người nhà, bệnh nhân lấy thịt chó từ lò giết mổ ở Phường Mỹ Tho (Đồng Tháp) và tỉnh Tây Ninh, không rõ địa chỉ người giao, không có hóa đơn, chứng từ.

CDC Đồng Tháp nhận định, nguồn lây có khả năng nhất là máu và các chất tiết của thịt chó nhiễm dại được ông S. mua về bán, lây qua các vết trầy xước trên da của bệnh nhân.

CDC Đồng Tháp Phối đang hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y điều tra nguồn lây nguy cơ trên động vật và các cơ sở giết mổ liên quan đến ca bệnh trên. Theo dõi tình hình sức khỏe và tình trạng tiêm ngừa của các đối tượng nguy cơ, bao gồm người nhà, người tiếp xúc gần ở bệnh viện.