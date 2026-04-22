Đối tượng Nguyễn Văn Thuyết tự nguyện về Việt Nam đầu thú

Công an tỉnh Quảng Ninh tối 21/4 cho biết, Công an phường Hoàng Quế vừa vận động thành công đối tượng truy nã từ nước ngoài trở về Việt Nam đầu thú, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đó, ngày 20/4/2026, bằng các biện pháp vận động, thuyết phục, Công an phường Hoàng Quế phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận đối tượng truy nã Nguyễn Văn Thuyết (sinh năm 1989, trú tại khu phố Hoành Mô, phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh) khi đối tượng nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Theo hồ sơ vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đông Triều (trước đây) đang thụ lý điều tra vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự, xảy ra ngày 5/12/2020 tại thôn Lâm Xá 1, xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều (nay là khu phố Lâm Xá 1, phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh).

Đối tượng Nguyễn Văn Thuyết - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thuyết về tội danh nêu trên. Tuy nhiên, ngày 20/4/2021, do không có mặt tại địa phương và đã xuất cảnh ra nước ngoài, đối tượng bị ra quyết định truy nã.

Sau thời gian dài lẩn trốn, thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an và gia đình, đối tượng đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, tự nguyện trở về nước đầu thú.

Ngay khi đối tượng nhập cảnh, lực lượng Công an đã tổ chức tiếp nhận, hoàn tất các thủ tục theo quy định. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xử lý.